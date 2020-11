Comment le régime réagira-t-il à la mort de Mohsen Fakhrizadeh – et qu’est-ce que cela signifie pour Joe Biden

L’assassinat en plein jour de l’homme considéré par les services de renseignement occidentaux comme la cheville ouvrière du programme secret d’armes nucléaires de l’Iran va à nouveau plonger les relations entre Téhéran et ses opposants dans la crise et la confrontation. Comment l’Iran va-t-il réagir? En ce qui concerne la rhétorique belliqueuse, le régime iranien a une forme considérable pour menacer les conséquences les plus graves sur ceux qu’il tient pour responsables d’agir contre lui. La mort de Mohsen Fakhrizadeh n’a pas fait exception, avec un assistant principal du guide suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, décrivant le meurtre comme un acte destiné à provoquer une «guerre totale». Hossein Dehghan a ajouté: «Nous descendrons comme un éclair sur les assassins de ce martyr opprimé et nous leur ferons regretter leurs actions.» Téhéran a clairement indiqué qu’il tenait Israël et les États-Unis principalement responsables de la fusillade du puissant scientifique. Dans le même temps, des représailles directes contre l’un ou l’autre pays, et en particulier l’Amérique, sont peu probables. Lire la suite Assassinat de l’Iran: le scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh tué lors d’une attaque près de Téhéran Le régime iranien sait qu’il ne pourra jamais gagner une guerre totale avec Washington. Mais ses efforts pour porter un coup à l’un ou l’autre des pays, en particulier dans sa propre cour ou par sa tactique traditionnelle de déploiement de mandataires, s’intensifieront très probablement. Parmi les représailles possibles à Téhéran, il y aura une action directe dans le golfe Persique contre la navigation commerciale et l’utilisation de mandataires tels que le Hezbollah ou des rebelles yéménites pour mener des frappes sur des cibles depuis les installations pétrolières saoudiennes vers des cibles militaires américaines ou israéliennes. Quelle est l’étendue probable de l’implication américaine? Donald Trump n’a pas concédé sa défaite électorale à Joe Biden (Photo: AFP / Getty) Si des agents israéliens étaient responsables de l’opération visant à tuer Fakhrizadeh, il est peu probable qu’ils aient agi sans au moins l’approbation tacite de Washington – dans ce cas une administration Trump dans ses derniers jours. Le président Trump aurait dû être dissuadé de lancer une attaque directe contre l’Iran après la défaite électorale de ce mois-ci. De nombreux observateurs pensent que la Maison Blanche s’est en effet lancée dans une stratégie visant à infliger le maximum de dégâts au régime iranien et, ce faisant, à empêcher le président élu Joe Biden de rechercher un rapprochement avec Téhéran. Alors, à quel point cela rend-il la vie de Joe Biden? Le président élu Joe Biden (Photo: AP Photo / Carolyn Kaster) Le président élu a indiqué qu’il était disposé à ramener les États-Unis dans l’accord signé entre les grandes puissances et l’Iran pour réduire ses ambitions nucléaires et lever certaines des sanctions économiques entrave actuellement l’économie du pays, tant que Téhéran reviendra à la pleine conformité. Au cœur de tout accord renouvelé se trouverait l’objectif de garantir que l’Iran ne dispose pas de suffisamment d’uranium hautement enrichi pour fabriquer une bombe nucléaire. Israël, et un certain nombre de pays du Golfe dirigés par l’Arabie saoudite, préféreraient de beaucoup voir Washington rester en dehors de l’accord et maintenir ainsi la mainmise des sanctions. Une tactique iranienne possible pourrait être de se contenter de représailles symboliques sur la mort de Fakhrizadeh et d’ignorer davantage, comme Téhéran le verra, la provocation jusqu’à ce que M. Biden soit installé dans le bureau ovale pour voir quel type d’accord pourrait être conclu. Qui est le prochain? Si, comme certains le supposent, le redoutable service de renseignement israélien du Mossad a reçu carte blanche pour cibler les principaux scientifiques nucléaires iraniens pendant que M. Trump reste au pouvoir, de nouveaux assassinats ne peuvent être exclus. Au moins cinq scientifiques nucléaires iraniens de haut niveau ont été tués ou blessés dans des attaques depuis 2010. En 2018, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dévoilé en salle une cache de matériel volé qui, selon lui, a mis à nu l’histoire des ambitions nucléaires de l’Iran et de ceux qui les sous-tendent. Il a nommé Fakhrizadeh, ajoutant: « Souvenez-vous de ce nom. »