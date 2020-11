Comment le monde de la technologie a changé pour toujours sous la présidence de Trump

«À l’approche des élections de 2016, il y avait toujours le sentiment que la technologie pourrait agir un peu comme une plate-forme neutre… Nous avons vu cette illusion se briser un peu», dit Alex Kantrowitz.

Il y a eu beaucoup plus de discussions sur l’épisode de cette semaine, y compris pourquoi les principaux journalistes affluent vers Substack, le service de newsletter par abonnement populaire, ainsi que l’affaire antitrust du gouvernement fédéral contre Google – plus Kantrowitz a partagé quel géant de la technologie pourrait bientôt faire face à sa propre répression réglementaire. Mais d’abord, voici une partie de notre conversation sur la façon dont le monde de la technologie a changé.

Lisez aussi: La dernière grille du Congrès des dirigeants des grandes technologies mènera-t-elle enfin au changement?

Sean Burch: Nous enregistrons le jour des élections, il semble donc approprié de revenir sur les quatre dernières années et de voir comment le monde de la technologie a changé pendant la présidence de Trump. Y a-t-il des changements en particulier qui se démarquent par rapport à il y a quelques années?

Alex Kantrowitz: Je pense qu’à l’approche des élections de 2016, il y avait encore le sentiment que la technologie pourrait agir un peu comme une plate-forme neutre. Qu’il n’avait pas vraiment à prendre parti sur le plan politique. Et je pense qu’au cours des quatre dernières années, nous avons vu cette illusion se briser un peu. Nous avons vu Facebook devenir très habile à manœuvrer politiquement. Même chose avec Twitter. Même des entreprises comme Etsy ont supprimé la marchandise QAnon. Le Ravelry, qui est un [online] groupe de tricot, juste des modèles interdits qui avaient Trump sur eux.

Ensuite, vous regardez l’engagement des employés. Il y a eu des entreprises, comme Google par exemple, où ses employés ont fini par se lever et dire que nous ne voulions pas travailler avec l’armée. C’est un choix politique. Ensuite, il y a eu d’autres entreprises de la Silicon Valley ou du monde de la technologie au sens large qui ont dit: «OK, si de grandes entreprises comme Google ne veulent pas fournir de technologie à l’armée, nous le ferons.» Je pense donc que vous commencez à voir que tout devient politique, et même l’apolitique est politique. Par exemple, Coinbase.

C’est celui que je voulais vous présenter. Cela ressort vraiment.

[Coinbase’s] la politique était la suivante: nous n’allons pas prendre de position sur la politique en tant qu’entreprise, en dehors de notre mission principale. Je pense que ce sera l’héritage de Trump sur le monde de la technologie – que toute technologie est de la politique maintenant. Et c’est juste quelque chose que ces entreprises vont devoir prendre en compte pour aller de l’avant – qu’il gagne ou non.

Lisez aussi: Comment les règles de modération Twitter et Facebook sont configurées pour échouer

Coinbase est sorti et a déclaré que nous ne voulions pas que les gens parlent essentiellement de politique au travail. Cela se distingue par rapport à toutes ces autres entreprises. Cela montre vraiment le chemin que nous avons parcouru, car cela ressemble à un virage à 180 degrés.

Oui, avec Coinbase, c’est intéressant car il y avait des employés qui ont dit au PDG, Brian Armstrong: Nous voulons que vous post-Black Lives Matter, et il a attendu. J’ai parlé avec le professeur Daniel Kreiss de cela, de la façon dont la politique est désormais toute morale. Avant, c’était quelle était votre décision sur ce point de vue économique ou [other political topic]. Avec Bill Clinton, c’était: « C’est l’économie, stupide. » Et avec Joe Biden et Trump, c’est «un combat pour l’âme du pays». Quand la politique devient votre moralité, les entreprises veulent maintenant signaler aux gens [and] les gens veulent être alignés sur des entreprises qui correspondent à leur morale. Même si Brian Armstrong ne dit pas de politique, c’est certainement une position politique de Coinbase de dire que nous n’allons pas participer à cela. Voilà où ils en sont.

Il y a cette discussion sur la façon dont les entreprises qui tweetent sur la politique font toutes des signaux de vertu, alors qu’il y a du vrai à cela. Comment tweeter «Black Lives Matter» pourrait être autant marketing que croire en la cause. Et c’est une discussion ouverte, mais c’est définitivement un moment intéressant pour ces entreprises.

Regardez la conversation complète dans la vidéo ci-dessus.