Comment les règles de la bulle de 5 jours affectent les restrictions de Covid dans les zones de «  haute alerte  » d’Angleterre

Presque tout le pays sera au niveau deux ou trois après la fin du verrouillage le 2 décembre, a annoncé le gouvernement, ce qui signifie une interdiction de socialiser à l’intérieur avec toute personne en dehors de votre foyer et des restrictions sévères pour les pubs et les restaurants. Cependant, il y aura un bref répit à Noël sous la forme d’une fenêtre de cinq jours, au cours de laquelle les gens seront autorisés à voir leurs amis et leur famille, ce qui s’appliquera aux trois niveaux, ainsi qu’à l’Écosse, au Pays de Galles et Irlande du Nord (où la fenêtre est de deux jours de plus) .Voici tout ce que vous devez savoir sur l’apparence de Noël au niveau trois.Quelles seront les règles de Noël au niveau deux? Entre le mercredi 23 et le dimanche 27 décembre, jusqu’à trois ménages sont autorisé à former une «bulle de Noël» temporaire. En Irlande du Nord, la fenêtre sera du 22 au 28 décembre, pour laisser plus de temps pour voyager. Vous serez autorisé à rencontrer votre bulle: Dans les maisons et jardins de chacun Dans les lieux de culte Vous n’êtes autorisé à être que dans une bulle, et elle doit rester fixe tout au long de la fenêtre de Noël, vous ne pouvez donc pas passer d’un groupe à trois ménages.Voici les autres règles clés: Les enfants de moins de 18 ans dont les parents vivent séparés peuvent être en deux Les bulles de soutien existantes peuvent compter comme un ménage Les ménages peuvent se séparer pour former leurs bulles temporaires de Noël, avant de former à nouveau un seul ménage une fois la fenêtre ouverte. Si un résident d’une maison de soins est en mesure de quitter son domicile, il peut former une bulle avec un autre ménage – mais ne devrait pas former une bulle à trois ménages Lumières de Noël dans et autour de l’Albert Dock de Liverpool (Photo: PA) Quiconque s’isolant devrait Si quelqu’un dans votre bulle est positif jusqu’à 48 heures après votre dernière rencontre, tout le monde dans la bulle doit s’isoler pendant 14 jours. ople d’utiliser le «jugement personnel» pour décider de rendre visite à des parents âgés ou à d’autres groupes à risque à Noël. Il a ajouté: «C’est la saison pour être joyeux mais c’est aussi la saison pour être joyeux.» Ma bulle peut-elle disparaître? dans un pub ou un restaurant ensemble? Non, vous ne pouvez pas aller dans un pub ou un restaurant avec votre bulle de Noël.Les règles applicables aux lieux d’accueil resteront les mêmes que dans le système à trois niveaux, ce qui signifie qu’ils ne pourront gagner de l’argent que s’ils servent de la nourriture Puis-je toujours voir des personnes en dehors de ma bulle de Noël? Oui, vous serez toujours autorisé à rencontrer des personnes en dehors de votre bulle de Noël pendant la période des fêtes, mais uniquement en fonction du niveau dans lequel vous vous trouvez. deux ne peuvent rencontrer d’autres personnes à l’extérieur – par groupes de six maximum.Quelles zones seront au niveau deux? North WestCumbrieLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshireWest MidlandsWorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast MidlandsEast of EnglandSuffolkHertfordshireCambridgeshire, inclu ding PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondresTous les 32 arrondissements plus la ville de LondresSouth EastEast SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest Somathhire Westerfordshire et Southampton et MaidenheadWest Somathhire West Bracknell North East SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonAfficher toutQuelles sont les règles du niveau deux? Maximum de six bars en plein air, pubs, restaurants: les pubs et les bars doivent fermer à moins qu’ils ne fonctionnent comme des restaurants. Les lieux d’accueil ne peuvent servir de l’alcool qu’avec des repas copieux. Dernières commandes 22h, fermeture 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par ex. coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs d’intérieur, par ex. gymnases et natation Voyages: réduisez les trajets lorsque cela est possible. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf si nécessaire) Nuitées: autorisées, avec bulle de ménage ou de soutien uniquement Travail et entreprise: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire Education: ouvrir tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors de la maison ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais pas à l’intérieur entre des personnes de ménages différents. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements: ouverts au public, mais limités à 50% de capacité ou 2000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon le plus bas)