Comment Birds of Prey auraient dû se terminer

Oiseaux de proie n’a pas eu la réception au box-office que Warner Bros. Pictures espérait, mais c’était loin de l’échec que certains ont fait. En réalité, Oiseaux de proie est l’une des meilleures offres de l’Univers étendu DC, et c’est en grande partie grâce à la direction animée de Cathy Yanet les performances incroyables de Margot Robbie comme un seul Harley Quinn.

À la fois, Oiseaux de proie a quelques moments qui auraient peut-être pu utiliser un peu de polissage. En fait, quand vous regardez comment les oiseaux de proie auraient dû se terminer, vous verrez que peut-être les choses n’auraient pas dû être aussi compliquées qu’elles ont fini par l’être.

Comment les oiseaux de proie auraient dû se terminer

De toute évidence, personne n’est enraciné pour les flics en ce moment, mais il faut se demander pourquoi ils préfèrent combattre Harley Quinn, qui utilise des bombes à paillettes non létales, une par une au lieu de simplement la prendre en même temps. Après tout, c’est une criminelle de carrière et ils ont des fusils. Mais à ce stade, nous ne sommes pas vraiment contrariés de voir le département de police de Gotham City tâtonner.

La plupart des tangentes sur la façon dont Oiseaux de proie aurait pu aller plus doucement impliquer de mauvaises décisions en soutenant des personnages comme Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Victor Zsasz (Chris Messina). Mais c’est la fin ultime où Harley Quinn tombe amoureux de la version de Joker que tout le monde aimait infiniment plus, ce qui crée un tout nouvel univers pour nous. Cependant, nous ne voyons pas vraiment la version de Joker de Joaquin Phoenix en jibing si bien avec Harley Quinn.

