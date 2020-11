Comment le prochain événement Galactus changera-t-il l’avenir de Fortnite?

Donald Mustard, le directeur créatif d’Epic Games, a récemment déclaré que le prochain événement Galactus était le «plus grand événement Fortnite de tous les temps», ce qui changera l’avenir du jeu. Au cours des trois dernières années, des fans fidèles ont participé à des événements colossaux comme The End, The Final Showdown et The Ice Storm, entre autres.

Naturellement, les attentes du prochain événement Galactus sont époustouflantes. YouTuber Ali-A a récemment parlé de l’événement et de certains de ses résultats les plus possibles dans une vidéo récente.

Pourquoi Galactus est-il derrière l’île Fortnite?

Le point zéro au centre de l’île Fortnite a toujours été une pomme de discorde. Depuis la saison 1, plusieurs personnages ont tenté d’exploiter son énergie sans y parvenir. Apparemment, la gigantesque explosion qui a consumé toute l’île à la fin du chapitre 1 a attiré l’attention de Galactus. En conséquence, il se dirige progressivement vers l’île.

Donald Mustard nous dit ici que l’événement Zero Point qui nous a amenés au chapitre 2 a été l’événement qui a attiré son attention sur Galactus. pic.twitter.com/MuiG3PXGDH – FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) 24 octobre 2020

Après avoir voyagé pendant près d’un an, Galactus est plus proche que jamais et seuls les super-héros Marvel sont assez capables de l’arrêter. Tony Stark, alias Iron Man, fait de son mieux pour amener plus de héros sur l’île et lever une défense véhémente.

Iron Man a changé le bus de combat depuis son arrivée, et certaines théories suggèrent que les joueurs pourraient devoir les utiliser dans l’événement en direct. En outre, le Hellicarrier du SHIELD pourrait jouer un rôle majeur en aidant les joueurs dans leur bataille contre Galactus.

Retour de certains personnages populaires

Fait intéressant, certains des personnages les plus importants de Fortnite comme Midas et The Seven pourraient revenir pour l’événement à venir. Les fans ont déjà assisté au retour de Midas en tant que patron dans Fortnitemares 2020, mais son histoire est peut-être loin d’être terminée.

Selon certaines théories de fans, l’écran de chargement de Fortnite Nexus War taquine sept étoiles brillantes dans le ciel. Ces sept étoiles pourraient être les Sept de la fin du chapitre 1. Tous ces personnages, ainsi que la communauté Fortnite, ont un objectif commun de vaincre Galactus.

Ali-A pense qu’il y a deux issues possibles de l’événement. Soit Galactus perd et la normalité revient sur l’île, soit Galactus gagne et finit par détruire l’île Fortnite. Cependant, il est peu probable que les développeurs introduisent un nouveau chapitre Fortnite, avec seulement quatre saisons dans le chapitre actuel.

Un événement en direct épique pourrait être la fin parfaite de la saison Fortnite déjà populaire sur le thème de Marvel. L’événement en direct sera probablement mis en ligne vers le 28 novembre, et les fans ont hâte de vaincre Galactus en travaillant aux côtés de leurs super-héros Marvel préférés.

