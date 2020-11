Comment jouer au mode Zombies dans PUBG

Par rapport à Fortnite, PUBG avait toujours un concept militaire plus strict qui le faisait se sentir plus proche de la vraie affaire. Si un scénario de bataille royale se produisait dans la vraie vie, il serait probablement proche du PUBG expérience. Mais parfois, sortir des sentiers battus est essentiel pour garder le gameplay frais.

Avec la sortie de PUBG Mobile en 2017, les développeurs ont commencé à expérimenter plus de modes de jeu, et ceux qui ont été bien accueillis par la communauté ont été lentement ajoutés aux versions PC et console du jeu. Bien que la communauté plaisante souvent sur le fait que la version mobile est la version supérieure, les utilisateurs de PC et de console ont généralement la possibilité de jouer à des versions plus ciselées des modes de jeu à succès.

Alors qu’un mode zombie en PUBG semble un peu tiré par les cheveux, c’est l’un des meilleurs modes de jeu. Vous serez soit l’un des zombies, soit un humain dans un match de zombies, mais les humains seront toujours en infériorité numérique de un à cinq. Être un zombie semble beaucoup plus facile au début, mais vous serez gravement désavantagé au début du jeu, car les humains prospèrent dans les combats à longue distance.

Participer à votre premier match en mode zombie peut être difficile si vous n’avez joué à aucun autre mode de jeu auparavant, et voici comment vous pouvez vous joindre à l’amusement.

lancement PUBG.

Cliquez sur Lecture dans la barre supérieure et choisissez « Correspondance personnalisée ».

Un panneau sur la gauche devrait apparaître avec plusieurs modes de jeu, et le mode zombie sera là pour que vous puissiez le sélectionner.

Vous pouvez créer rapidement un lobby avec les paramètres prédéfinis ou les ajuster à votre guise.

Si vous configurez un match personnalisé à partir de zéro et que vous souhaitez que les joueurs le voient, vous devrez le définir sur public depuis privé.

L’emplacement du serveur sera défini par défaut sur le serveur le plus proche de votre emplacement, mais vous pouvez également le modifier si vous jouez pendant les heures creuses de votre région.

Vous aurez également la possibilité de choisir la carte de votre choix. Si vous espérez faire partie de l’équipe humaine, Vikendi peut être une excellente option car il y aura moins d’espaces pour les zombies pour attendre le début de la partie.

Le lobby personnalisé vous donne également la possibilité d’ajuster le nombre de joueurs que vous souhaitez avoir dans l’équipe humaine. Le rapport habituel est de un pour cinq, mais n’hésitez pas à expérimenter toutes les idées folles que vous pourriez avoir.

N’oubliez pas de choisir la météo préférée ou une nuit pluvieuse pour une expérience de survie ultime.

La plupart des lobbies désactivent les dégâts de zombie à zombie, mais vous aurez la possibilité de les désactiver au cas où ils décideraient de s’activer l’un l’autre.

N’oubliez pas que les matchs personnalisés ne sont pas des expériences de matchmaking et que vous devrez attendre que votre lobby remplisse suffisamment de joueurs, ou vous pouvez simplement rejoindre le match d’un autre utilisateur.

Créer votre propre match n’est pas le seul moyen d’entrer dans un match de zombies PUBG. Une fois que vous avez cliqué sur Match personnalisé dans le menu Jouer, vous devriez instantanément être accueilli par des serveurs créés par d’autres joueurs comme vous.

Si vous avez du mal à identifier les jeux en mode zombie parmi les autres de la liste, vous pouvez les filtrer en cliquant sur le mode zombie dans le panneau de gauche.

Essayez de choisir les serveurs les plus proches de vous pour la meilleure expérience de jeu et donnez la priorité aux lobbies avec un nombre décent de joueurs. Cela vous permettra de ne pas attendre l’arrivée de nouveaux joueurs dans un lobby.

Vous pouvez avoir l’impression que votre temps est peut-être enfin venu après avoir regardé des années Les morts qui marchent, mais les choses ne sont jamais aussi simples qu’elles sont décrites à la télévision. Alors que certains joueurs trouveront le succès au début de la partie en courant comme des maniaques pour traquer les humains, tout joueur sensé qui a été assez rapide pour se trouver une arme ne vous donnera pas la satisfaction de les déjouer.

La clé pour survivre au début du jeu en tant que zombie est de former une horde. Unis, tu seras fort. Divisé, vous tomberez. Même si vous finissez par ne pas y arriver, rester proches les uns des autres vous donnera les meilleures chances pour une version zombie du dîner de poulet.

Si vous insistez pour jouer comme un loup solitaire, le moins que vous puissiez faire est de vous allonger dans l’herbe pour attendre quelques cercles. Vous atteindrez votre plein potentiel lorsque vous pourrez commencer à acculer les humains.

Vous pouvez rapidement précipiter une équipe qui tient une maison près du cercle car ils n’auront nulle part où aller. N’oubliez pas que vous serez toujours désavantagé si vous ne surpassez pas les humains d’au moins cinq personnes, car vous pouvez facilement obtenir deux coups avec des tirs à la tête.

Jouer en tant qu’humain en mode zombie est plus proche du gameplay de base de PUBG, ce qui facilite l’ajustement. La principale différence est cependant que l’abandon de vos frères a plus de chances de vous éliminer. Bien que vous puissiez vous frayer un chemin pour piller en solo sans votre équipe dans les matchs normaux, les zombies peuvent instantanément vous entourer et vous éloigner du reste des humains.

Vous serez le plus vulnérable lorsque vous changerez de magazine, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin de quelqu’un pour vous surveiller. Étant donné que les zombies ne s’arrêtent jamais et continuent de courir sur vous même avec leur dernier souffle, la plus petite couverture peut faire la différence entre la survie et l’observation du reste.

Recherchez toujours les extensions de magazines car vous ne pouvez pas avoir assez de balles en file d’attente pour votre chambre dans une apocalypse zombie, et faites attention à votre positionnement lorsque vous capturez un terrain élevé.

Bien qu’obtenir une vue à vol d’oiseau soit beaucoup plus sûr que de courir avec des zombies, vous pouvez vous coincer accidentellement si vous ne faites pas attention à la façon dont la zone s’est développée.

