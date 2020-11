Comment les ministres tentent de maintenir la ligne sur le verrouillage avec un traitement à l’horizon

Malgré la joie mondiale suscitée par le développement d’un vaccin efficace à 90%, il reste encore un long chemin à parcourir avant que la vie de tous les jours puisse revenir à la normale, sans compter les obstacles réglementaires et logistiques qui doivent être surmontés avant que le vaccin ne soit prêt. pour être déployé, le gouvernement tient à s’assurer que le public s’en tient pour l’instant aux restrictions relatives aux coronavirus.Lundi, Boris Johnson a appelé à la prudence, soulignant que c’était «très, très tôt» et «nous ne pouvons absolument pas compter sur cela» .Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit Se tenant aux côtés du Premier ministre, le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a averti que le vaccin ne serait pas prêt à arrêter les pires impacts de la deuxième vague de la pandémie, qui traverse actuellement l’Europe, y compris moment critique Cela signifie que le verrouillage d’un mois en Angleterre et les différents niveaux de restrictions dans le reste du Royaume-Uni resteront en place.C’est un moment critique de la deuxième vague: nous sommes l plus d’une semaine après le verrouillage de l’Angleterre, mais dans certaines parties du pays – en particulier celles où des mesures strictes de niveau 3 étaient en place à partir de la mi-octobre – les cas de coronavirus commencent à chuter.Boris Johnson a appelé à la prudence à la suite du vaccin nouvelles (Photo: Molly Darlington / PA) Bien que ce soit une bonne nouvelle, cela ne signifie pas que les mesures de verrouillage peuvent être levées tôt, car cela risquerait de provoquer un nouveau pic juste avant Noël. De plus, en raison du décalage entre l’infection et, pour les personnes les plus touchées, admises à l’hôpital et même mourantes, le nombre de patients et de décès continuera d’augmenter pendant au moins deux semaines. Les médecins du gouvernement ont averti que ceux-ci sont déjà «intégrés» aux données de la deuxième vague.Pas de retour à la normale pour l’instant La dernière chose que les ministres et les scientifiques veulent, c’est que les gens voient les informations sur un vaccin et pensent que la pandémie est terminée, et recommencent Au lieu de cela, le gouvernement peut offrir l’espoir que le développement de Pfizer / BioNTech est une percée majeure, tout en rappelant au public qu’il ne fera pas de différence dans notre vie quotidienne avant le printemps 2021 au plus tôt. signifie que les ministres essaient de gérer les attentes quant au moment où un retour complet à la normale arrivera – c’est-à-dire une vie sans distanciation sociale et sans masque. En savoir plus Vaccin Covid: qui seront les premières personnes à recevoir le traitement lorsqu’il sera disponible Si la majorité de la population reçoit un vaccin entre la fin du printemps et le début de l’été, il faudra encore quelques semaines pour qu’il prenne effet et s’assure qu’il est Il y a une préoccupation secondaire, à savoir le nombre de personnes qui peuvent refuser de prendre le vaccin en raison des allégations inexactes sur la sécurité faites sur les médias sociaux.Un sondage pour i plus tôt ce mois-ci a révélé que seulement 60% des personnes au Royaume-Uni ont déclaré qu’elles prévoyaient de se faire vacciner contre le Covid-19 une fois qu’il deviendrait largement disponible.L’enquête Redfield et Wilton Strategies a montré qu’une personne sur cinq avait l’intention de refuser le vaccin, tandis qu’un autre cinquième a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’elle ferait. Ce sondage souligne la tâche qui incombera au gouvernement de persuader une partie du public que le vaccin est sûr – car plus il y a de personnes vaccinées, plus la population peut se rapprocher du troupeau imm L’unité contre le coronavirus: un taux de participation minimum de 70% est probablement nécessaire pour créer une immunité collective.Afin de rassurer les personnes inquiètes à propos du vaccin, le gouvernement devrait lancer une grande campagne de santé publique.Des travaux sont déjà en cours. dans l’identification et la réfutation des fausses allégations sur le coronavirus, y compris autour d’un vaccin, mais cela sera probablement élargi pour dire aux gens que le coup est sûr et important pour protéger les personnes vulnérables.

Exacompta Piqûre 29,7x38cm à tête paresseuse 32 colonnes sur 2 pages - 35 lignes - 80 pages La clarté des tracés Exacompta et leur qualité d'impression avec une encre verte spéciale sont reconnues et appréciées depuis des années."La piqûre à colonnes est un support souple et pratique pour consigner tout ce qui s'enregistre, se compte, se classe.#br/#Les tracés pré-imprimés simplifient les reports

Cinq sur Cinq Traitement Environnement Anti Poux et Lentes Spray 250ml Cinq sur Cinq Traitement Environnement Anti Poux et Lentes Spray permet d'éliminer naturellement les poux et les lentes en un seul passage. Il s'utilise sur les objets et surfaces qui sont en contact quotidiennement avec l'humain et qui sont difficiles à laver telles que les canapés, sièges auto, poussettes,

Ideal Standard Receveur ULTRA FLAT carré, 120 x 90 cm, extra-plat, avec traitement anti-dérapant, blanc (K5183YK) CaractéristiquesEn acrylique, extra-plat, épaisseur 4cm.Dimensions : 120 x 90 cmPoids : 25 kg3 poses: A encastrer, à poser ou à poser surélevé avec support styroporCôté accessible avec ressaut interne et externe maxi 2 cm à l'entréeEn conformité avec la réglementation sur l’accessibilité PMR (loi du 11/02

Ideal Standard Receveur ULTRA FLAT carré, 90 x 90 cm, extra-plat, avec traitement anti-dérapant, blanc (K5173YK) CaractéristiquesEn acrylique, extra-plat, épaisseur 4cm.Dimensions : 90 x 90 cmPoids : 18 kg3 poses: A encastrer, à poser ou à poser surélevé avec support styroporCôté accessible avec ressaut interne et externe maxi 2 cm à l'entréeEn conformité avec la réglementation sur l’accessibilité PMR (loi du 11/02

Atoll cd30t avec tuner noir laqué - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Lecteur CD CD30T Dans la lignée de l’Intégré IN30, ATOLL lance son complément idéal avec un produit multi-source le CD30 : Chaque source choisie étant la seule alimentée, aucune interférence n’est possible entre chaque élément. Mécanique Audio pure CD d’origine TEAC (Lecture des CD, CD-R, CD-RW ; format MP3 ;

Atoll cd30t avec tuner noir - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Lecteur CD CD30T Dans la lignée de l’Intégré IN30, ATOLL lance son complément idéal avec un produit multi-source le CD30 : Chaque source choisie étant la seule alimentée, aucune interférence n’est possible entre chaque élément. Mécanique Audio pure CD d’origine TEAC (Lecture des CD, CD-R, CD-RW ; format MP3 ;