Comment la Juventus deviendra-t-elle championne le prochain jour de match?

À trois jours de la fin de la Serie A, la Juventus, leader, a six points d’avance sur l’Atalanta Bergame. Avec cela, la vieille dame autour de la superstar Cristiano Ronaldo pourrait déjà devenir champion d’Italie lors de la prochaine journée de match 36 – même si Bergame gagne son match. SPOX explique ce qui doit arriver à la Juve pour obtenir le prochain Scudetto.

Ce serait le neuvième titre de champion consécutif pour la Juventus. Plus récemment, l’AC Milan a réussi à briser la domination de la Juve lors de la saison 2010/11.

Le combat de championnat en Serie A: point de départ

Après 35 jours de match, la Juventus mène le classement avec exactement 80 points. L’Atalanta Bergame est le poursuivant le plus dur avec 74 points, l’Inter Milan (73 points) et la Lazio Rome (72) peuvent théoriquement être encore champions à trois jours de la fin.

Série A: le tableau actuel

espace Équipe Sp. Déchiré Diff Pts. 1. Juventus Turin 35 73:38 35 80 2. Atalanta Bergame 35 95:44 51 74 3. Inter Milan 35 74:36 38 73 4. Lazio Rom 35 71:38 33 72 5. AS Rom 35 69:47 22 61 6. AC Milan 35 55:44 11 59 7. SSC Naples 35 56:47 9 56

Égalité de points dans le tableau: la comparaison directe compte en Serie A

Important: Si deux équipes ou plus ont le même nombre de points après 38 jours de match en Italie, la différence de buts n’est pas le facteur décisif, comme en Bundesliga. Au lieu de cela, la comparaison directe entre la première et la deuxième étape compte.

La Juve ne perdrait que cette comparaison directe contre la Lazio Rome (1-3 et 2-1), le concurrent le plus improbable dans la bataille pour le Scudetto. En comparaison directe avec l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan, la Juventus est en avance.

Serie A: les duels directs de la Juventus contre l’Atalanta et l’Inter

Gameday Équipe à domicile Équipe extérieure Résultat 7e journée Inter Milan Juventus 1: 2 13e journée Atalanta Bergame Juventus 1: 3 Journée 26 Juventus Inter Milan 2: 0 Journée 32 Juventus Atalanta Bergame 2: 2

Serie A: la Juventus sera donc championne le prochain jour de match

La comparaison directe gagnée signifie que la Juventus est prématurément championne à la 36e journée, si elle compte au moins six points sur les pires poursuivants deux matchs avant la fin.

Avec une victoire La Juventus est définitivement un champion, quels que soient les résultats des poursuivants.

Avec un tirage au sort La Juventus est championne si l’Atalanta, l’Inter et la Lazio ne parviennent pas non plus à gagner leurs matchs.

En cas de défaite La Juventus est la championne si Atalanta Bergame perd et si l’Inter et la Lazio ne gagnent pas.

© imago images / Uk Sports Pics Ltd

Serie A: La décision dans le combat pour le titre à la télévision et en direct

Serie A: Les matchs de la 36e journée

Date Temps Accueil client Résultat 24 juillet 21h45 AC Milan Atalanta Bergame -: – 25 juillet 17 h 15 Brescia Calcio Parme Calcio -: – 25 juillet 19h30 CFC Gênes Inter Milan -: – 25 juillet 21 h 45 SSC Naples Sassuolo Calcio -: – 26 juillet 17 h 15 FC Bologne Lecce -: – 26 juillet 19h30 AS Rom AC Florence -: – 26 juillet 19h30 Hellas Vérone Lazio Rom -: – 26 juillet 19h30 SPAL Ferrare FC Turin -: – 26 juillet 19h30 Cagliari Calcio Udinese Calcio -: – 26 juillet 21 h 45 Juventus Sampdoria Gênes -: –

L’Atalanta Bergame et l’Inter Milan (en direct sur DAZN samedi soir) doivent se montrer dans la bataille pour le titre, la Lazio jouera également devant les leaders dimanche. Dans le meilleur des cas, la Juve pourrait être championne avant le match à domicile contre la Sampdoria Genoa (en direct sur DAZN).