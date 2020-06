Comment les plantes améliorent la qualité de l’air dans nos maisons

Pendant que nous étions isolés, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les plantes d’intérieur comme moyen de ralentir et de soulager le stress, en réalisant les bienfaits qu’elles procurent. Mais n’oublions pas leur incroyable capacité à purifier l’air – encore une autre raison d’amener la nature à l’intérieur avec quelques potes en pot (si vous n’étiez pas déjà accro!).

En travaillant sur le rapport scientifique simple The Plant Life Balance, il examine 101 rapports couvrant 50 ans de recherche sur les plantes et leur capacité à influer sur la qualité de l’air et le bien-être. Les études montrent que nos amis des plantes d’intérieur peuvent éliminer entre 75 et 90% des toxines aéroportées en fonction de la plante et du type de polluant – des choses assez étonnantes. Mais comment font-ils cela? Simplement – ou pas si simplement – en respirant.

Comme vous vous souvenez peut-être d’avoir appris de votre professeur de sciences (espérons-le) au lycée, la plupart des plantes inhalent du dioxyde de carbone et expirent de l’oxygène pendant la journée, un élément clé du processus de photosynthèse. Pour le dire clairement, c’est ainsi que les plantes se nourrissent. Mais ce n’est pas seulement le CO2 qui est absorbé, mais aussi d’autres gaz, comme le formaldéhyde, le benzène et d’autres polluants et petites particules trouvés dans la vie quotidienne.

Ces toxines et petites particules affectent notre santé, surtout si vous êtes sensible à la poussière ou aux produits chimiques. La capacité des plantes à y contribuer dépend de chaque personne et de son état. Pour citer un exemple; pour la personne moyenne, le formaldéhyde peut souvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, une irritation des yeux et de la peau, etc. Le formaldéhyde dans votre maison proviendra des meubles, des cuisinières à gaz, du tabagisme et des produits ménagers comme votre shampoing bien-aimé, votre gel douche ou même ce tube de dentifrice sans prétention!

La plante les absorbe et, comme nous, les humains, les métabolise, les stocke ou les élimine. En ajoutant une plante de taille moyenne à une pièce de taille moyenne, la qualité de l’air est déjà améliorée de 25%. Avec au moins cinq plantes de taille moyenne améliorant la qualité de l’air de 75% et étant le seuil magique qui conduit les gens à se sentir en meilleure santé et plus heureux.

Il est également important d’avoir une gamme variée de plantes. Lors du coiffage de vos plantes, assurez-vous de mélanger et d’assortir une variété de tailles, de couleurs et de formes de feuilles. Et même si une seule plante fera la différence, car il existe de nombreuses toxines différentes et de nombreuses plantes différentes, il est difficile de dire quelle plante est «la meilleure». En général, les plantes faciles d’entretien ci-dessous sont un bon point de départ et sont connues pour leur capacité à purifier l’air.

Belle-mère langue

Bien qu’elle n’ait pas besoin de beaucoup de lumière, ce qui signifie qu’elle est bonne pour l’intérieur, la langue de la belle-mère peut supporter le plein soleil, alors n’hésitez pas à entrer dans la lumière directe du soleil dure où d’autres plantes peuvent périr. Ils peuvent tolérer des conditions sèches une fois établis, mais apprécient de petites boissons régulières au début.

Lierre anglais

Cette plante généreuse peut pousser presque n’importe où et couvrira rapidement n’importe quelle surface avec ses racines aériennes. Ils peuvent bien fonctionner à l’intérieur comme plantes suspendues. Arrosez souvent jusqu’à ce qu’elles soient établies, puis regardez-les grandir très rapidement.

Aloe vera

Cette succulente très appréciée bénéficie du plein soleil ou de l’ombre partielle, alors essayez de sauter sur un rebord de fenêtre dans la pièce la plus ensoleillée de la maison. Ils aiment l’eau hebdomadaire en été, moins en hiver et peuvent gérer la négligence.

Donc, avec tout ce temps passé à l’intérieur, il est peut-être temps d’augmenter la qualité de l’air dans votre maison avec quelques autres plantes! Vous pouvez récupérer ce qui précède dans n’importe quelle pépinière à proximité.