Comment le dialecte Geordie est devenu le son de champion d’Angleterre

Cela fait partie de la série de i sur les accents, je sonne comme. Suivez-nous sur Twitter ou Facebook pour en savoir plus. Pour une petite ville, Newcastle Upon Tyne propose une sélection décente d’exportations de célébrités. Le duo de présentation Ant et Dec se sont taillé une carrière record après avoir joué dans le feuilleton pour adolescents de Tyneside Byker Grove, l’ancien attaquant de Newcastle United Alan Shearer a suffisamment de récompenses Golden Boot pour en porter un à chaque pied, et l’artiste anciennement connue sous le nom de Cheryl Cole a parcouru un long chemin depuis son passage en 2002 sur Popstars: The Rivals. Nous ne pouvons pas nous lasser de Geordies, dont l’accent a été considéré comme le plus sympathique et le plus attrayant d’Angleterre dans de nombreux sondages.Le conservateur en chef de l’anglais parlé à la British Library, Jonnie Robinson, a déclaré qu’il pense que la plupart d’entre nous ont un faible pour Geordie , et je suis enclin à être d’accord. La persistance de l’accent et du dialecte le rend différent même de ses voisins proches, les locuteurs du dialecte Pitmatic dans le comté de Durham – mines, geddit? – et les ennemis jurés Sunderland, qui parlent Mackem, c’est-à-dire qu’ils fabriquent la marchandise – et les Geordies les emportent.Le bulletin d’information a coupé le bruit La ballade des Geordie Le nom Geordie, qui signifie l’accent et le dialecte de Newcastle Upon Tyne, a plus disputé débuts. Le nom est utilisé depuis au moins 251 ans. Certains remontent à un glossaire de 1829 des mots du Pays du Nord, où Geordie était un diminutif affectueux de George, «un nom très courant parmi les pitmen». D’autres pensent que cela a commencé avec la rébellion jacobite en 1715, lorsque les indigènes de Newcastle ont été qualifiés de grands fans du roi hanovrien George I, ce qui leur a valu le surnom de «Geordie Whelps». La linguiste Katie Wales croit que tout est dû à des ballades populaires rendant hommage aux mineurs émergents en 1793, avec des ballades comme «Keep your Feet Still, Geordie» montrant une fierté du patrimoine minier. Alan Shearer a remporté deux Golden Boots (Photo: Stu Forster / Allsport UK) Le terme évocateur pour le dialecte semble approprié pour un domaine avec de telles tournures de phrase imaginatives. «Sang de singe» est utilisé pour décrire la sauce à la crème glacée, un «bon bobby dazzler» est une personne d’excellence et un «billet de travail» peut être entendu crier aux enfants qui se conduisent mal. M. Robinson a constaté qu’il existe une large appréciation pour le dialecte. «Les gens associent Geordie à une liste de mots emblématiques du dialecte», a déclaré l’expert. «L’adresse de ‘animal de compagnie’ – capturée dans la série dramatique comique Geordie Auf Wiedersehen, Pet – beaucoup de Geordies se parlent comme des animaux de compagnie, qu’ils soient hommes ou femmes. « Howay the lads » est scandé à l’armée Toon [Newcastle United] parties de football. Ce n’est pas seulement un accent robuste, c’est un dialecte robuste. Parlez comme un Geordie Howay!: Allez! Champion: Great Workyticket: « Vous travaillez votre ticket » dans son intégralité, l’enfant étant ennuyeux et causant des méfaits Un bon bobby dazzler: une personne impressionnante Sang de singes: sauce à la crème glacée Divnt: ne Canny: amical Wiles of Wannie: milieu de nulle part Doylem: idiot Divvy: idiot Haddaway n shite: pisse offMalgré la popularité du dialecte, beaucoup ont du mal à trouver les mots pour ce qui fait un accent si emblématique de Geordie. «Il y a une prononciation très distinctive des sons p, k et t entre les voyelles», a déclaré M. Robinson à i. «Quand un Geordie dit« heureux »,« chanceux »et« meilleur », ce« p »,« k »et« t »se prononce en même temps avec un arrêt glottal, ce qui peut être entendu dans certains de ces enregistrements. Au milieu d’un mot, ou avant une voyelle et vous obtenez ce son très emblématique de Geordie », a-t-il ajouté.« Le terme officiel pour le trait, le renforcement glottique, voit une personne la fin d’une syllabe et parfois avant une voyelle faible faire une pause difficile », a déclaré le Dr Warren Maguire, expert Geordie et maître de conférences en linguistique à l’Université d’Édimbourg. «Les linguistes appellent cela le renforcement glottal ou la mondialisation, avec une articulation accentuée entre une consonne et un arrêt glottal et un rétrécissement mineur de la gorge.» De plus, l’accent présente des sons de voyelle distinctifs: «Une des choses qui est très large Les orateurs de Newcastle, comme Paul Gascoigne, est la voyelle dans des mots comme église et infirmière qui sort comme un son «aw», comme chawch et nawse », a déclaré M. Robinson. «Quand vous obtenez le mot ‘to’ suivi d’un mot commençant par une voyelle, il y a un son inséré dans ces séquences. Par