Comment les petites capitalisations ASX ont-elles réagi à la réouverture de la Nouvelle-Zélande après COVID?

Lundi, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle avait complètement éradiqué le virus et mis fin à toutes les restrictions COVID-19 interdisant la fermeture de sa frontière – une très bonne nouvelle pour une poignée de stocks cotés ASX.

Fondamentalement, cela signifie que les Néo-Zélandais ont le «business as usual», à part les voyages internationaux qui ne sont toujours pas pris en compte.

Les actions ASX domiciliées en Nouvelle-Zélande, dont certaines sont cotées en double sur le NZX, ont augmenté en moyenne de 4% la semaine dernière.

Bien que ce chiffre soit modeste, l’assouplissement des restrictions a été une nouvelle particulièrement bienvenue pour une poignée de ces actions.

Code Nom Prix ​​(I) 1Y% de retour 1W% de retour Capitalisation boursière SKO SERKO LTD 3,49 -4 32 341,3 M $ AIZ AIR NEW ZEALAND LTD 1,675 -26 29 2,1 G $ MPP METRO PERFORMANCE GLASS LTD 0,21 -47 27 38,9 M $ NZM NZME LTD 0,3 -41 25 57,0 M $ 9SP 9 SPOKES INTERNATIONAL LTD 0,021 31 24 25,5 M $ KMD KATHMANDU HOLDINGS LTD 1,18 -13 22 900,4 M $ SKT SKY NETWORK TELEVISION LTD 0,175 -71 21 267,7 M $ OCA OCEANIA HEALTHCARE LTD 0,97 2 14 633,3 M $ GNE GENESIS ENERGY LTD 2,98 8 9 3,0 G $ SNZ SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD 6.16 24 9 1,4 G $ SKC GROUPE DE DIVERTISSEMENT SKYCITY 2,75 -17 9 1,9 G $ FSF FONDS D’ACTIONNAIRES FONTERRA 3.6 -5 7 5,9 G $ TRA TURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD 1,7 -13 6 145,4 M $ ZEL Z ENERGY LTD 2,86 -47 5 1,5 G $ SM1 SYNLAIT MILK LTD 6,78 -20 5 1,3 G $ EVO EVOLVE EDUCATION GROUP LTD 0,11 -4 5 123,1 M $ A2M A2 MILK CO LTD 17,92 33 3 13,0 G $ FBU FLETCHER BUILDING LTD 3,68 -22 3 3,1 M $ MCY MERCURY NZ LTD 4.52 27 3 6,1 G $ CEN CONTACT ENERGY LTD 6 -dix 3 4,3 G $ EBO EBOS GROUP LTD 20,74 1 2 3,6 G $ BRL BATHURST RESOURCES LTD 0,056 -55 2 95,7 M $ MEZ MERIDIAN ENERGY LTD 4,55 18 2 11,6 G $ AIA AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 6.38 -21 1 9,6 G $ SPK SPARK NEW ZEALAND LTD 4.16 23 1 7,5 G $ SMP SMARTPAY HOLDINGS LTD 0,565 217 1 114,6 M $ TWR TOWER LTD 0,57 -22 0 240,3 M $ BGP BRISCOE GROUP LTD 2.7 -19 0 599,8 M $ NTL NOUVELLES TALISMAN GOLD MINES LTD 0,008 33 0 21,4 M $ PVL POWERHOUSE VENTURES LTD 0,06 20 0 1,9 M $ IKE IKEGPS GROUP LTD 0,695 34 0 71,1 M $ ADR ADHERIUM LTD 0,027 17 0 16,2 M $ AFP AFT PHARMACEUTICALS LTD 3.9 72 -1 459,3 M $ IFT INFRATIL LTD 4.65 23 -1 3,2 G $ TLT TILT RENEWABLES LTD 3.3 45 -2 1,6 G $ GTK GENTRACK GROUP LTD 1,67 -67 -2 170,2 M $ KTD KEYTONE DAIRY CORP LTD 0,29 -48 -2 71,8 M $ CNU CHORUS LTD 7.05 34 -2 3,2 G $ VHT TECHNOLOGIES DE SANTÉ VOLPARA 1,37 -26 -3 347,1 M $ NZK NOUVELLE-ZÉLANDE KING SALMON INVE 1,8 -dix -3 250,2 M $ FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,92 81 -3 15,3 G $ PPH PUSHPAY HOLDINGS LTD 6,96 90 -4 1,8 G $ XRO XERO LTD 85.18 43 -5 11,6 G $ ZNO ZOONO GROUP LTD 2.4 1991 -6 374,6 M $ NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LTD 1,62 35 -7 173,3 M $ LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LTD 0,012 -61 -8 7,4 M $ VGL VISTA GROUP INTERNATIONAL LT 1,705 -66 -8 411,5 M $ FAM FAMILY INSIGHTS GROUP LTD 0,022 -56 -8 2,3 M $ BPL BROKEN HILL PROSPECTING LTD 0,022 14 -19 6,3 M $

Les titres de voyage en tête

Les 2 actions les plus performantes sont toutes deux liées aux voyages; agent de voyages d’affaires Serko (ASX: SKO) et porte-drapeau Air New Zealand (ASX: AIZ).

