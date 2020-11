Comment le pilote de Big Sky remplit la promesse «perdue» d’ABC avec le personnage de Ryan Phillippe

C’est une tournure très audacieuse pour tout drame de réseau à prendre. Ryan Phillippe est une grande trouvaille et semblait sur le point de reprendre le tonnerre de son adolescent du milieu des années 90 en tant que rôle masculin stoïque de ce drame populaire sûr. Et pourtant, Kelley et son équipe d’écrivains décident de rester fidèles au matériel source du roman de l’émission (L’autoroute par CJ Box) et tuez leur avance apparente d’une manière choquante et soudaine.

Présenter un acteur de renom uniquement pour le tuer au tout début n’est pas rare dans la culture pop. Plusieurs films d’horreur classiques ont trouvé le succès avec la formule d’Alfred Hitchcock Psycho tué très tôt Marion Crane (Janet Leigh) et Wes Craven Crier fait de même avec Casey Becker (Drew Barrymore). À la télévision, cependant, le fait de tuer un protagoniste dans des pilotes est rare – probablement parce que les pilotes sont des choses très précaires et que personne ne veut risquer d’aliéner un public avant même d’en avoir un. Spectacles comme Le bouclier, Oz, et Gardiens ont tous tué des personnages majeurs dès le début… mais pas la personnage majeur. Un drame de réseau classique du passé, cependant, était très proche et les scénaristes ont été découragés de le faire à partir du même réseau sur lequel Grand ciel réside maintenant.

Le pilote pour ABC Perdu créé le 22 septembre 2004 et ce fut un énorme succès immédiat. L’épisode en deux parties était le pilote le plus cher jamais produit à l’époque. Il était centré sur l’héroïque chirurgien de la colonne vertébrale Jack Shephard (Matthew Fox) alors qu’il se réveillait sur une île après un accident d’avion et se mettait immédiatement à l’action pour s’assurer que ses compagnons survivants étaient en sécurité. Perdu était un grand spectacle ambitieux avec un casting tentaculaire. Pendant ces deux premières heures, cependant, Jack sert d’ancre du public. À la fin de la première heure du pilote, Jack et quelques compagnons naufragés découvrent le cockpit de l’avion au fond de la jungle et en son sein un pilote encore vivant (Greg Grunberg). Alors que le pilote croasse ce qui s’est passé avec le vol condamné, un monstre invisible le déchire de son siège et l’éviscère hors de l’écran. Une fois le chaos éteint, Jack et ses amis trouvent le corps mutilé du pilote dans un arbre.

C’est un moment choquant pour être sûr, mais si les écrivains pilotes et Perdu les producteurs JJ Abrams et Damon Lindelof avaient leur chemin, cela aurait pu être encore plus choquant. Le plan original du duo pour le pilote était que nul autre que Jack soit celui qui soit enlevé et anéanti par le monstre. Ce serait son corps ensanglanté que les téléspectateurs ont vu au sommet d’un arbre et non celui de Greg Grunberg. Dans le cadre de ce plan, Jack aurait été joué par un acteur plus grand (Michael Keaton a confirmé plus tard qu’il était en pourparlers pour jouer le médecin condamné). Après la mort de Jack, la série serait centrée sur le personnage de Kate Austen (joué par Evangeline Lily), une femme d’âge moyen qui a perdu son mari dans l’accident (cette description du personnage a été appliquée aux amoureux perdus depuis longtemps Rose et Bernard et Kate est devenue une fugitive)

Les plans d’Abrams et de Lindelof ont été déjoués lorsque ABC est intervenu pour souligner doucement qu’investir les téléspectateurs dans un personnage principal pour le tuer quelques minutes plus tard n’était probablement pas le meilleur moyen de créer un public. Le duo a été d’accord, a maintenu Jack en vie et le personnage a continué en tant que protagoniste de facto de la série jusqu’à la fin. Il est difficile de dire que garder Jack n’était pas pour le mieux car cela a créé un conflit entre sa perspective «d’homme de science» et «l’homme de foi» de John Locke qui servirait de microcosme pour tous les thèmes explorés par la série.