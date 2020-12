Comment les tests du vaccin Pfizer approuvé par le Royaume-Uni ont confirmé son utilisation sans danger

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech, ce qui signifie que le vaccin peut commencer à être déployé à partir de la semaine prochaine. Le plan est que les résidents et le personnel des foyers de soins le reçoivent en premier.Le i bulletin dernières nouvelles et analyses Le vaccin de Pfizer s’est avéré efficace à 95% pendant les essais.Le Royaume-Uni en a commandé 40 millions de doses – suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes, comme chaque personne reçoit deux doses à 21 jours d’intervalle.Le vaccin Pfizer contre le coronavirus est-il sûr? Pfizer a déclaré dans son rapport, publié le 18 novembre après la fin des essais, qu’il n’y avait « aucun problème de sécurité sérieux observé ». Il a ajouté que le vaccin » bien toléré dans toutes les populations avec plus de 43 000 participants inscrits ». Le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui a approuvé le vaccin, a déclaré mercredi qu’il« répond à des normes rigoureuses de sécurité, d’efficacité et de qualité « La sécurité du public a toujours été au premier plan de nos préoccupations », a-t-elle ajouté. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a exhorté les gens à « écouter les experts » en ce qui concerne la sécurité du vaccin. .Matt Hancock a exhorté les gens à «écouter les experts» (Photo: AP) Il a déclaré à BBC Breakfast: «Ne vous contentez pas de m’écouter, d’écouter les médecins, d’écouter les infirmières, vous savez. Écoutez le professeur Van Tam, qui est le médecin-chef adjoint responsable de ce programme. « Comme il l’a dit, il a téléphoné à sa mère et lui a dit: ‘Maman, si vous recevez un appel du NHS, allez vous faire vacciner parce que c’est ça peut vous aider à vous protéger de ce virus ».« Il est donc tout à fait normal que nous écoutions ces voix d’experts, ceux qui ont participé à ce programme et écoutons le régulateur indépendant. «Ils ont fait les vérifications et ils savent que c’est sûr, selon les normes cliniques élevées dont ils ont besoin. »Quels sont les effets secondaires du vaccin? Pfizer a déclaré que les seuls effets indésirables de grade 3 du vaccin avec une prévalence supérieure à 2% étaient la fatigue (enregistrée par 3,8% % des participants) et un mal de tête (2,0%) .Il a publié dans sa revue post-essai: «Un examen des données de réactogénicité sans insu de l’analyse finale qui consistait en un sous-ensemble randomisé d’au moins 8000 participants de 18 ans et plus dans le phase 2/3 L’étude démontre que le vaccin a été bien toléré, la plupart des événements indésirables sollicités se résorbant peu de temps après la vaccination. »Ces effets secondaires mineurs, qui se sont atténués peu après le vaccin, comprenaient des réactions cutanées, de la fièvre et des courbatures. (Photo: Getty) Qui recevra le vaccin en premier? Environ 10 millions de doses du vaccin Pfizer devraient être disponibles au Royaume-Uni dans les semaines à venir pour les groupes prioritaires, y compris les agents de santé, avec 800000 doses de vaccin arrivant la semaine prochaine Les hôpitaux, les centres de vaccination de masse, les médecins généralistes et les pharmaciens offriront le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin, a déclaré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.Le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation (JCVI) a examiné les données sur qui souffre les pires résultats du coronavirus et qui est le plus à risque de décès. Sur cette base, il a recommandé la liste des priorités suivantes: Les personnes âgées dans une maison de soins et les travailleurs de la maison de soins Toutes les personnes âgées de 80 ans et plus et en bonne santé h et les travailleurs sociaux Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, à l’exclusion des femmes enceintes et des moins de 18 ans Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus Adultes de 18 ans à 65 ans dans un groupe à risque Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus Toutes les personnes âgées de 50 ans et plus Tous les autres