Comment les hindous, les jaïns et les sikhs du Royaume-Uni célébreront le festival des lumières cette année

Les préparatifs sont en cours pour des milliers d’observateurs de Diwali au Royaume-Uni, qui seront contraints d’adapter leurs célébrations en raison de l’épidémie de coronavirus. Le festival des lumières est célébré par des millions d’hindous, de sikhs et de jaïns à travers le monde et viendra avec une tournure inattendue cette année alors que le verrouillage national empêche les gens à travers l’Angleterre de visiter plus d’une personne en dehors de leur foyer – avec une interdiction stricte de quiconque se mélange à l’intérieur. La i newsletter dernières nouvelles et analysesCélébrer le triomphe du bien sur le malDifférentes religions célèbrent Diwali pour différentes raisons, mais il est généralement marqué par tous comme une célébration du triomphe du bien sur le mal. Les festivités de cinq jours ont commencé le jeudi 12 novembre, avec des ménages sous clef se préparant avec enthousiasme pour la principale journée de célébration le samedi 14 novembre. Les maisons sont décorées de petites lampes à huile appelées diyas, avec des feux d’artifice lumineux qui explosent dans le ciel plus tard dans la nuit. Des motifs de rangoli à base de riz, de sable et de fleurs sont ajoutés au sol, avec des tartinades traditionnelles de samoussas, de gulab jamun – boules de khoya trempées dans un sirop de sucre épais – et de paneer tikka à déguster pour les invités affamés.Rangoli exposé pour Diwali par Sharmee Mavadia’s famille (Photo: fournie) Ces fêtes, expositions lumineuses et décorations sont généralement partagées avec les membres de la famille et les amis proches, mais la deuxième phase du verrouillage national a entravé tous les plans, avec des hindous comme Anish Parekh célébrant depuis les limites de leur maison. M. Parekh, 33 ans, a grandi à Ashton sous Lyme mais a déménagé à Leicester avec sa femme l’année dernière pour être plus proche de sa famille et d’une communauté sud-asiatique prospère. «L’année dernière, j’étais au Vietnam pendant Diwali. Alors que c’était très animé, j’avais vraiment hâte d’être à Leicester cette année », a-t-il dit à i. Le père de M. Parekh a été testé positif au cCovid-19 en mars dernier, et cela «l’a laissé très malade». Alors que son père s’est rétabli après un mois de repos, l’écrivain a déclaré qu’il n’avait pas revu ses parents depuis juin – et comme il n’est autorisé à rencontrer qu’une seule personne à l’extérieur, il ne pourra pas les voir pour l’événement annuel. «Nous aurions reçu des bénédictions de mes parents, mais nous manquerons cette année», a-t-il dit à i. «Je vais aussi manquer d’aller au temple et de rattraper beaucoup de visages familiers que je n’aurais peut-être même pas vu depuis le Diwali précédent», a-t-il ajouté. Des continents séparés Kriti Sachdeva, 32 ans, est originaire de Delhi et a déménagé au Royaume-Uni pour l’université en 2008. Bien qu’elle soit heureusement mariée et vivant à Southend, elle retourne toujours dans la capitale indienne pour voir sa famille et ses amis – mais ne le fera pas. être en mesure de le faire cette année. «Diwali consiste à rassembler toute la communauté – votre famille immédiate, votre famille élargie, vos voisins – tout le monde – et c’est tout simplement impossible à faire dans le confinement où nous ne sommes pas autorisés à voir plus qu’une personne en dehors de votre foyer. «La soirée est la meilleure car tout le monde dans le quartier sortait en souhaitant à tous un joyeux Diwali. Nous faisons des rangoli à l’extérieur de nos maisons, puis nous nous rendons dans toutes les maisons pour voir à qui le rangoli est le meilleur. Kriti Sachdeva avec sa mère à Delhi (Photo: fournie) «Cette année, mes célébrations commenceront par une fête virtuelle de Diwali ce vendredi organisée par mon lieu de travail. Puis samedi, je rendrai visite à ma famille en Inde en participant virtuellement à toutes les cérémonies et célébrations via des appels vidéo. J’ai commandé des bonbons Diwali spéciaux que je mangerai le jour même. »Ma belle-sœur Sancy et moi avons discuté des créations Rangoli cette année et avons finalisé un design que nous aimons tous les deux – elle va le faire dans ma maison pendant que je juge ses compétences sur l’appel. Ma mère m’emmènera – je veux dire tenant le téléphone dans sa main – pour saluer tous nos voisins. Bien que Mme Sachdeva ait contourné les restrictions, elle a déclaré que ce ne serait pas la même chose que de rentrer chez elle. «Ma famille me manque vraiment et je suis tellement triste de ne pas pouvoir être avec eux», a-t-elle ajouté. Un événement en ligneKam Chera, 41 ans, voulait s’assurer que personne loin de sa famille comme Mme Sachdeva ne soit absent. Il s’est associé au conseil municipal de Sunderland pour migrer le Diwali en ligne. Le traiteur a organisé un événement en ligne de 90 minutes auquel tout le monde peut participer, avec une performance d’un danseur classique indien, des danses virtuelles de Bollywood et des performances traditionnelles de Bhangra, et Spice FM mélange des succès anglais classiques avec des rythmes indiens traditionnels. Il y aura également une démonstration de cuisine en direct par Nedhi, un chef de The Funkyindianwali, le service de restauration de M. Chera. Des artistes de Bhangra à l’un