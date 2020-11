Comment la population de phoques du lac Baïkal est passée à 100000, malgré les eaux pauvres en éléments nutritifs qu’ils habitent

Le lac Baïkal, près de la frontière entre la Russie et la Mongolie, est, en volume, la plus grande masse d’eau douce de la planète. À 1,6 km, c’est aussi le plus profond. Plusieurs animaux inhabituels y habitent, y compris la seule espèce de phoque d’eau douce au monde. Les phoques de Baïkal sont abondants. Il y en a environ 100 000. Mais le lac est pauvre en nutriments, donc comment ils fonctionnent si bien est un mystère. Une étude qui vient d’être publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, par Watanabe Yuuki de l’Institut national de recherche polaire, à Tokyo, suggère que la réponse consiste à filtrer de minuscules organismes de l’eau. La plupart des phoques mangent du poisson. Et les phoques du Baïkal ont en effet des canines pointues comme celles que l’on attend des piscivores. Mais en 1982, des chercheurs ont noté qu’ils arboraient une deuxième sorte de dent spécialisée derrière ces canines. Ceux-ci ont des cuspides à volants qui ressemblent à des peignes. A l’époque, personne ne savait quoi en penser. Mais le Dr Watanabe a émis l’hypothèse qu’ils pourraient être une adaptation pour se nourrir d’autres créatures étranges vivant dans le lac.Dents en forme deombesLes phoques sont arrivés au Baïkal il y a deux millions d’années, en provenance de l’océan Arctique. Il en était de même pour certaines créatures marines beaucoup plus petites, connues sous le nom d’amphipodes. Celles-ci se sont diversifiées en plus de 340 espèces indigènes. L’un d’eux, Macrohectopus branickii, passe ses journées à se cacher dans les profondeurs du lac, puis se nourrit en grand nombre dans les bas-fonds la nuit. En savoir plus La faune britannique à rechercher à l’automne 2020 près de chez soi, de la remontée du saumon au rut et aux murmures des cerfs Les mammifères marins de la taille des phoques verraient normalement les amphipodes comme trop petits pour chasser. Mais le Dr Watanabe s’est demandé si les dents en forme de peigne des phoques du Baïkal auraient pu évoluer pour leur permettre de ratisser ces minuscules crustacés de l’eau en quantité suffisante pour en faire des proies utiles – tout comme certaines baleines collectent le krill à l’aide de structures en forme de peigne appelées fanons. . Lui et ses collègues ont donc attaché des caméras vidéo étanches et des accéléromètres à quelques joints, pour surveiller ce qu’ils faisaient. Cet équipement est resté attaché aux animaux pendant deux à quatre jours, avant de se détacher et de flotter à la surface du lac, d’où les chercheurs ont pu le récupérer.Évolution parallèleLes images des caméras et les données des accéléromètres ont montré que les phoques poursuivaient effectivement les agrégations denses d’amphipodes qui se forment la nuit. Ils plongeaient la bouche ouverte et ramassaient des proies avant de faire une autre passe. En savoir plus Plus de la moitié des pédopsychiatres voient des patients souffrant d’éco-anxiété Le Dr Watanabe estime que chaque phoque capture en moyenne 57 amphipodes par plongée – et donc des milliers d’entre eux par jour. Les canines en forme d’aiguilles ne sont pas redondantes, car les phoques chassent aussi le poisson. Mais ils rivalisent également avec ces poissons pour les amphipodes, contournant ainsi partiellement un maillon de la chaîne alimentaire et peut-être ainsi se maintenir en plus grand nombre que ce qui serait autrement possible. Si certains de ces phoques filtreurs étaient-ils pour revenir à la océan, ils suivraient le chemin des baleines à fanons et évolueraient en géants, est une spéculation intéressante. Mais même confinés à leur lac, les phoques du Baïkal fournissent un exemple intrigant d’évolution parallèle.

