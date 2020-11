Comment la campagne de meurtres de cinq ans de Peter Sutcliffe a semé la peur et la suspicion parmi des millions de personnes

Lorsqu’il a finalement été arrêté après une campagne de cinq ans de meurtres et de mutilations, Peter Sutcliffe a dit à ses ravisseurs qu’il croyait avoir été en «mission divine». Il a également dit à l’un de ces frères: «Je nettoyais juste les rues.» Le fossoyeur a transformé la tentative du chauffeur de poids lourd d’expliquer rétrospectivement ses crimes comme une tentative d’éradiquer les travailleuses du sexe était aussi mauvaise que perverse. Il n’était rien d’autre qu’un tueur de femmes furieux et aveugle – le fait que ses victimes comprenaient des prostituées était dû au risque épouvantable qu’ils devaient courir en montant dans les voitures d’étrangers pendant que le Yorkshire Ripper était en liberté en faisait des cibles plus faciles pour Sutcliffe. Mais ses paroles ont néanmoins témoigné de l’effet que la frénésie meurtrière interminable de Sutcliffe a eu sur Leeds et une grande partie du nord de l’Angleterre au-delà, semant la peur parmi des millions de femmes et leurs familles et générant un brouillard de suspicion alors qu’une enquête policière tragiquement sujette aux erreurs a manqué à plusieurs reprises des occasions de mettre fin au règne de terreur de l’Éventreur. Douze des treize victimes de Peter Sutcliffe, le Yorkshire Ripper, décédé à l’hôpital. Rangée du haut (de gauche à droite) Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson, Patricia Atkinson, Jayne McDonald et Jean Jordan. Rangée du bas: Yvonne Pearson, Helen Rytka, Vera Millward, Josephine Whitaker, Barbara Leach et Jacqueline Hill. (Photo: PA Wire) Sutcliffe, décédé à l’âge de 74 ans, a tué sa première victime en octobre 1975 lorsqu’il a pris la mère de quatre enfants Wilma McCann, 28 ans, à Leeds et l’a battue à mort avec un marteau avant aussi la poignardant dans le cou, la poitrine et l’estomac. Trois mois plus tard, il a assassiné Emily Jackson, 42 ans, qui était également une travailleuse du sexe de Leeds, en prétendant que sa voiture ne démarrerait pas et en la frappant avec un marteau quand elle a offert son aide. Il a ensuite emmené son corps dans une cour et l’a poignardée 52 fois avec un tournevis aiguisé. Ce fut ce schéma de matraquage puis de coupures ou de déchirures sur le corps de ses victimes qui valut à Sutcliffe son sombre sobriquet. En 1977, il a revendiqué sa cinquième et plus jeune vie, celle de Jayne MacDonald, une vendeuse de 16 ans, après l’avoir suivie dans un terrain d’aventures. Que ce soit à tort ou à raison, le fait qu’elle ait été la première victime «non prostituée» du Ripper a attiré pour la première fois le cas à l’attention du pays et l’existence d’un tueur en série. Impitoyablement, les meurtres de Sutcliffe se sont répandus dans le West Yorkshire et à Manchester. Mais c’est à Leeds, où vivent six des 13 femmes assassinées par Sutcliffe au moment de son arrestation en novembre 1980, que les effets d’un meurtrier impitoyable et apparemment insatiable ont été le plus vivement ressentis. Portrait du tueur en série britannique Peter Sutcliffe, alias « The Yorkshire Ripper », le jour de son mariage, le 10 août 1974. (Photo par Express Newspapers) Ruth Bundley, avocate qui a ensuite représenté certaines des victimes de Sutcliffe, vivait dans le Chapeltown zone de la ville – le quartier rouge et l’une des zones les plus ciblées par l’Éventreur – au moment des meurtres. «Il y avait de la peur dans les maisons des gens ordinaires» S’exprimant dans un documentaire de la BBC sur les meurtres de l’année dernière, elle a déclaré: «Il y avait de la peur dans les maisons des gens ordinaires. Méfiance, regarder ses voisins et penser: ‘Serait-ce lui?’ »Elle a ajouté:« Quiconque avait une voiture qui déposait une femme à la maison attendrait d’avoir vu la femme monter à sa porte d’entrée, entrer et mettre le lumière allumée. Et vous ne partiriez pas tant que cela ne serait pas arrivé. Le caractère aléatoire des meurtres s’est intensifié en avril 1979 lorsque Josephine Whitaker, une travailleuse de la société du bâtiment de 19 ans, a été tuée dans un parc à Halifax. Bob Bridgestock, l’un des détectives de la police du West Yorkshire au sein de la soi-disant «Ripper Squad», a déclaré que la mort de Mme Whitaker avait conduit beaucoup plus de femmes à craindre pour leur sécurité. Il a dit: «Cela a créé une hystérie de masse. Les gens disaient qu’ils ne sortiraient plus tant qu’il ne serait pas attrapé, ils n’osent plus. [Sutcliffe] avait créé une culture de la peur. Deux jeunes, l’un tenant un nœud coulant, à droite, se tiennent devant la cour de magistrature de Dewsbury, où Peter William Sutcliffe, alors âgé de 35 ans, a été placé en détention provisoire pendant huit jours en janvier 1981, accusé du meurtre le 17 novembre 1980 d’un étudiant de 20 ans. Jacqueline Hill. L’étudiant était la 13e et dernière victime du meurtre du Yorkshire Ripper. (Photo AP / Pyne, dossier) C’était un climat exacerbé par une enquête policière qui a commis un certain nombre d’erreurs catastrophiques alors que des dizaines d’hommes ont été enquêtés, interrogés et éliminés des enquêtes – parmi eux Sutcliffe, qui a été interrogé en relation avec ses meurtres non moins de neuf fois avant d’être finalement arrêté. Une des principales raisons pour lesquelles Sutcliffe a pu rester libre était la décision des officiers supérieurs de traiter comme crédibles les railleries d’un canular avec un accent de Sunderland qui, en 1978, avait déclaré à la police sur un enregistrement vidéo: «Je suis Jack, je vois que vous êtes toujours n’ayant pas de chance de me trouver. L’accent distinct de «Wearside Jack» a conduit la police à écarter les suspects avec un accent du Yorkshire, parmi lesquels Sutcliffe, qui a ensuite tué trois autres femmes. Lire la suite Comment la police a attrapé le Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe à Sheffield il y a 37 ans cette semaine Le Yorkshire Ripper a finalement été pris au piège en janvier 1981 lorsqu’il a été arrêté à Sheffield après avoir découvert que sa voiture avait volé des plaques d’immatriculation. Il a fait une confession complète de ses meurtres et des tentatives de meurtre d’au moins sept autres femmes, bien qu’il plaide plus tard non coupable au tribunal. Lors de son procès à Old Bailey, il a déclaré: «C’était juste un miracle qu’ils ne m’aient pas appréhendé plus tôt. Ils avaient tous les faits.