des anciens Diwalis de M. Chera (Photo: Fournie) «Nous célébrons Diwali chaque année à un niveau personnel comme une occasion intime où nous rendons visite à la famille et aux amis proches. C’est une célébration du début de la nouvelle année, mais elle est également célébrée de la manière dont les citoyens britanniques fêteraient Noël », a-t-il déclaré à i. «Nous avons décidé de développer un événement virtuel cette année afin de pouvoir célébrer le festival avec les milliers de personnes de Sunderland et au-delà.» «De nombreuses personnes ont vécu l’isolement pendant la pandémie et des événements comme ceux-ci sont une excellente façon de rassembler les gens de différents milieux et ménages utilisant le pouvoir des médias sociaux. Nous espérons que cela créera une expérience multiculturelle nostalgique et énergique à la maison pour célébrer le Nouvel An indien », a-t-il ajouté. En tant que Jain, Sheena Shah, 37 ans, célèbre la libération de Lord Mahavir, et son mari, un hindou, rend hommage à l’histoire de Ram et Sita. Ses filles, âgées de sept et neuf ans, bénéficient des deux religions dans leur éducation. «Pour marquer cela, nous aurions visité le temple hindou de Northampton, où nous vivons, et le temple Jain, à Leicester, pour offrir nos prières et nos bénédictions», dit-elle à i. «Malheureusement, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, alors nous avons gardé un petit sanctuaire à la maison et prenons un peu de temps pour offrir nos prières ici à la place.» M. et Mme Shah au cours de Diwali de l’année dernière (Photo: fournie) Mme Shah a dit qu’elle avait été rappelé «la valeur du temps» pendant l’épidémie. «Mon père vient d’avoir 70 ans la semaine dernière», dit-elle. «Le temps est si précieux, nous nous connectons donc autant que possible.» Pendant le festival hindou de Navratri en octobre, jusqu’à six personnes ont été autorisées à visiter une maison à l’intérieur, alors Mme Shah a invité ses parents, puis ses beaux-parents séparément et a dansé Raas Garba – danses folkloriques traditionnelles gujarati – à la maison. «Je vais généralement à l’école de mes enfants chaque année pour parler de Diwali et partager de la nourriture indienne, malheureusement je ne peux pas le faire, mais mes filles apporteront leurs modèles de rangoli à la place», a-t-elle ajouté.A la maison de Sharmee Mavadia , l’affaire la plus sourde a été le moment de créer de nouvelles traditions. «Mes deux enfants de sept et trois ans et moi-même avons été occupés à fabriquer des bonbons indiens», a déclaré le jeune homme de 38 ans. «C’est la première fois que je fabrique de l’oreo barfi, et ça a été formidable d’avoir la chance d’apprendre à le faire avec les enfants et de pouvoir ensuite livrer de petites boîtes à la famille voisine. « Bien que nous ne puissions pas les voir longtemps, voir leurs visages lorsque nous avons livré les boîtes était incroyable », a-t-elle ajouté. Participer aux célébrationsSusannah Davda, 38 ans, n’a pas grandi en célébrant Diwali. Elle est devenue une partie de la tradition après avoir rencontré son mari gujarati, et dit qu’elle sait maintenant comment manger du roti et mettre un sari indien traditionnel. Comme la famille ne pourra pas faire le voyage habituel à Leicester pour passer du temps avec sa famille élargie, elle fait maintenant de son mieux pour s’assurer que son enfant de quatre ans ne manque pas les célébrations du sud-ouest de Londres. . «Bien que ma peau soit la teinte de fond de teint la plus pâle, je ne me suis jamais sentie à ma place lors des célébrations de Diwali à Leicester», a déclaré Mme Davda, qui vit dans le sud-ouest de Londres. Pas dans les restaurants de Belgrave Road, les feux d’artifice dans l’un des parcs de la ville ou dans les temples de mandir. Ma belle-mère a deux fils, alors elle adore m’habiller dans l’un de ses saris pour Diwali.Mme Devda avec sa belle-mère et son fils de quatre ans célébrant Diwali l’année dernière (Photo: fournie) » Diwali me ressent comme une fête de joie, de lumière et de générosité; de partager de la nourriture avec ses proches et d’insister sur des recharges infinies d’assiettes; et de nouveaux départs. En tant que Britannique blanc, c’est rafraîchissant de célébrer quelque chose sans alcool pour une fois. »Pour une fois, il semble que toute la famille pourra célébrer ensemble. «Il est important pour mon mari que nous marquions l’occasion. Il est toujours stoïque de s’adapter aux changements », a déclaré le directeur du Shoe Consultant. «Il a dû travailler avec de nombreux Diwalis, alors je pense qu’il est heureux de célébrer d’une manière ou d’une autre.» Bien que chaque famille trouve de nouvelles façons de faire de Diwali une réalité, elles sont toutes concentrées sur des temps plus clairs à venir. «J’espère que nous pourrons profiter d’un certain degré de normalité l’année prochaine, mais d’ici là, je comprends qu’il est vraiment important de faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité et celle des autres», a déclaré M. Parekh. «Cette année, la chose la plus importante à laquelle il faut réfléchir, c’est à quel point nous sommes reconnaissants du poste dans lequel nous nous trouvons et des privilèges que nous avons. Alors que nous avons eu de nombreuses déceptions, il y en a d’autres dans une situation bien pire en raison de la pandémie.

