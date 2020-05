Comment le Rohit Sharma de l’Inde se comporterait-il face au rythme et au swing de Wasim Akram?

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leur art créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent excitants en théorie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Ce sont des joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Ci-dessous, nous voyons comment Rohit Sharma, l’ouvreur de cape et d’épée indien, s’en tirerait contre le grand joueur de bowling du Pakistan Wasim Akram au format ODI.

Rohit Sharma (batte droite)

Carrière de joueur: 2007-en cours

Rencontres ODI: 224

Exécute: 9115

Des siècles: 29

Moyenne: 49,27

Ce fut une carrière de deux moitiés pour Rohit Sharma qui est maintenant l’un des meilleurs batteurs limités en affaires. Ce n’a pas toujours été le cas pour le droitier de Mumbai. Bien qu’il ait toujours été considéré comme un batteur doué de son ascension dans les rangs du cricket par tranche d’âge, les talents de Rohit ne se sont pas vraiment manifestés pour l’Inde après sa remise de ses débuts en 2007.

Quand sur la chanson, il y avait un éclat langoureux au sujet de son bâton qui lui faisait un plaisir de regarder le pli. Cependant, ces moments de génie étaient rares pour un batteur qui n’a pas réussi à trouver de la cohérence pendant la meilleure partie de cinq ans dans le cricket international.

Une décision d’ouvrir le bâton pour l’Inde vers la fin de 2012 a changé tout cela et a laissé la place à l’avatar actuel de Rohit. Maintenant, il n’est sans doute derrière son coéquipier indien Virat Kohli que lorsqu’il s’agit du débat sur le meilleur batteur ODI de la génération actuelle.

Faisant des siècles de plaisir au cours des dernières années, Rohit a maîtrisé l’art de devenir grand une fois qu’il est entré. Ce pourrait être Sachin Tendulkar qui a brisé la barrière des 200 parcours du cricket ODI, mais c’est Rohit qui a pris deux tonnes de le niveau suivant. Il est le seul batteur à avoir enregistré trois doubles siècles ODI et détient également le record du score individuel le plus élevé (264) dans le format.

Wasim Akram (rapide du bras gauche)

Carrière de joueur: 1984-2003

Correspondances ODI: 356

Guichets: 502

Cinq poses de guichet: 6

Moyenne: 23,52

Taux de grève: 36,2

Le «Sultan of Swing» était un surnom approprié pour un lanceur rapide qui avait une maîtrise complète à la fois du swing et de la couture. Alors que le Muttiah Muralitharan du Sri Lanka a peut-être finalement dépassé son total de guichets, Wasim Akram est toujours largement considéré comme le plus grand melon ODI de tous les temps.

Premier homme à franchir la barrière des 500 guichets au format 50+, Akram possédait toutes les qualités requises pour construire le quilleur rapide complet. Un rythme trompeur, la capacité de déplacer le ballon dans les deux sens et un yorker mortel ne sont que quelques-uns des attributs que l’homme pakistanais a apporté à la table. Qu’il pouvait générer du swing, ainsi que du swing inverse, signifiait qu’Akram était un cauchemar pour n’importe quel batteur de son temps.

Au cours d’une carrière internationale qui a duré près de deux décennies, le stimulateur armé de gauche a atteint des sommets rarement touchés par un melon au format ODI. L’homme de match de la victoire sensationnelle du Pakistan en finale de la Coupe du monde de 1992 n’est que l’une des distinctions qu’il a récoltées au cours d’une brillante carrière au Pakistan.

Les controverses sur le trucage de matchs auraient pu diminuer certaines des incroyables réalisations d’Akram sur le terrain de cricket, bien que sa stature de meilleur lanceur rapide de l’histoire du format reste intacte. Son taux de frappe d’un peu plus de 36 dans les ODI est brillant et son partenariat mortel pour un nouveau ballon avec Waqar Younis était un spectacle qu’aucun batteur d’ouverture ne voulait voir.

Rohit vs Akram

Alors que Rohit a été en très bonne forme depuis 2013, la superstar indienne a montré une vulnérabilité contre le rythme du bras gauche en particulier. Le batteur droitier est clairement un excellent joueur de spin, comme le prouve sa moyenne de plus de 47 contre les quilleurs plus lents. Il est encore plus fort contre les fileurs de gauche contre lesquels il a une moyenne de 53,42 au cours de sa carrière.

Pace, cependant, n’est pas exactement le point fort de Rohit malgré son excellence dans les tirs de tir et de crochet. Sa moyenne de carrière passe de près de 50 à 34,06 lorsqu’il s’agit de faire face à des quilleurs rapides. Contre le rythme du bras gauche, ses difficultés deviennent encore plus évidentes avec une moyenne modeste de seulement 27,48.

L’homme indien a été licencié à 25 reprises par des pacers armés de gauche, trois de ces licenciements venant pour un canard. Le Néo-Zélandais Trent Boult a eu son numéro à plusieurs reprises, Rohit tombant au gaucher dans quatre des 13 occasions où il s’est heurté à lui.

Il a également beaucoup lutté contre l’Afrique du Sud Lonwabo Tsotsobe, qui l’a triomphé trois fois en 10 manches. Même le Mustafizur Rahman du Bangladesh a troublé Rohit en le renvoyant trois fois en seulement sept manches.

Cette vulnérabilité contre le rythme du bras gauche a également été observée lors de la finale du Trophée ICC Champions 2017 lorsque Mohammad Amir l’a piégé à l’aplomb du pli tôt dans les manches.

Inversement, Akram a prospéré face à des batteurs droitiers avec 370 des 502 victimes de l’ODI du Pakistan arrivant contre les droitiers et 144 d’entre elles étant «bouleversées».

Il n’est pas surprenant de voir pourquoi Akram a été si prolifique contre les droitiers, avec sa capacité à amener le ballon brusquement dans les batteurs tout en possédant la qualité nécessaire pour que la livraison impaire s’éloigne.

Sa moyenne de quilles en carrière contre les batteurs droitiers est de 13,78. Avec le nouveau ballon en main, sa capacité à générer du swing était à son meilleur et c’est des batteurs qui ont statistiquement porté le poids de son génie.

Pas moins de 173 de ses licenciements à l’ODI ont pris la forme d’une ouverture de batteurs, dont 40 sont tombés amoureux d’un canard. Il a une moyenne de 14,27 et 18,80 contre les batteurs dans les deux positions d’ouverture du cricket ODI.

VERDICT

On ne peut nier l’éclat de Rohit et ses chiffres prolifiques au fil des ans signifient qu’il descendra comme l’un des meilleurs batteurs ODI à avoir joué le jeu. Il convient également de noter, cependant, que les terrains de cricket à nombre de tours limité sont devenus très plats en général ces derniers temps dans le but de générer plus de rencontres à haut score.

Sur des pistes plates qui sont devenues la norme ces derniers temps en Inde, en Angleterre et en Australie, la capacité d’Akram à balancer le ballon aurait été gravement émoussée. Rohit pourrait très bien dominer le Pakistan dans les conditions favorables au frappeur, mais toutes les autres preuves statistiques indiquent le contraire.

S’il y a même un soupçon de mouvement dans l’air, attendez-vous à ce qu’Akram prenne le dessus sur Rohit plus souvent qu’autrement. Son palmarès contre les droitiers, ainsi que la vulnérabilité de Rohit au rythme du bras gauche, indiquent un net avantage en faveur du Pakistan.