Bien que les frontières extérieures de la Nouvelle-Zélande restent fermées, il n’existe aucune restriction sur les voyages intérieurs. Lundi, juste avant l’annonce du Premier ministre Jacinda Arden, Air New Zealand a déclaré que son plan de relance était en mode «Survie».

Les deux étapes suivantes étaient «Revive» et «Thrive» et elle espérait que la première commencerait le 1er septembre. Bien qu’il ait mentionné que l’assouplissement des voyages intérieurs en faisait partie, le vol Trans-Tasman et les îles du Pacifique l’étaient également et les deux sont encore à quelques semaines. Il a également déclaré qu’il ne prendrait pas en compte le retour aux vols long-courriers avant 2021.

Serko n’a pas commenté depuis l’assouplissement des restrictions, mais a noté en avril que la perturbation des voyages d’affaires affectait les revenus.

D’autres actions qui éprouvent également des difficultés à s’adapter aux personnes bloquées à la maison se sont également redressées la semaine dernière. L’exploitant d’un casino en est un exemple Skycity (ASX: SKC) et détaillant d’équipement d’extérieur Katmandou (ASX: KMD).

Alors que ce dernier continuait de vendre en ligne, il a fermé la plupart de ses magasins dans le monde pendant la pandémie.

La vie est aussi plus facile pour les stocks alimentaires et laitiers; mais peut-être pas la même chose

Un secteur qui n’a pas connu de chute, du moins du point de vue des clients, est celui de l’alimentation et des boissons.

En particulier, les stocks de fruits de mer et de produits laitiers ont continué de fonctionner pendant Investissements King Salmon (ASX: NZK) et Fruits de mer côtiers de Nouvelle-Zélande (ASX: NZS).

Ce dernier a raconté Stockhead en mars, il a toujours effectué des livraisons avec du personnel squelette et avec un maximum de soins pour la santé et la sécurité.

Ce fut une histoire similaire avec des stocks laitiers de géant Synlait (ASX: SM1) aux petites capitalisations Keytone Dairy (ASX: KTD) poursuivre les opérations de première ligne, mais renvoyer les travailleurs à domicile.

Si, théoriquement, les entreprises sont désormais libres de faire revenir des travailleurs, ce sera inévitablement la responsabilité des entreprises individuelles.

AMP (ASX: AMP), une société australienne présente en Nouvelle-Zélande, a annoncé hier la fermeture de ses bureaux d’Auckland et de Wellington.

Alors qu’il avait planifié le déménagement avant COVID-19, le patron néo-zélandais d’AMP, Blair Vernon, a déclaré que COVID-19 était le clou du cercueil car la pandémie a montré qu’une grande main-d’œuvre éloignée était possible.

HRL Holdings (ASX: HRL) était une action qui a mis à jour les actionnaires cette semaine en disant qu’elle était maintenant de retour aux affaires comme d’habitude. Elle exploite des services d’analyses environnementales et de laboratoire, y compris, mais sans s’y limiter, le secteur laitier.

Au point le plus strict de la fermeture, seule sa division d’analyse des aliments et de l’eau a été autorisée à négocier, mais elle a rouvert et prévoit que les revenus et les bénéfices sous-jacents seront légèrement supérieurs à ceux de l’exercice précédent.

Mais le roi restera-t-il au sommet?

Aucun regard sur les stocks néo-zélandais pendant COVID-19 ne serait complet sans fabricant de désinfectant pour les mains Zoono (ASX: ZNO) qui a vu la demande pour ses produits passer par le toit.

Le stock est en fait vers le bas des stocks sur une base hebdomadaire, mais est toujours en hausse de plus de 2 000 pour cent depuis octobre de l’année dernière.

D’autres jeux sur la santé en Nouvelle-Zélande ont également été atténués ces derniers jours, notamment Volpara Health Technologies (ASX: VHT) et AFT Pharmaceuticals (ASX: AFP).

