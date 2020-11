Comment la voix chantante de Sean Connery l’a aidé à débarquer James Bond

C’était clairement la conclusion de Cubby Broccoli après avoir examiné à nouveau le Scotsman de six pieds et deux pouces lors de la projection. Darby O’Gill à Los Angeles. Brocoli avait déjà rencontré Connery pendant le tournage du jeune acteur Une autre fois, un autre endroit (1958), un film dans lequel Connery aurait physiquement désarmé un vrai gangster lorsqu’il a commencé à agiter une arme sur le plateau. Brocoli aimait Connery, tout comme Terrence Young, qui dirigeait la toute première image théâtrale de James Bond, Dr Non.

Alors Broccoli s’est assis un jour dans une salle de projection privée à Los Angeles pour regarder les débuts de Connery à Walt Disney. Dans cette image, Connery joue Michael McBride, un jeune garçon qui a des yeux pour sa «chérie irlandaise», Katie O’Gill (Janet Munro). C’est un rôle de soutien dans un film sur les lutins et les banshees, les pots d’or et les voitures fantomatiques se dirigeant vers l’au-delà. C’est un conte folklorique gaélique traité par Disney.

Et dedans, selon John Cork et Bruce Scivally’s James Bond l’héritage, Brocoli «pensait avoir vu quelque chose de valable.» Il a donc contacté sa femme Dana Broccoli et lui a demandé si ce type de Connery avait beaucoup de sex-appeal. La réponse évidente était «oui». C’est Dana qui a encouragé Cubby à lancer Connery comme 007. Connery a eu cet effet. Bien que ce qui ait apparemment scellé l’accord était une autre réunion avec Harry Saltzman présent. Après la réunion, alors que Saltzman et Broccoli regardaient Connery traverser la rue depuis leur fenêtre, Saltzman a observé: «[He moves] comme un gros chat de la jungle.

Bien sûr, Connery a continué à définir la fraîcheur et la masculinité sophistiquée pour les prochaines générations. Toujours le seulement James Bond dans les yeux de millions de fans, Connery a donné vie à 007 suave mais froid de Fleming, et il a ajouté un sens de l’humour enfantin et a adouci son avantage de classe ouvrière. Alors que le James Bond de la page avait les meilleures opinions sur toutes les plus belles choses de la vie, Connery’s Bond les a implicitement gagnés grâce à des expériences difficiles, voire difficiles.

Le raffinement actuel doit cependant autant à Young qu’à Fleming. Pour le réalisateur de trois des six aventures de Brocoli de Connery, et de Bond, produites par Harry Saltzman, ont vécu une partie de la fabulosité de ces films échangés. À l’instar du commandant littéraire Bond, Young a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu’en tant que commandant de char au lieu de naval un. Young a été blessé deux fois, et après le service a embrassé le goût de l’aventure et de la belle vie. Le réalisateur était connu pour avoir choisi des projets de réalisateur qui lui donneraient le plus de voyages internationaux de jet-set. Même quand Young ne travaillait pas, il vivait en Suisse tout en gardant des appartements à Rome, Paris et Londres.

