Comment la star de Collingwood, Brodie Grundy, a progressé pendant la période d’isolement

Pour de nombreuses stars de l’AFL, le retour de l’isolement marquera le début d’une courte période acharnée de dur labeur pour retrouver ce qu’ils ont perdu dans une période d’isolement avec laquelle beaucoup ont lutté.

De nombreux athlètes professionnels prospèrent grâce à la structure. Perdez-le et ils peuvent dérailler, comme cela a été le cas dans certaines circonstances extrêmes à la fois dans l’AFL et dans la LNR, provoquant des gros titres négatifs au cours de la dernière quinzaine.

Alors qu’une petite minorité de joueurs se sont retrouvés en difficulté avec la loi ces dernières semaines, l’un des plus grands noms de l’AFL prospère pendant le verrouillage du COVID-19.

Après avoir signé un accord de sept ans au cours de l’été, la fermeture de l’AFL n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour la star de Collingwood, Brodie Grundy, après sa domination au Round 1, ce qui lui rapportera sûrement trois voix Brownlow à la fin de l’année.

Cependant, dans un développement qui devrait faire frissonner ses adversaires, Grundy a trouvé un avantage lors du verrouillage, grâce à l’un des sujets supplémentaires qu’il a abordés à l’uni pendant son temps libre.

Grundy a expliqué pourquoi il est le meilleur grand homme du jeu dans le cadre de la démolition de Round 1 de Collingwood (AAP)

« J’ai beaucoup plus apprécié mon entraînement », a-t-il déclaré Large monde du sport.

« Je m’entraîne en tas et cela vient en fait de quelques sujets à l’université où j’apprends plus sur la psychologie de la performance.

« C’est comme si vous n’essayiez même pas et que tout se passe très bien, et donc je l’apprécie plus que d’habitude.

« Au cours des deux dernières semaines, je viens de le recadrer et j’ai pensé que je vais m’entraîner pour être en bonne santé et m’entraîner à me sentir bien.

« Pendant que je m’entraîne, je dois juste être heureux et profiter du mouvement réel de bouger mon corps et de me sentir bien, au lieu de penser que je dois courir un contre-la-montre de 2 km ou que je dois faire X quantité de 200s.

« C’est drôle parce que j’ai couru beaucoup plus et fait beaucoup plus d’exercice parce que je ne le vois pas comme une corvée, je le vois comme quelque chose que j’aime.

Une perspective différente à travers un sujet Uni a déverrouillé la formation sur le terrain pour Grundy (Getty)

« Pendant ce temps, nous avons pu ralentir et pénétrer le monde au lieu de nous précipiter, de réaliser quelque chose et d’essayer d’obtenir la prochaine chose. Cela ralentit en fait et est plus présent. »

Le joueur de 26 ans dit que son état mental régénéré à partir du moment où il n’y a pas de match signifiera qu’il sera en mesure de frapper le sol en courant une fois la saison terminée.

Cependant, les choses n’ont pas toujours été aussi faciles pour Grundy, qui a certes eu du mal à venir à Victoria à l’âge de 18 ans et à être isolé de sa famille en Australie du Sud.

Selon Grundy, alors qu’il tentait de faire sa marque sur la compétition au cours de ses années de formation, il a lutté avec le manque de rétroaction des entraîneurs de Collingwood, et le résultat a été un manque de confiance en ses propres capacités à certains moments.

« Quand j’étais un jeune joueur, je cherchais souvent des commentaires sur la façon dont j’allais, et la réalité est que vous n’obtiendrez pas cela tout le temps », a-t-il déclaré.

« Tout en sachant et en comprenant qu’il y aura des moments où vous jouerez bien et que vous aimeriez un renforcement positif et tout simplement en comprenant qu’il y a beaucoup de gens dans l’équipe et donc en regardant en arrière, j’aurais pu être plus proactif en termes de recherche retour d’information.

Le double All-Australian admet qu’il aurait pu être plus proactif en recherchant des commentaires en tant que jeune (Getty)

« Quand j’étais plus jeune, je voulais juste renforcer ma façon de procéder. Si je sentais que j’allais bien pour un ruckman de 18 ans, le défi était parfois de ne pas savoir si c’était ce que pensaient mes coéquipiers et le personnel d’entraîneurs. »

« Ce que j’apprécie vraiment dans mon réseau de soutien, c’est d’avoir des gens autour de vous qui vous donnent ces informations, et pour moi, c’est un très bon mélange d’entraîneurs et de personnel à l’intérieur du club ainsi que d’amis à l’extérieur du club.

