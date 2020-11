Comment la lutte de pouvoir numéro 10 s’est terminée par un affrontement avec Boris Johnson à propos de «  textes désobligeants  »

Longtemps après que Dominic Cummings ait quitté Downing Street vendredi soir avec une boîte en carton dont le poids était peut-être secondaire à son symbolisme, un certain nombre de ses alliés restants dans le bâtiment affirment avoir entendu les sons d’une célébration émanant de l’appartement voisin du Premier ministre. . La nature précise du bruit et s’il incluait ou non l’éclatement des bouchons de champagne se perdait dans le torrent d’anecdotes, de potins et de briefing machiavélique qui a fourni la bande originale de la série brutale de saignements qui a vu la semaine dernière M. Cummings et Lee Cain, Les deux plus hauts conseillers de Boris Johnson battant les couleurs de Vote Leave, évincé du numéro 10. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iSchadenfreude cocktailsMais l’intention de l’insinuation de la «fête de la victoire» était claire. Ayant censément vu les deux hommes qu’elle considérait comme étant les principaux responsables des quelques mois politiquement instables de M. Johnson à Downing Street, sa fiancée Carrie Symonds et ses confédérés n’ont pas pu résister à l’envie de servir quelques cocktails schadenfreude alors que M. Cummings canalisait le 2008 esprit de départ du personnel de Lehman Brothers avec sa boîte en carton. Toutes ces allégations ont été rejetées ce week-end par les proches de Mme Symonds et, étant donné que M. Johnson avait personnellement renvoyé des heures auparavant les deux hommes dont la stratégie et la fidélité l’avaient placé au numéro 10, il semble peu probable qu’il y aurait eu une démonstration flagrante de triomphalisme. Dominic Cummings quitte le 10 Downing Street vendredi soir (Photo: REUTERS / Henry Nicholls) D’autre part, s’il fallait la preuve que le différend était devenu personnel (et légèrement étrange), une version des événements avait ce week-end que M. Johnson se sentait obligé d’expulser M. Cummings et M. Cain vendredi après avoir reçu des messages texte montrant que le couple qualifiait de manière désobligeante Mme Symonds de «Princess Nut Nut». Dans un esprit de récrimination mutuelle, les deux aparatchiks Vote Leave ont apparemment été désignés par leurs ennemis comme les «mollahs fous». Là encore, les différentes revendications ont été contestées. Mais l’anecdote sert néanmoins à illustrer le feuilleton qui a été joué ces derniers jours et semaines alors qu’un casting de consiglieres de Downing Street l’a esquivé pour contrôler le ton et la direction du reste du mandat actuel de M. Johnson, et donc le Identité très politique du premier ministre. À l’instar des meilleures chaudières à marmite, la finale de la saison du Number 10 Fight Club qui s’est déroulée vendredi a été le point culminant de plusieurs intrigues entrelacées. La seule chose sur laquelle la plupart des participants – et M. Johnson en particulier – semblaient d’accord, était que l’opération existante de Downing Street avait produit au mieux des résultats inégaux pendant la pandémie avec des débâcles allant des résultats d’examen aux repas scolaires gratuits et, au milieu des combats internes, était en danger de perdre de vue ses objectifs stratégiques plus larges. Ce n’était pas un fait perdu pour M. Cain, qui, fin octobre, a été discrètement interpellé au nom de M. Johnson pour passer de son rôle de directeur des communications à celui de chef de cabinet. Le 26 octobre, M. Cain a écrit une note au Premier ministre décrivant les échecs de Downing Street, y compris l’absence critique d’un mécanisme central – ou d’un personnage – pour rassembler ses parties de plus en plus disparates et fractionnées. De manière intéressante, le diagnostic de M. Cain impliquait des critiques importantes. de M. Cummings, qui, dit-on, était devenu de plus en plus distant au sein de Downing Street ces derniers mois et se concentrait sur des projets tels que le régime de tests de masse «Moonshot» pour le coronavirus. La petite amie de Boris Johnson, Carrie Symonds, est une ancienne chef des médias du Parti conservateur (Photo: REUTERS / Hannah McKay / File Photo) M. Johnson et Mme Symonds, qui, en tant qu’ancien chef des médias du Parti conservateur, étaient plus que capables de offrir des conseils éclairés, a convenu qu’un chef de cabinet était potentiellement une bonne idée. Mais il semblerait que Mme Symonds, et un certain nombre d’autres personnalités clés, y compris Allegra Stratton, l’ancien journaliste du Guardian et de BBC Newsnight nommé pour devenir le nouvel attaché de presse de M. Johnson, étaient certains d’une autre chose – quiconque deviendrait chef de cabinet, il ne pouvait pas être Lee Cain. Lutte de pouvoir Ce qui a émergé est une lutte de pouvoir de plus en plus nue qui s’est déroulée au cours des trois dernières semaines, avec Mme Stratton et M. Cain qui se sont affrontés à plusieurs reprises. La nature prétendument vitupérante de certains des briefings contre Mme Stratton était telle qu’il a été rapporté dimanche qu’elle avait été réduite aux larmes et envisagée de démissionner. Les amis de Mme Symonds ont souligné ce qu’ils disent être la saveur sexiste inquiétante d’une campagne contre elle, la dépeignant comme bombardant M. Johnson de plusieurs messages Whatsapp chaque jour alors qu’elle et ses alliés cherchaient, comme ils l’ont vu, à ramener le Premier ministre. à ses sens politiques en le tirant de l’emprise persistante du style de confrontation de M. Cummings. Les partisans de l’idée que M. Johnson sera mieux servi en revenant au populisme consensuel qui l’a fait maire de Londres pendant deux mandats estiment avoir gagné ce combat. Comme l’a dit un ministre du Cabinet ce week-end: «Boris a finalement décidé qu’il voulait être Premier ministre plutôt que victime d’un kidnapping.» Il s’agit sans aucun doute d’une interprétation d’événements récents avec laquelle MM. Cummings et Caïn seraient profondément en désaccord. Il ne reste plus qu’à voir si ces événements prolongent la résidence de M. Johnson à Downing Street ou précipitent sa fin.

