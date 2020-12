Comment la mise à niveau de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 fonctionnera

Cependant, CD Projekt Red a noté que le plan est que cette mise à jour tire «pleinement parti du matériel de nouvelle génération» et qu’elle soit publiée «gratuitement» à toute personne possédant une copie de nouvelle génération du jeu. Sans plus de détails sur la portée de cette mise à jour, nous supposerons qu’il ne s’agira probablement pas d’un remake complet de Cyberpunk 2077 pour les consoles de nouvelle génération, mais plutôt une version finement réglée du jeu du premier jour qui sera meilleure, fonctionnera plus facilement et utilisera mieux les disques SSD des consoles.

Comment les transferts Cross-Gen Save fonctionneront-ils avec les mises à niveau de Cyberpunk 2077 Next-Gen?

CD Projekt Red a récemment confirmé que vos sauvegardes PS4 et Xbox One peuvent être transférées vers des consoles de nouvelle génération.

Cependant, le processus de transfert de votre sauvegarde d’une console à une autre dépendra de la console de nouvelle génération que vous possédez. Les propriétaires de Xbox Series X / S ont la tâche la plus simple car ils peuvent simplement utiliser le programme Smart Delivery de Microsoft pour transférer leur copie numérique Xbox One de Cyberpunk 2077 (et tous les fichiers de sauvegarde existants) sur leur appareil de nouvelle génération. Bien sûr, seuls les propriétaires de Xbox Series X pourront exécuter Cyberpunk 2077le disque Xbox One de.

Pour les propriétaires de PS5, le processus sera un peu plus compliqué. Si vous êtes abonné PlayStation Plus, vous pouvez transférer votre Cyberpunk 2077 PS4 enregistre les fichiers sur PS5 via les fonctions de transfert cloud de ce service. Sinon, vous devrez transférer les données du jeu et enregistrer les fichiers de la PS4 vers la PS5 via un transfert de données filaire ou sans fil.

Une mise à niveau de nouvelle génération sera-t-elle disponible pour la version PC de Cyberpunk 2077?

CD Projekt Red n’avait pas officiellement révélé son intention de publier une mise à niveau de nouvelle génération pour la version PC de Cyberpunk 2077. Cependant, il y a de fortes chances que la version PC de Cyberpunk 2077 sera essentiellement l’édition nouvelle génération entièrement mise à niveau du jeu.