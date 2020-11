Comment la file d’attente fonctionne à Disney World pendant la pandémie

Les gens suivent principalement les règles de distance sociale en ligne

Je décrirais le comportement des invités à Disney World comme généralement bien. Malheureusement, le monde n’est pas rempli de personnes exclusivement réfléchies ou même simplement de personnes conscientes de soi. Pour cette raison, les expériences individuelles des lignes varient beaucoup. Je me suis tenu dans certaines lignes où chaque personne autour de moi se comportait exactement comme Disney l’avait prévu. Les gens ont attendu calmement aux endroits désignés et n’ont avancé que lorsque le groupe en face d’eux l’a fait. Là encore, je me tenais également dans les files d’attente où les gens derrière moi passaient distraitement la ligne, puis s’arrêtaient en quelque sorte quand ils se rendaient compte qu’ils s’étaient trop rapprochés. Pour la plupart, je pense que les gens essayaient de se comporter. Cependant, tout le monde prend Covid au sérieux, et cela se reflète certainement dans le comportement des gens.