« En vieillissant, vous obtenez plus de perspective. Vous traversez la vie et vous réalisez que la seule validation dont vous avez réellement besoin vient vraiment de vous-même.

« Vous commencez à grandir et à acquérir plus de connaissances et de perspectives et cela ne fait qu’ajouter à la tapisserie de la vie. »

Maintenant l’un des vétérans du club et membre du groupe de direction de Collingwood pour 2020, Grundy a pris ses propres expériences et veillé à ce que ses jeunes coéquipiers ne manquent pas de rassurer comme lui.

« C’est quelque chose que j’essaie de donner à certains des plus jeunes, juste ce renforcement positif, car peu importe depuis combien de temps vous êtes dans le système, il peut parfois être difficile de rechercher ces commentaires », a-t-il déclaré.

Grundy est fier d’avoir un style de vie bien équilibré qui ne tourne pas uniquement autour du football AFL (Getty)

À bien des égards, Grundy est l’affiche du footballeur moderne, fier de son style de vie bien équilibré d’une manière que les joueurs d’antan n’auraient peut-être pas apprécié.

Il attribue cela à son éducation en Australie-Méridionale et à l’influence de son frère aîné.

« Footy n’est pas tout dans votre vie et il y a d’autres aspects de votre vie et certaines personnes pensent que c’est un peu bizarre au début quand vous ne voulez pas nécessairement parler de footy 24-7 », a-t-il déclaré.

« Quand j’étais plus jeune, je pensais qu’il était vraiment facile d’avoir votre identité et votre estime de soi enveloppées dans ce que vous faites.

« Si j’ai joué un bon match, je me sentirais bien pendant une semaine. Maintenant, c’est une perspective équilibrée et ma confiance en moi ne dépend pas de la qualité de joueur de foot que je suis. Le développement de cette perspective ne s’est pas fait du jour au lendemain. .

« C’était bien de se repêcher et d’aller à l’université pendant un an à Adélaïde. Avoir un frère aîné qui étudiait et juste avoir un réseau de soutien qui n’était pas toujours axé sur le football était bien.

Avec son avenir enfermé, Grundy est prêt à dominer sur le terrain pour les années à venir (Getty)

« Juste pour savoir qu’il y a autre chose là-bas et peu importe à quel point tu es bon joueur si tu n’as pas la tête bien vissée. »

Malgré ses perspectives bien équilibrées sur la vie, les pertes déchirantes ont blessé Grundy autant que quiconque.

Grâce au chagrin de Collingwood lors de la finale préliminaire de l’an dernier et de la grande finale épique de 2018, la star des Magpies a déjà connu un chagrin plus intense que certains joueurs au cours de toute une carrière.

Lors de la Grande Finale, les Magpies avaient une main sur la coupe de la Premiership, grâce à un premier mandat torride, avant que les Eagles ne reviennent lentement mais sûrement sur le chemin du match.

Grundy a revécu la douleur, expliquant la sensation du jeu s’évanouissant dans l’instant.

« C’était vraiment difficile. Le changement d’élan et l’impression que vous n’avez pas le contrôle », a-t-il déclaré.

Un Grundy désolé est consolé par l’entraîneur de Collingwood Nathan Buckley après la Grande Finale 2018 (Getty)

« Bien que ce ne soit pas la vie ou la mort, c’est une période vraiment difficile. Il est difficile de mettre en perspective le moment car vous n’avez pas la vue rétrospective pour pouvoir regarder en arrière.

« A l’époque, vous vous sentez impuissant et vous ne voulez jamais vous sentir comme ça quand vous jouez au jeu ou dans la vie.

« Vous vous sentez juste comme le script et le récit que vous voulez écrire, c’est comme si quelqu’un prenait votre stylo et écrivait votre propre histoire pour vous.

« Si vous regardez, du point de vue de la côte ouest, c’est un scénario incroyable. Nous aurons notre temps et ce ne sera pas tout.

« Quand la marée tourne, on a l’impression que tout vous arrive plutôt que de vous dicter. »

Avec Grundy enfermé, et sûrement Jordan de Goey et Darcy Moore à suivre, les Magpies sont en position privilégiée pour lutter pour les années à venir.

Grundy a déterminé que la prochaine fois ce sont les Magpies qui attraperont le stylo.