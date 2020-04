Comment les sites Web détectent-ils et bloquent-ils les robots?

L’instance que votre présence enregistre en ligne, quelqu’un veut quelque chose de vous. Le résultat morbide est la possibilité que des fraudeurs, des pirates, des cybercriminels et des concurrents utilisent des robots contre votre entreprise. Votre entreprise a besoin de mesures pour atténuer ces risques et bénéficier du soulagement des robots bloqués.

Les outils anti-fraude en temps réel reconnaissent et bloquent le trafic non humain et les robots des scripts automatisés, des logiciels malveillants, des botnets et des navigateurs invalides, entre autres. De cette façon, vous pouvez contrôler les grattoirs illégitimes d’accéder à votre site Web. Si elle n’est pas cochée, les utilisateurs malveillants peuvent entraver l’objectif de votre entreprise d’atteindre un public plus large sur la plate-forme numérique.

Si vous êtes à la recherche de Plus d’information sur la façon dont les sites Web bloquent les bots – n’hésitez pas, lisez!

Différence entre les bons et les mauvais robots

Les robots sont des applications logicielles ou des robots créés et automatisés pour accomplir des tâches spécifiques en les répétant. Cette description ne définit pas si un tel bot a un impact positif ou négatif sur un site Web.

Bons bots faire fonctionner Internet. Ils effectuent des tâches telles que l’indexation d’un site Web dans les moteurs de recherche, la récupération de flux RSS et la surveillance de l’état des performances de votre site Web. Ils présentent de grands avantages pour votre entreprise, tels que:

Découvrir les bonnes affaires sur les services et les produits

Collecte et analyse de données

Aider à trouver un emploi

Envoi d’alertes lorsque les sites Web et serveurs cibles sont en panne

Les mauvais bots, en revanche, lancent des attaques DoS (Denial of Service) qui neutralisent votre site Web. Les autres types d’attaques incluent:

Attaques DDoS

Empotage des informations d’identification

Envoi de contenu spam

Récolter des adresses e-mail

Cliquez sur la fraude

Fraude publicitaire

Certaines activités de robots comme la thésaurisation des stocks, le bourrage de panier d’achat et la publication automatisée sur les plateformes de médias sociaux ne sont pas classées comme malveillantes. Cependant, ils ont besoin d’atténuation pour éliminer les ennuis pour les véritables utilisateurs du site Web.

De plus, certains logiciels malveillants constituent une menace pour les visiteurs de votre site Web. Ils peuvent intercepter les données de carte bancaire et les informations d’identification de l’utilisateur. Ils substituent alors la transaction du destinataire ou effectuent d’autres transactions au nom de l’utilisateur mais à son insu.

Comment détecter les mauvais bots

Lorsque vous examinez votre site Web à la recherche d’une mauvaise activité de bot, pensez à vérifier les paramètres suivants pour savoir lesquels bloquer:

Résultats récurrents d’une adresse IP spécifique

De toutes les manifestations de l’activité du bot, un grand nombre de demandes provenant d’une seule adresse IP avec une courte période est la plus courante et la plus facilement détectable. De tels robots sont envoyés pour submerger votre serveur Web d’un trafic inutile.

Réduction des performances du serveur

Lorsque votre serveur commence à prendre du retard, il se peut que ce soit le stress provoqué par plusieurs demandes de robots en peu de temps. Un site Web lent affecte l’expérience utilisateur, empêche les acheteurs potentiels et finit par diminuer vos objectifs de revenus

Géolocalisations ou IP suspectes

Le serveur de votre entreprise vous permet de surveiller ses visiteurs. Les hits répétés provenant d’un emplacement que votre entreprise ne prend pas en charge devraient déclencher des signaux d’alarme

Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite, mais cela se produit lorsque de mauvais robots volent du contenu de votre site Web et le publient sur un autre site Web. En plus d’être dépassé par ce contenu douteusement publié, les moteurs de recherche pourraient signaler votre contenu comme plagié et pénaliser votre entreprise

Changement dans la langue des demandes

Les robots utilisent parfois une langue différente de la langue principale de votre site Web

La surveillance des statistiques du site Web de votre entreprise montrera une croissance progressive du trafic au fil du temps. Ce qui devrait vous alerter est un pic soudain de trafic un jour ou une semaine spécifique.

Comment bloquer les bots

Le suivi du processus de détection et de blocage des mauvais robots peut être manuel ou automatisé. La méthode que vous choisirez dépendra des ressources financières à votre disposition, du niveau de sophistication de l’attaque DoS et des compétences de votre personnel commercial.

Une façon de bloquer les bots est de créer un fichier robots.txt dans lequel vous taperez des directives sur le type de trafic que votre serveur ne devrait pas autoriser. Attention, toute faute de frappe sur le fichier affecte votre référencement. Cela empêche les moteurs de recherche appropriés et les utilisateurs légitimes d’accéder à un contenu précieux sur votre site.

Cloudflare collecte des données à partir des demandes qui transitent quotidiennement sur son réseau. Il procède ensuite à une analyse comportementale et à un apprentissage automatique pour identifier les activités potentiellement dangereuses des bots et les mettre sur liste noire.

Considérez également qu’une API est un outil de détection et de gestion de bot efficace et fiable. CAPTCHA fonctionne toujours. Cependant, le comportement des bots aujourd’hui permet la modification des bots pour imiter le comportement des humains à l’aide d’appareils intelligents et de PC. En effet, les bots sont désormais passés à la quatrième génération, ce qui rend la gestion traditionnelle faible, voire hors de propos.

En conclusion, la lutte contre les attaques de robots nécessite des compétences et de la précision, en particulier dans la détection d’intention en temps réel. Les robots bloqués ne peuvent pas gâcher votre site Web. Continuez à trouver et à bloquer les mauvais robots.

Vous devez mettre à jour régulièrement vos logiciels et vos connaissances pour protéger les sites de votre entreprise et vos clients contre les cybercriminels. Chaque jour présente des risques uniques liés aux robots en constante évolution, peaufinés pour détruire les sites Web dépourvus du soutien d’une infrastructure sécurisée.