Comment le jeu de la reine a créé une représentation authentique de la maîtrise des échecs

À cette fin, la série a fait appel à deux experts d’échecs très notables: l’entraîneur d’échecs de longue date et expert Bruce Pandolfini, et le grand maître d’échecs russe Garry Kasparov. Pandolfini n’est pas étranger à conseiller les entreprises créatives sur leurs compétences aux échecs, car il a été conseiller sur le drame d’échecs de 1993. À la recherche de Bobby Fischer et a même aidé Tevis avec l’original Gambit de la reine roman dans les années 80.

Selon Netflix, chaque fois que quelqu’un déplace une pièce d’échecs à l’écran, le mouvement a été conçu par Pandolfini lui-même.

« Nous devions d’abord créer les positions d’échecs, et nous avons commencé avec une base d’environ 100 positions », a déclaré Pandolfini dans un communiqué. «Je pense qu’il a explosé à près de 500 positions d’échecs différentes à la fin. C’est plus que tout autre projet qui traitait des échecs auparavant.

À l’ère du streaming, où le contenu existe indéfiniment sur les serveurs (ou du moins jusqu’à ce qu’Al Gore arrête heureusement sa création infernale), il est particulièrement important de bien faire les choses du premier coup. Il semblerait que c’est exactement ce Le gambit de la reine fait avec son approche des échecs.

Bien sûr, faire appel à un expert des échecs pour chorégraphier des scènes est une chose. C’est une autre chose d’entraîner des acteurs novices aux échecs à jouer avec un but. Lors d’entretiens avec Repaire de geek, les acteurs ont révélé comment ils avaient appris à diriger les projets tout en jouant à ce jeu des plus difficiles.