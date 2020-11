Comment le mandalorien solidifie Timothy Olyphant en tant que meilleur maréchal de la télévision

Mais mon garçon, était-il convaincant. Bien que n’étant pas nécessairement un succès grand public auprès des téléspectateurs, Bois morts est devenu un classique culte très apprécié, avec de nombreux éloges sur la performance de création de stars d’Olyphant. Matt Feeney de Ardoise a décrit Bullock comme «laconique, sauvage, colérique et un peu vaniteux», et a déclaré que le personnage n’était «pas tant joué que l’incarné par Olyphant». Son travail en tant que juriste honorable, mais sérieux et explosif a conduit à son casting en tant que maréchal américain adjoint Raylan Givens sur FX’s Justifié. Jouant le rôle créé par le romancier américain emblématique Elmore Leonard, Givens était un maréchal américain sans conneries et au sang froid qui a valu aux acteurs des comparaisons avec Clint Eastwood. Robert Bianco de USA aujourd’hui a salué le travail d’Olyphant sur la série de longue date, déclarant que son «immersion magistralement complète dans le rôle semble avoir masqué le talent dépensé pour le jouer.

Bien qu’Olyphant ait toujours pris des rôles de soutien et d’invité dans des comédies pour envoyer ou jouer contre un type, son travail récent l’a retrouvé dans sa position idéale. Après avoir parfaitement retrouvé sa forme occidentale chez Quentin Tarantino Il était une fois … à Hollywood, Olyphant est revenu au rôle de Bullock dans Deadwood: le film. Peut-être que l’expérience de la représentation d’un maréchal américain a de nouveau conduit Olyphant à maintenir l’élan et à accepter son rôle de maréchal américain Dick «Deafy» Wickware dans Fargo, un personnage qui a l’arrogance et l’arrogance éloquente typiques d’un rôle d’Olyphant, mais cette fois informé par une foi mormone stricte. Deafy obtient son surnom en ne reconnaissant pas un discours qu’il ne veut pas entendre, et il a passé la saison à se frotter le nez dans une situation qui ne le concerne pas.

L’exemple le plus en vue de l’agréable pigeonholing d’Olyphant est son rôle récent dans la première de la saison 2 de Disney +. Le mandalorien. Dans un épisode intitulé «The Marshal», pouvez-vous deviner qui Olyphant a joué? Oui, Olyphant dépeint Cobb Vanth, le maréchal autoproclamé d’une partie reculée de Tatooine qui arbore une armure mandalorienne récupérée (appartenant auparavant à nul autre que Boba Fett). En tant que Vanth, Olyphant donne vie à un personnage qui semblait plus conforme à ce que Guerres des étoiles les fans s’attendaient peut-être à ce qu’un Mandalorien série a été annoncée. La partie voit même Olyphant se réunir avec Bois morts co-star W. Earl Brown, qui joue un barman Weequay dans l’épisode. La partie semble être un hommage direct à son emblématique Bois morts et Justifié rôles, mais ce n’était pas le premier signe de tête effronté.

Plus tôt dans l’année, Olyphant est apparu dans Le bon endroit comme une version imaginaire de lui-même arborant le look de Rylan. Expliquant à l’AV Club comment il a lancé le rôle à Olyphant, Bon endroit Le créateur Mike Schur a déclaré: «Lorsque j’expliquais le rôle à Tim au téléphone, il a dit:« Suis-je moi-même ou suis-je Raylan? Et j’ai dit: ‘Non non non: vous êtes vous, mais je pense que vous vous dirigez vers le côté Raylan des choses.’ Et il a dit: «Full Stetson? Et je me suis dit: «Ouais, je pense que Full Stetson sonne bien.» »Même dans l’au-delà, vous pouvez compter sur Olyphant pour faire son charmant avocat schtick.

Partager : Tweet