Comment les règles de bulle de 5 jours affectent les restrictions Covid dans les zones «  d’alerte très élevée  »

Presque tout le pays sera au niveau deux ou trois après la fin du verrouillage le 2 décembre, a annoncé le gouvernement, ce qui signifie une interdiction de socialiser à l’intérieur avec toute personne en dehors de votre foyer et des restrictions sévères pour les pubs et les restaurants. Cependant, il y aura un bref répit à Noël sous la forme d’une fenêtre de cinq jours, au cours de laquelle les gens seront autorisés à voir leurs amis et leur famille, ce qui s’appliquera aux trois niveaux, ainsi qu’à l’Écosse, au Pays de Galles et Irlande du Nord (où la fenêtre est de deux jours de plus) .Voici tout ce que vous devez savoir sur l’apparence de Noël au niveau 3.Quelles seront les règles de Noël au niveau 3? Entre le mercredi 23 et le dimanche 27 décembre, jusqu’à trois ménages sont autorisé à former une «bulle de Noël» temporaire. En Irlande du Nord, la fenêtre sera du 22 au 28 décembre, pour laisser plus de temps pour voyager. Vous serez autorisé à rencontrer votre bulle: Dans les maisons et jardins de chacun Dans les lieux de culte En plein air espaces publics Vous n’êtes autorisé à être que dans une bulle, et celle-ci doit rester fixe tout au long de la fenêtre de Noël, vous ne pouvez donc pas passer d’un groupe de trois ménages à l’autre.Voici les autres règles clés: Les bulles de soutien existantes peuvent compter comme un ménage Les ménages peuvent se séparer pour former leurs bulles temporaires de Noël, avant de former à nouveau un seul ménage une fois la fenêtre terminée. un résident d’une maison de soins peut quitter son domicile, il peut former une bulle avec un autre ménage – mais ne doit pas former une bulle à trois ménages Les trois domaines sont classés comme « très haute alerte » (Photo: Getty) l’isolement ne doit pas rejoindre une bulle.Si quelqu’un dans votre bulle est positif jusqu’à 48 heures après votre dernière rencontre, tout le monde dans la bulle doit s’isoler pendant 14 jours. utiliser son «jugement personnel» pour décider de rendre visite à des parents âgés ou à d’autres groupes à risque à Noël. Il a ajouté: «C’est la saison pour être joyeux mais c’est aussi la saison pour être joyeux.» Ma bulle peut-elle disparaître? Non, vous ne pouvez pas aller dans un pub ou un restaurant avec votre bulle de Noël.Les règles applicables aux lieux d’accueil resteront les mêmes que celles du système à trois niveaux, ce qui signifie qu’elles resteront à emporter uniquement au niveau trois. Je vois encore des personnes en dehors de ma bulle de Noël? Oui, vous serez toujours autorisé à rencontrer des personnes en dehors de votre bulle de Noël pendant la période des fêtes, mais uniquement en fonction du niveau dans lequel vous vous trouvez. Cela signifie que les personnes du niveau 3 ne peuvent se rencontrer. autres – par groupes de six maximum – dans des parcs publics.Quelles zones seront au niveau trois? North EastTees Valley Combined Authority: HartlepoolMiddlesbroughStockton-on-TeesRedcar and ClevelandDarlingtonNorth East Combined Authority: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle upon TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth WestGreater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et le HumberThe HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest MidlandsBirmingham et noir CountryStaffordshire et Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast MidlandsDerby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth EastSlough (reste de Berkshire est de niveau 2: état d’alerte) Kent et MedwaySouth WestBristolSouth GloucestershireNorth SomersetShow Toutes les règles du niveau 3 Rencontrer des amis et des membres de la famille: pas de mélange de ménages à l’intérieur ou dans la plupart des lieux extérieurs à l’exception des parcs, des terrains de sport et des jardins publics où la règle de six est en place. Support bulles exemptésBars, pubs, restaurants: fermés sauf vente à emporter, drive-through ou livraisonOuvert: commerce de détail, soins personnels, par ex. coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs d’intérieur, par ex. gymnases et natationFermé: Lieux intérieurs tels que cinémas, bowling en salle, casinos Voyage: Évitez de vous déplacer hors de la zone, sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, l’éducation, les soins médicaux ou similaire Hébergement: Fermé (avec des exceptions limitées telles que le travail) Travail et entreprise: Tous ceux qui peuvent travailler à domicile devraient le faire.Education: Ouvert à tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors du foyer ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils et les veillées; 30 pour les funérailles. Les réceptions de mariage ne sont pas autorisées Exercice: Les cours et les sports organisés pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais les gens doivent éviter les activités de contact à haut risque. Les activités d’exercice de groupe et le sport à l’intérieur ne devraient pas avoir lieu, sauf avec un ménage ou une bulle. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements: Les événements ne doivent pas avoir lieu. Événements drive-in autorisés