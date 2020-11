Comment la «  tolérance zéro  » de l’antisémitisme de Keir Starmer est sapée par les propres processus du Labour

Lorsque Jeremy Corbyn a été suspendu du Parti travailliste il y a moins de trois semaines, son successeur Sir Keir Starmer a déclaré: «Sous ma direction, la tolérance zéro de l’antisémitisme signifiera précisément cela.» Bien que le dirigeant travailliste n’ait techniquement pas le contrôle sur La suspension de M. Corbyn – elle a été effectuée par le secrétaire général David Evans – Le message de Sir Keir était clair: le départ de M. Corbyn, coïncidant avec le rapport accablant de surveillance de l’égalité sur le racisme anti-juif au sein du parti, a marqué un nouveau départ sous sa direction. Pourtant, lorsque M. Corbyn a été réadmis dans le parti travailliste mardi soir à la suite d’une décision accélérée du comité exécutif national du parti – encore une fois, une décision qui était hors du contrôle de Sir Keir – il y a eu un tollé de la part des principaux membres du parti. La communauté juive et certains députés travaillistes.BlockedSir Keir a maintenant annoncé que – bien qu’il ne puisse rien faire pour que M. Corbyn soit membre du parti – il bloquera l’ancien dirigeant fr om siégeant aux Communes en tant que député travailliste.Le dirigeant travailliste a insisté sur le fait que les processus disciplinaires du parti n’ont pas la confiance de la communauté juive et que M. Corbyn avait «miné» la confiance dans la capacité du parti travailliste à maîtriser l’antisémitisme. Corbyn a été réintégré au Parti travailliste après une période de suspension (Photo: AFP / Getty) Dans sa déclaration, Sir Keir a déclaré que «la tâche de ma direction était de réparer ce dont j’avais hérité» et qu’il était à la fois le chef de la Parti travailliste et du chef du parti travailliste parlementaire, mais cela souligne le virage dans lequel Sir Keir était enfermé: en tant que chef du parti, il était impuissant à empêcher la décision très controversée de réadmettre M. Corbyn, malgré les affirmations du dirigeant actuel selon lesquelles il serait «tolérance zéro» de l’antisémitisme. Question de leadership A première vue, Sir Keir ne peut rien faire contre le processus qui a à la fois suspendu et réadmis M. Corbyn. En fait, c’était la question même de l’ingérence de la direction dans les questions disciplinaires qui a été répertoriée par le rapport de l’EHRC comme une violation de la loi sur l’égalité, mais pour les principaux membres de la communauté juive qui ont protesté contre la réintégration de M. Corbyn, il ne s’agissait pas seulement de Sir Keir Starmer a accepté les recommandations de la CEDH dans leur intégralité – et a suspendu Jeremy Corbyn pour avoir affirmé que le problème était exagéré (Photo: Getty) Ils voulaient que Sir Keir non seulement dise des mots forts sur la lutte contre l’antisémitisme, mais qu’il suive En refusant de réintégrer le whip du parti, Sir Keir a fait un pas en avant en montrant que son engagement à lutter contre l’antisémitisme repose autant sur des actions que sur des paroles, mais il reste un point d’interrogation sur la manière dont son propre parti a pu Réintégrer rapidement M. Corbyn à peine 19 jours après sa suspension – alors que d’autres affaires sont en attente de décision depuis des mois On soupçonnera que le Labour a promis une nouvelle plainte indépendante Le processus, prévu pour la nouvelle année, a peut-être pris des mesures plus sévères contre M. Corbyn et l’a tenu à l’écart du parti pour de bon.En tant que tel, le moment précipité de sa réintégration au parti fera craindre qu’il reste un angle mort dans le parti travailliste. Mardi, avant l’audience du panel sur son cas, M. Corbyn a déclaré qu’il pensait que l’antisémitisme dans le travail n’était pas «exagéré» ou «surestimé». M. Corbyn a déclaré qu’il «regrettait la douleur» causée par la question de l’antisémitisme à la communauté juive, mais il ne s’est pas directement excusé pour sa conduite ou les remarques qu’il a faites. pour alimenter la critique de la décision du comité NEC.

