Comment le gouvernement devrait lutter contre l’hésitation à la vaccination et s’assurer que le Royaume-Uni est vacciné

En moins de dix mois, les scientifiques ont réalisé l’inimaginable et mis au point un vaccin contre Covid-19. Les gouvernements du monde entier sont maintenant aux prises avec le fardeau qui leur incombe – de le livrer de la manière la plus sûre et la plus efficace possible et de s’assurer que les gens le prennent réellement. Cette prochaine étape sera cruciale pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Selon les experts en santé publique, il faut au moins 70% d’adoption pour atteindre un niveau d’immunité acceptable afin de protéger ses membres.La nouvelle de lundi que la société pharmaceutique Moderna s’est jointe à Pfizer pour créer un candidat vaccin réussi était une source d’optimisme et d’espoir. pour la plupart des gens, mais pour certains, c’est le moment de se demander si oui ou non ils le prendront une fois disponible.Une étude mondiale sur les attitudes à l’égard d’un vaccin Covid-19 a révélé que 71,5% des personnes ont déclaré qu’elles prendraient un vaccin sûr et efficace », alors que 14% le refuseraient catégoriquement. En sondant 13 426 personnes dans 19 pays, les chercheurs ont découvert que 14% supplémentaires des répondants ont déclaré qu’ils hésiteraient à le faire. « En fin de compte, vous avez besoin d’une bonne couverture de la population si vous voulez que le virus cesse de circuler et de se retransmettre comme nous l’avons vu ici dans la deuxième vague », a déclaré Danny Altman, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres. Les experts ont souligné qu’investir dans un programme d’éducation audacieux et efficace sur la sécurité d’un vaccin et s’assurer que les infirmières de première ligne sont habilitées à répondre aux préoccupations individuelles des gens sont essentiels pour y parvenir. Les gouvernements doivent également être transparents avec les informations disponibles, afin d’éliminer les doutes naturels des gens.Anti-vaxx vs hésitation à la vaccination Les manifestants tiennent des pancartes anti-vaccin pendant la manifestation anti-lockdown (Photo: Getty) Les 14 pour cent de personnes qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs d’un vaccin Covid-19 sont connus comme les «hésitants au vaccin» et diffèrent des anti-vaccins. Alors que ces derniers sont souvent poussés à leurs croyances par des théories du complot, les personnes hésitantes à la vaccination sont plus souvent confuses sur la science, préoccupées par la sécurité de leurs enfants ou risquent de manquer le rendez-vous du vaccin parce qu’elles ont oublié. «Je ne pense pas que les no-vaxxers durs soient le problème», a déclaré le professeur Sergio Della Salle, un expert en neuropsychologie à l’Université d’Édimbourg à i. En tant qu’expert des croyances anti-vaccinales et de la désinformation, il a expliqué que les personnes hésitantes à la vaccination devraient plutôt être la cible, car ce sont «de bons citoyens, qui se soucient de leurs enfants et de la société». Ils représentent également un plus grand groupe de la société que les anti-vaxxers et ont un impact plus important sur l’adoption. Plus souvent, il y a des raisons compréhensibles pour lesquelles ils ne se font pas vacciner. Le vaccin Pfizer, par exemple, nécessite deux injections, à six semaines d’intervalle. «Combien d’entre nous ont dans le passé échoué à se présenter à un deuxième rendez-vous parce que la vie est trop dure ou que nous avons oublié? Il y a beaucoup de potentiel d’abandon », a déclaré le professeur Altman. Investissement dans une campagne Lorsqu’il s’agit de s’assurer que ces personnes se sentent confiantes et engagées à se faire vacciner, le professeur Altman dit qu’un« investissement massif »est nécessaire, à la fois financier et éducatif. Il faudra du temps et de l’énergie pour les grands programmes d’éducation. » Il a déclaré que les décideurs politiques avaient déjà des discussions à ce sujet: «Le monde a dû faire face à cela à plusieurs reprises. Si vous êtes dans un pays où votre enfant pourrait mourir du paludisme, vous apprenez que votre enfant pourrait être infecté et mourir à moins que vous n’utilisiez des moustiquaires et que vous ne les gardiez protégés. »Il pense que de grandes et audacieuses campagnes de santé seront nécessaires pour s’assurer que les gens coup. Il pense qu’il doit y avoir un message disant: «Si vous voulez que vos grands-parents ne meurent pas, que votre emploi soit perdu ou que votre rendez-vous en oncologie ne soit pas disponible, c’est l’étape à suivre». Un chercheur travaille dans un laboratoire dirigé par Moderna, qui a déclaré ceci semaine où son vaccin expérimental était efficace à 94,5% dans la prévention de Covid-19 sur la base d’un essai clinique (Photo: Moderna Inc via Reuters) Parallèlement aux nouvelles campagnes, il faut investir dans les services qui deviendront soudainement la première ligne de cette bataille , Helen Bedford, professeur de santé infantile à l’UCL a déclaré: «La plupart des vaccins dans ce pays sont administrés par des infirmières. Ils sont la principale main-d’œuvre de la vaccination publique et jouissent de la confiance du public. Nous devons nous assurer qu’ils sont équipés pour discuter des questions que les gens se posent. »L’impact de la désinformation sur la vaccination est considérable. Une enquête menée auprès de 4000 personnes au Royaume-Uni a révélé que 54% seulement prendraient «définitivement» un vaccin – un niveau qui est tombé à seulement 48% après avoir été exposés à cinq faux messages courants sur les vaccins. aimeront être soulevées par des personnes hésitantes à se faire vacciner, et ont besoin d’une réponse efficace, c’est les craintes que le vaccin ait été précipité. «Ce que nous voyons dans les sondages d’opinion et les sondages, c’est que certaines personnes ont le sentiment que les vaccins sortent très rapidement et cela peut signifier qu’ils ne sont pas correctement testés », a déclaré le professeur Bedford.« Nous devons rassurer le public que ce n’est pas le cas et qu’il existe un régime strict sur la façon dont les vaccins sont testés puis approuvés. Il sera très important de répéter au public qu’aucune de ces étapes n’a été oubliée dans le processus. Le besoin de transparence Chaque expert à qui j’ai parlé a déclaré que la clé de cette campagne était la transparence. Reconnaissant qu’il s’agira d’une campagne de vaccination «très compliquée», le Professeur Della Salle a déclaré que «les gens devront se faire dire la vérité, ainsi que la complexité de la vérité». Les données doivent être mises à la disposition des gens et bien qu’elles soient faciles à comprendre , pas évidemment simplifié, dit-il. «Jouez à des jeux et nous sommes condamnés.» Parallèlement, le professeur Bedford a souligné l’importance considérable d’écouter les préoccupations des gens. «Il est très important de ne pas supposer que les gens ont certaines inquiétudes, mais d’écouter leurs préoccupations et de réagir en conséquence.» L’horloge est allumée, a-t-elle dit, pour s’assurer que ces problèmes sont résolus de manière proactive ou prêts à l’être le moment venu. «Il est maintenant temps d’avoir ces conversations. Avant que les vaccins ne soient disponibles, nous devons rassurer les gens pendant que nous avons le temps. »

