Comment les astronautes votent depuis l’espace: le seul Américain en orbite explique maintenant

ELECTROFITNESS Electrostimulation dans l'entraînement du grimpeur

Les grimpeurs sont de plus en plus nombreux à utiliser l'électrostimulation dans le cadre de leur entraînement. Jocelyn-William Loubriat, Kiné du Sport et grimpeur passionné depuis 30 ans vous fait partager son expérience et vous explique comment utiliser l'électrostimulation au cœur de votre entrainement.