exemple, Gazza ne dirait pas quelque chose comme «donne-le-moi», mais il dirait «donne-le-nous», car il est suivi d’une voyelle », a-t-il ajouté. Newcastle la valeur aberrante Dans une récente enquête sur les accents du nord, Geordie ressortir. Dans des pans de Leeds, Manchester et Sheffield, un nouvel accent est en train d’émerger dans la classe moyenne du Nord, appelé General Northern English. Alors que les traits sont une approximation d’un accent nordique homogène, les voyelles contractées vues dans «bain» et «herbe» sont toujours présentes. Mais un domaine où c’était moins le cas était à Newcastle. Contrairement au reste du nord de l’Angleterre, l’accent et le dialecte de Newcastle se sont formés un peu différemment.Cheryl est l’une des exportations les plus célèbres de Newcastle (Photo: Jeff Spicer / Getty Images) La British Library a constaté que de nombreux mots du dialecte Geordie contemporain ont des débuts anciens, avec certains des mots qui pénètrent mystérieusement dans la zone. Des mots tels que «gan» («go» – allemand moderne «gehen») et «bairn» («enfant» – «grange» danoise moderne) peuvent encore retracer leurs racines jusqu’aux Anglo Saxons – mais le dialecte Geordie ne le fait pas proviennent de colons vikings et germaniques. Le Dr Maguire a déclaré: «Les Vikings ne se sont pas installés en nombre significatif dans la région de Tyneside. Les invasions après que les Anglo-Saxons ont quitté le Nord-Est de plus en plus isolé sur le plan linguistique des développements ailleurs en Northumbrie. «Les Vikings, par exemple, se sont installés de Teesside à Cumbria, mais pas à Newcastle, en effectuant un voyage différent vers la majeure partie du nord-est. Il n’y a presque pas de noms dans le Northumberland et (au nord) Durham contenant des éléments vikings tels que by, thwaite ou thorp, qui sont partout en Cumbria, Yorkshire et Lincolnshire, par exemple. Il n’est donc pas surprenant que presque tout dans le dialecte Geordie dérive de formes antérieures d’anglais », a-t-il ajouté. Le Dr Maguire a déclaré:« Les gens disent souvent que Geordie est en quelque sorte archaïque, conservant plus du vieil anglais que d’autres dialectes. Ils fondent généralement cela sur des prononciations telles que «coo» et «mooth» pour «cow» et «mouth», qui sont en effet sensiblement les mêmes qu’en vieil anglais. Mais chaque dialecte a un mélange de caractéristiques archaïques et d’innovations, et Geordie n’est pas différent à cet égard », a-t-il déclaré.« Geordie a perdu ses R dans des mots comme «loin» et «travail», tout comme de nombreux dialectes anglais l’ont fait, et c’est une innovation, alors que d’autres dialectes, par exemple en Ecosse, en Irlande, dans le sud-ouest ont gardé leurs Rs, ils sont donc conservateurs à cet égard. Ce n’est qu’en «sélectionnant» des modèles particuliers que les gens parviennent à la conclusion que certains dialectes sont en quelque sorte archaïques », a ajouté l’expert. «Comme dans le reste de l’Angleterre, au 19e siècle, il y a une transformation de dialectes traditionnels régionaux vraiment différents vers ce que nous pourrions appeler des accents modernes.» De plus, le dialecte Geordie est beaucoup plus éloigné que les grandes villes du nord. «Avec Newcastle, vous êtes presque aux frontières écossaises, donc il y a un facteur de distance là-bas, que vous pouvez voir dans les racines de mon mot préféré de Geordie,« divnt »», a déclaré le Dr Maguire. «En Écosse, vous pourriez dire« dinna »ou« dinnae », mais si vous allez dans le Northumberland, ils disent toujours« dinna ». C’est quand vous arrivez aux Geordies, ça s’arrête et commence à «divnt». Cette forme verbale est une bonne indication de l’endroit où se trouvent les Geordies sur la carte. »Comme ses voisins, les Geordies ont fait un travail de champion en préservant le dialecte, mais comme le soulignent les experts, la réponse à son caractère distinctif continu est assez simple. « Les gens proposent toutes sortes de théories étranges et merveilleuses sur les raisons pour lesquelles Geordie est comme elle est », a déclaré le Dr Maguire. Mais la réponse est plus technique que les gens ne le pensent: «Les gens changent de langue, mais cette langue change dans certains domaines différemment des autres», a déclaré le Dr Maguire. «Que ce soit à Wearside, Tearside – ils ne changent pas tous dans la même direction. Quiconque a parlé à Tyneside depuis environ 600 après JC, lorsque les Anglo-Saxons sont venus en Grande-Bretagne orientale. En conséquence, l’anglais y est parlé depuis environ 1400 ans et il ne fait que vaquer à ses occupations dans cette localité. En conséquence, nous avons vu des changements émerger à des rythmes différents. Alors qu’un type du club des travailleurs peut parler un dialecte du XIXe siècle, la langue a évolué pour la plupart en fonction de sa propre région. »Aux gars et aux filles rusés des Toon, nous vous saluons.

