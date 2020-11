Comment les jeux exclusifs fonctionnent-ils lorsqu’ils arrivent sur Steam pour la première fois?

Steam est toujours le nom le plus incontournable des services de distribution de jeux PC, mais ce n’est pas le seul magasin en ville. Même avant qu’Epic ne commence à ramasser des exclusivités, EA conservait ses titres sur le lanceur Origin, et de nombreux autres éditeurs ont refusé d’accorder à Valve cette réduction de 30%. Mais maintenant, alors que les exclusivités chronométrées d’Epic commencent à s’épuiser et que d’autres éditeurs décident qu’ils veulent accéder au public de Steam, nous commençons à voir comment ces exclusivités se comportent sur la plate-forme de Valve.

Malheureusement, les plates-formes en dehors de Steam ne comportent généralement pas de numéros de joueurs publics, nous ne pouvons donc pas faire de comparaison directe de leurs performances Steam avec les projections sur leurs plates-formes d’origine. Cependant, nous pouvons voir comment ces titres se comportent par rapport à d’autres grands jeux sur Steam.

Steam montre combien de joueurs sont actuellement dans un jeu donné à un moment donné, et des sites comme SteamDB et Steam Charts gardent une trace de ces chiffres. Nous pouvons voir à quoi ressemble le nombre maximal de joueurs simultanés d’un jeu chaque jour, depuis des années. Les 25 meilleurs titres Steam à un moment donné ont tendance à atteindre des sommets quotidiens entre 30k joueurs et 150k joueurs, avec une poignée de valeurs aberrantes tout en haut de gamme.

Le changement récent le plus notable est Apex Legends, qui est sorti sur Steam le 5 novembre. Comme pour la version originale d’Origin, il est gratuit, et il n’y a pas d’obstacle au changement de plate-forme puisque toute votre progression vous suit. Le nombre de joueurs Apex Legends Steam a atteint un sommet précoce de 116660, ce qui le place autour du niveau de succès de vénérables titres Steam comme Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege et Destiny 2.

Destiny 2 est un autre exemple notable de jeu qui est passé à Steam, et il pourrait bien nous montrer le plus grand nombre possible pour un tel changement. Après tout, Destiny 2 a été retiré de sa plate-forme précédente, Battle.net, et est devenu gratuit le jour où il a frappé Steam, il est donc difficile d’imaginer un autre jeu d’échange de plate-forme dépassant son nombre maximal de joueurs au lancement de 292513.

Le prochain plus gros début de Steam est Borderlands 3, qui a frappé Steam avec 93 820 joueurs six mois après son lancement initial sur Epic. Il avait l’avantage d’une réduction de 50% et d’une charge de battage médiatique avant la sortie de Steam, mais cela aurait pu être plus gros. Lorsque Borderlands 2 a été lancé pour la première fois, il a atteint un sommet de 124678 joueurs, et c’était en 2012, lorsque le nombre de joueurs Steam était largement beaucoup plus bas.

Au-delà de cela, de nombreuses exclusivités de haut niveau ont atteint des chiffres décents, bien que peu spectaculaires, sur Steam. Le contrôle a touché 9 193 joueurs. Metro Exodus a atteint 15 375. Les mondes extérieurs ont atteint 20 349.

Les jeux qui se sont le mieux comportés comprenaient des titres multijoueurs à long terme comme Sea of ​​Thieves, qui ont atteint 66906 joueurs au lancement. Hades a également eu beaucoup de succès pour un jeu indépendant à plus petite échelle, avec 37749, mais ce nombre a été atteint après son lancement 1.0, alors qu’il avait déjà passé plusieurs mois dans Steam Early Access. De même, Satisfactory a atteint un sommet de 27 439, mais je soupçonne que ce nombre augmentera beaucoup avec 1,0.

Cependant, des ventes satisfaisantes nous donnent un point de comparaison, mais pas parfait. Les développeurs ont rapporté que le jeu s'était vendu à 500 000 exemplaires au cours de ses trois premiers mois sur Epic et à 367 000 au cours de son premier mois sur Steam.

Il y a aussi des notes annexes bizarres à tout cela, comme Rocket League, qui a été retirée de la vente sur Steam en septembre, devenant ainsi gratuit exclusivement sur Epic Store. Le nombre de joueurs Steam de Rocket League a quand même atteint un nouveau record de 147632, grâce aux propriétaires existants qui sont revenus pour voir de quoi il s’agissait.

Nous sommes sur le point de voir d’autres titres passer sur Steam dans les mois à venir, des jeux d’aventure comme Shenmue III aux jeux de stratégie comme Phoenix Point. Il y a un gros avantage à attendre au moins une version de Steam: vous obtenez au moins un an de corrections de bogues, de DLC et de réductions pour votre patience.

