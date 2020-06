Comment les géants de la technologie réagissent-ils au meurtre de George Floyd?

Au lendemain de la mort de George Floyd aux mains brutales d’anciens policiers de Minneapolis, les plus grandes entreprises technologiques du monde se sont engagées dans la lutte contre le racisme systémique de longue date.

Des millions de dollars de dons aux déclarations percutantes, Google, Apple, Facebook et bien d’autres ont joué leur rôle pour soutenir le tollé américain contre le mouvement #BlackLivesMatter. Des émeutes ont éclaté dans les jours qui ont suivi les images choquantes de Derek Chauvin, ancien officier de police de Minneapolis, agenouillé sur le cou d’un George Floyd sans défense qui, après avoir été retenu pendant près de neuf minutes, a subi un arrêt cardiaque et est décédé.

Étant à la tête de plates-formes aussi puissantes et influentes, les chefs de ces géants de la technologie les ont utilisés à juste titre à leur avantage pour diffuser la parole d’unité et de soutien.

Google

Le 1er juin, le PDG de Google, Sundar Pichai, a publié une déclaration sur Twitter affirmant que toutes les pages américaines de Google et YouTube montreront leur soutien et leur feront connaître grâce à l’ajout d’un ruban noir accompagné de ces mots émouvants: «Nous soutenons l’égalité raciale et tous ceux qui la recherchent. »

Aujourd’hui, sur les pages d’accueil Google et YouTube aux États-Unis, nous partageons notre soutien à l’égalité raciale en solidarité avec la communauté noire et en mémoire de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et d’autres qui n’ont pas de voix. Pour ceux qui ressentent du chagrin, de la colère, de la tristesse et de la peur, vous n’êtes pas seuls. pic.twitter.com/JbPCG3wfQW – Sundar Pichai (@sundarpichai) 31 mai 2020

Deux jours plus tard, dans une lettre ouverte, il a déclaré que «montrer son soutien est important, mais ce n’est pas suffisant», et a annoncé le don de 12 millions de dollars à des organisations œuvrant pour lutter contre les inégalités raciales.

Mais le don ne sera toujours pas suffisant. Google travaillera également aux côtés de sa communauté noire pour proposer des initiatives et des idées de produits qui fourniront un soutien à long terme à la cause.

Pomme

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également publié une lettre ouverte dénonçant le racisme. «Nous avons toujours puisé notre force dans la diversité, accueilli des personnes de tous horizons dans nos magasins du monde entier et nous nous sommes efforcés de construire une Apple qui soit inclusive pour tous», a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, alors que Minneapolis se rassemble et que la nation commémore George Floyd, nous pleurons une vie terminée à son apogée et tout ce qu’elle représente. Nous sentons le devoir de transformer le chagrin en action, et nous gardons l’espoir qu’une seule âme puisse encore changer le monde. – Tim Cook (@tim_cook) 4 juin 2020

Dans un Tweet, Cook a déclaré: « Nous nous sentons le devoir de transformer le chagrin en action, et nous gardons l’espoir qu’une seule âme puisse encore changer le monde. » Il a également fait référence au regretté Dr. Martin Luther King Jr en disant que « la paix négative qui est l’absence de tension ne remplace pas la paix positive qui est la présence de la justice ».

«Tant que l’Amérique remet la justice à plus tard, nous sommes dans la position d’avoir ces récurrences de violence et d’émeutes encore et encore. La justice sociale et le progrès sont les garants absolus de la prévention des émeutes », a déclaré le Dr Martin Luther King.

Facebook

Mark Zuckerberg s’est rendu sur sa propre plateforme pour exprimer le chagrin auquel tout le pays est confronté. « La douleur de la semaine dernière nous rappelle jusqu’où notre pays doit aller pour donner à chacun la liberté de vivre dans la dignité et la paix », a-t-il déclaré.

Zuckerberg a déclaré que Facebook donnerait 10 millions de dollars à la cause à des groupes travaillant sur l’élimination de l’injustice raciale. Mais, comme Pichai, Zuckerberg comprend que les dons ne vont pas le couper et que c’est un problème qui nécessite «un effort soutenu et à long terme». Facebook poursuivra également son travail avec l’Initiative Chan Zuckerberg, qui a collecté dans le passé environ 40 millions de dollars par an en investissements pour les organisations.

«Cette semaine a montré clairement ce qu’il reste à faire. J’espère qu’en tant que pays, nous pourrons nous réunir pour comprendre tout le travail qui nous attend et faire ce qu’il faut pour rendre la justice », a déclaré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Amazone

Amazon est une autre entreprise qui fait un don de 10 millions de dollars à des organisations qui sont à la recherche de changement et qui soutiennent «les opportunités économiques, l’éducation et la justice pour les Noirs américains».

Amazon est solidaire de la communauté noire – nous restons fidèles dans notre soutien à nos employés, clients, partenaires et aux communautés où ils vivent et travaillent. Et nous soutenons les organisations qui font la différence. https://t.co/xHYTKzRStK pic.twitter.com/Y8TxZwXoQx – Amazon News (@amazonnews) 3 juin 2020

Sur son marché en ligne, Amazon a publié ce message: «Nous pensons que les vies noires comptent. Nous sommes solidaires de nos employés, clients et partenaires noirs, et nous nous engageons à aider à construire un pays et un monde où chacun peut vivre dans la dignité et sans peur. »

Microsoft

«Il n’y a pas de place pour la haine et le racisme dans notre société. L’empathie et la compréhension partagée sont un début, mais nous devons faire plus », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft.

Il n’y a pas de place pour la haine et le racisme dans notre société. L’empathie et la compréhension partagée sont un début, mais nous devons faire plus. Je suis solidaire de la communauté noire et afro-américaine et nous nous engageons à poursuivre ce travail dans notre entreprise et dans nos communautés. https://t.co/WaEuhRqBho – Satya Nadella (@satyanadella) 1 juin 2020

Microsoft a exprimé son soutien à sa communauté noire et afro-américaine en publiant un fil de messages de certains de ses employés:

« Tout ce que je vous demande, à qui que ce soit, c’est une cohérence interne honnête et intentionnelle. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous avant de vous engager dans une ligne de conduite. »

« Tant qu’il n’y aura pas de justice pour tous, il n’y aura pas du tout de justice. »

Twitter

Le racisme n’adhère pas à la distanciation sociale. Au milieu de la peur et de l’incertitude déjà croissantes autour de la pandémie, cette semaine a de nouveau attiré l’attention sur quelque chose peut-être plus répandu: le racisme et les injustices de longue date auxquels sont confrontés les Noirs et les Bruns au quotidien. 🧵 pic.twitter.com/8zKPlDnacY – Twitter ensemble (@TwitterTogether) 29 mai 2020

À l’appui du mouvement #BlackLivesMatter, Twitter a changé sa photo de profil en oiseau noir au lieu de son bleu habituel et d’un fond entièrement noir. Le hashtag BlackLivesMatter a également été ajouté à sa biographie avec un lien vers sa page diversité.

Cette période difficile ne concerne pas «toutes les vies», elle concerne la communauté noire et sa vie. Les États-Unis abritent depuis longtemps le racisme systématique qui a privé les communautés noires de leurs droits dans tous les aspects de la vie. Le privilège n’est pas un mythe, il est bien réel et il est plus important que jamais de défendre ce qui est juste en utilisant les plateformes dont nous disposons pour nous exprimer, soutenir et lutter contre l’injustice raciale. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse et de la peur… mais vous n’êtes pas seuls. Dans la diversité, il y a unité et dans les nombres, il y a force.

