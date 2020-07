Comment la Terre s’est-elle fissurée? Une nouvelle étude pourrait expliquer les origines de la tectonique des plaques sur notre planète.

Une image d’un modèle utilisé dans une nouvelle étude pour enquêter sur les origines de la tectonique des plaques sur Terre. (Crédit d’image: Université de Hong Kong)

Il y a longtemps, la coque extérieure de la Terre s’est fissurée en morceaux, ce que nous appelons maintenant plaques tectoniques . Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont enquêté sur les origines de la tectonique des plaques et découvert son histoire enracinée dans la Terre.

Il y a environ 4,5 milliards d’années, notre planète d’origine s’est formée et, peu de temps après – il y a environ 3,2 milliards d’années – la coquille de la Terre s’est fissurée dans ces plaques. Maintenant, alors que les scientifiques savent comment les plaques tectoniques de la Terre se déplacent et se déplacent, exactement comment elles ont commencé est restée un peu un mystère.

Dans une nouvelle étude, menée par le spécialiste des planètes Alexander Webb de l’Université de Hong Kong, en collaboration avec une équipe internationale de chercheurs, les scientifiques ont proposé une nouvelle idée pour expliquer pourquoi la croûte terrestre s’est fissurée en morceaux.

Selon l’étude, la coquille externe de la Terre primitive, ou lithosphère, s’est réchauffée, ce qui l’a amenée à se dilater et à se fissurer. Cela peut sembler une explication simple, mais cela contredit de nombreuses théories antérieures.

Des études antérieures ont estimé que la dilatation thermique serait moins susceptible de fissurer la surface de la Terre que la contraction thermique, le processus inverse par lequel la coquille externe de la Terre se rétrécit en se refroidissant. Parce qu’une grande partie de la chaleur interne de la Terre provient de la radioactivité , la désintégration radioactive entraînerait un refroidissement de l’intérieur de la planète avec le temps, ont suggéré ces études.

Mais, selon Webb, la réponse aux origines tectoniques de la Terre « réside dans la considération des principaux mécanismes de perte de chaleur qui auraient pu se produire pendant les premières périodes de la Terre », ils dit dans un communiqué . « Si l’advection volcanique, transportant des matériaux chauds de la profondeur à la surface, était le principal mode de perte de chaleur précoce, cela change tout. »

Ici, Webb a fait référence à une méthode de perte de chaleur impliquant l’advection volcanique, ou le transfert de chaleur ou de matière via le mouvement d’un fluide. Dans ce processus, la matière volcanique chaude éclaterait et retomberait sur la terre car la chaleur s’échapperait dans l’espace et la matière se refroidirait et se presserait dans la jeune croûte terrestre, créant un effet de refroidissement. La lithosphère refroidie « aurait été de plus en plus réchauffée par conduction à partir d’un matériau chaud et profond en dessous », selon le communiqué.

L’équipe de Webb a utilisé des modèles sphériques 3D pour simuler comment la coque externe de la Terre peut s’être fracturée en réponse à l’expansion thermique au milieu des variations de chauffage et de refroidissement au cours des premières années de la Terre. Ils ont constaté que, même s’il y avait un refroidissement global dans les premières années de la Terre, la coque extérieure se réchauffait en même temps, ce qui est la cause la plus probable de la rupture de la croûte de notre planète.

Ce travail a été publié le 17 juillet dans la revue Nature Communications.

