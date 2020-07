Comment les algorithmes transforment le secteur immobilier mondial – .

24 juil

2020

Le battage médiatique n’a pas manqué ces dernières années sur la façon dont les processus algorithmiques transforment des pans entiers de l’industrie et font progresser l’automatisation.

Le commerce de détail, la logistique, la comptabilité, la fabrication et même le secteur juridique ont tous fait l’objet de débats intenses sur la centralité croissante de l’intelligence artificielle et des algorithmes dans le travail qui se déroule dans ces industries.

Cependant, un secteur qui subit tranquillement une transformation technologique avec peu de fanfare est le secteur immobilier, qui a adopté l’utilisation du processus de sélection algorithmique dans pratiquement toutes les facettes du marché immobilier.

Lisez la suite pour savoir exactement comment l’immobilier est transformé par les algorithmes.

Source: Pixabay

Choisir où développer

Un développement majeur qui transforme fondamentalement le marché immobilier en ce moment est l’utilisation accrue d’algorithmes par les développeurs pour les aider à choisir où construire de nouvelles propriétés.

Des entreprises telles que Skyline AI assiste désormais certains des plus grands développeurs mondiaux, dont WeWork, Equinix et Prologis, dans l’analyse de quartiers et de villes entiers, en leur fournissant des algorithmes de recommandation qui leur indiquent où construire en fonction du potentiel de certaines zones à augmenter en valeur. temps.

Savoir quelle zone sera le prochain quartier «chaud» est l’un des aspects les plus difficiles du travail dans l’immobilier, ce qui signifie que cela représente un changement fondamental dans l’industrie.

Réduire les coûts hypothécaires

Des algorithmes sont également déployés pour aider les acheteurs à obtenir des maisons abordables avec des offres hypothécaires adaptées à leurs moyens.

Alors que le marché hypothécaire de plusieurs milliards de livres peut être difficile à naviguer dans le meilleur des cas, des algorithmes peuvent maintenant être appliqués afin de faire correspondre les données des consommateurs avec le prêt hypothécaire qui leur convient en fonction de leurs propres besoins et de leur budget.

C’est ce que Trussle, une plateforme de conseil hypothécaire en ligne gratuite, fait pour ses utilisateurs.

Grâce à leur propre algorithme non biaisé, ils sont en mesure de parcourir la vaste gamme de prêts hypothécaires pour trouver ceux qui offrent le prix le plus bas et les taux d’intérêt les plus bas, ce qui pourrait permettre aux ménages d’économiser des milliers de dollars à long terme.

Source: Pixabay

Amélioration de la gestion immobilière

L’activité de gestion de portefeuilles immobiliers peut prendre énormément de temps, nécessitant souvent une main-d’œuvre importante.

Cependant, l’introduction de processus algorithmiques dans le domaine de la gestion immobilière a déjà commencé à améliorer l’efficacité et la rentabilité comme jamais auparavant.

L’IA peut être utilisée pour suivre les listes de propriétés, signaler les dommages matériels et les problèmes d’entretien, suivre la disponibilité saisonnière et évaluer l’aptitude des locataires. Tout cela améliore l’expérience des propriétaires et des locataires.

Améliorer le marketing immobilier

Comme dans pratiquement tous les autres secteurs, les capacités de marketing des promoteurs immobiliers ont été massivement améliorées grâce à l’introduction d’algorithmes.

Actuellement, des algorithmes sont utilisés pour recommander des listes de propriétés aux utilisateurs Web en fonction de leur historique de recherche, de leur activité en ligne et de leurs engagements sur les réseaux sociaux.

Il est également utilisé pour déterminer la démographie des personnes qui auront le plus d’intérêt pour une propriété spécifique, ainsi que pour proposer des offres de prix personnalisées aux acheteurs individuels.

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont les algorithmes transforment l’immobilier, ce qui à son tour transforme la façon dont nous vivons tous.