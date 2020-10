Comment la musique classique affecte-t-elle le cerveau?

Vous avez peut-être entendu des gens dire que si vous écoutez de la musique classique, cela vous rend plus intelligent.

Mais est-ce vrai ou juste un mythe? On dit que la musique nourrit l’âme, donc dans cet article, nous verrons comment la musique classique est l’antioxydant de la musique.

Pourquoi écoutons-nous de la musique?

Commençons par un peu de contexte avant de plonger dans les spécificités de la musique classique.

Depuis des centaines d’années, les humains ressentent le besoin de créer de la musique, de bouger avec un rythme ou un battement.

On dit que la musique aurait pu dériver d’un protolangage et provenir d’une forme précoce de communication entre les humains.

En 2013, les chercheurs ont découvert que les raisons pour lesquelles les gens écoutent de la musique peuvent être classées en trois catégories; analyse de l’humeur, conscience de soi et raisons sociales.

La musique peut affecter notre humeur, elle peut nous faire ressentir une abondance d’émotions en nous sentant heureux, triste, énergique, passionné et inspiré.

Mais pourquoi est-ce?

Effets musicaux sur le cerveau.

Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles la musique nous affecte de cette manière.

Une théorie est que la musique tendue et la musique avec un tempo optimiste changeront notre fréquence cardiaque, ce qui peut créer de l’inconfort si c’est inattendu ou cela peut nous donner de l’énergie et vouloir bouger au rythme.

En 2015, une étude de la BBC a déclaré: «Les sons staccato qui montent vers le haut ont tendance à nous mettre à plat, tandis que les longs sons descendants semblent avoir un effet calmant.

Cette étude montre que nous avons tendance à réagir de manière positive pour calmer une musique plus douce car notre fréquence cardiaque n’augmente pas, ce qui signifie que nous avons tendance à nous détendre davantage.

Une étude publiée dans La nature en 2014, a suggéré que la musique a la capacité de stimuler des parties de notre cerveau qui ne seraient pas utilisées autrement.

Ceci est également lié aux canaux émotionnels et est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles nous réagissons tous différemment à ce que nous entendons.

Parfois, nous associons certains souvenirs ou sentiments à la musique et cela peut parfois stimuler notre productivité.

Pourquoi la musique classique est différente.

En 1993, le physicien et professeur Gordon Shaw a mené une expérience contrôlée avec la musique classique.

À l’Université de Californie, Shaw a joué Mozart à un groupe d’étudiants et a remarqué une augmentation du niveau de QI.

Bien que l’expérience ne soit pas considérée comme une preuve significative par de nombreux scientifiques, elle montre que la musique classique a des effets positifs sur le cerveau.

Les chercheurs pensent que non seulement l’écoute de la musique classique nous aide à nous détendre et à nous calmer, ce qui nous permet de mieux performer, mais cela peut aussi changer notre pensée.

L’écoute de Mozart aide à réchauffer des parties du cerveau qui nous permettent de développer une pensée abstraite.

Une étude distincte du Dr Kevin Labar a montré que la musique a le pouvoir d’améliorer la concentration et donc les performances.

En effet, lorsque nous écoutons de la musique classique apaisante, la dopamine est libérée lorsque nous devenons calmes et détendus.

Cela empêche la libération d’hormones liées au stress, ce qui signifie que l’humeur est améliorée et que ce sur quoi nous travaillons devient plus agréable.

Écouter de la musique classique détendra et calmera l’esprit afin qu’il puisse alors travailler à sa pleine capacité et ouvrir des canaux de créativité qui sont autrement en sommeil.

Musique et dopamine.

La dopamine est libérée lorsque nous devenons calmes et détendus. En 2011, la première expérience portant sur les relations entre la dopamine et l’écoute de la musique a été menée à l’Université McGill.

L’étude a eu huit volontaires qui ont permis à leur cerveau d’être scanné pendant qu’ils écoutaient la musique qu’ils aimaient.

Les résultats ont montré que les niveaux de dopamine dans le cerveau augmentaient d’environ 9% lorsque la personne écoutait de la musique qu’elle aimait.

Seule la musique instrumentale a été utilisée pour l’expérience afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’associations verbales avec des réactions à la pièce musicale.

Même si vous pensez que vous n’aimez pas la musique classique, vous constaterez peut-être que son aura apaisante a un effet positif sur votre cerveau.

Écouter de la musique classique en tant que bébé.

Les experts ont fait des recherches et sont arrivés à la conclusion que l’écoute de la musique classique aide le développement du cerveau.

Il est suggéré que l’écoute de musique classique aide les bébés à développer de meilleures capacités de mémoire.

Lorsque la musique douce et apaisante est jouée régulièrement, elle permet au bébé de développer sa capacité à se souvenir du rythme.

Cela signifie qu’ils trouveront plus facile à l’avenir d’apprendre des choses comme les langues.

Il a également été prouvé qu’une musique calme et apaisante détendra un bébé et qu’un bébé calme et heureux réussira mieux à grandir et à se développer, ce qui signifie globalement qu’il sera en meilleure santé.

Qu’est-ce que l’effet Mozart?

Le chercheur français, le Dr Alfred A. Tomatis, a d’abord utilisé le terme pour décrire ce qu’il considérait comme un effet de changement mental appliqué au cerveau humain en écoutant Mozart.

Il est également suggéré que cela augmentera votre QI.

Bien qu’il y ait très peu de preuves scientifiques pour étayer cela, il est souvent débattu par les scientifiques et le terme est très populaire parmi certains chercheurs.

Donc, si nous commençons à écouter de la musique classique, nous avons la capacité de façonner notre performance et de tirer le meilleur parti de notre dur labeur.

Encore mieux si nous présentons la musique classique aux bébés ou aux enfants, nous aidons à façonner et à développer leur cerveau afin qu’ils puissent être des êtres humains plus productifs et en meilleure santé.

La prochaine fois que vous rencontrez quelque chose, pourquoi ne pas utiliser Mozart pour vous aider à ouvrir les canaux créatifs de votre cerveau afin d’améliorer votre travail.