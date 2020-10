Comment jouer au jeu gratuit Google Doodle célébrant le festival effrayant aujourd’hui

C’est cette période de l’année pour tout ce qui est effrayant – et Google monte à bord. La page d’accueil du moteur de recherche a été transformée en un Doodle macabre et un jeu à temps pour Halloween. Le jeu invite les joueurs à aider Momo, le chat magique, à combattre des créatures fantomatiques. Voici de quoi il s’agit et comment jouer. Comment jouer au jeu Halloween Google Doodle? Le Google Doodle d’Halloween présente un chat sous-marin et de nombreux poissons effrayants, fantômes et autres créatures sous-marines. Pour jouer, dirigez-vous vers la page d’accueil de Google où vous verrez le Google Doodle avec le mot Google écrit en lettres fantomatiques et la lettre «o» transformée en bouton «play». Clique dessus. Le Google Doodle pour Halloween 2020 (Photo: Google / Screengrab) Commençant par une courte vidéo animée, le Google Doodle plante le décor, montrant un petit chat rêvant de combattre des fantômes, avant de sauter dans la mer avec une baguette magique et un regard déterminé Sur son visage. Maintenant sous l’eau, le jeu commence – vous incarnez le chat, qui devient entouré de goules qui peuvent être vaincues en lançant des sorts. «Assourdissez un fantôme en dessinant son symbole n’importe où. Dessinez les symboles dans l’ordre dans lequel ils apparaissent », explique le Doodle. Vous devez dessiner des symboles pour vaincre les fantômes (Photo: Google / Screengrab) Les fantômes se déplaçant vers votre personnage ont chacun une forme, telle qu’une ligne, une flèche, un triangle ou un tourbillon, dessiné au-dessus d’eux. Dessinez-les avec votre souris afin de les faire disparaître avant que les fantômes ne vous atteignent ou vous perdrez une vie, symbolisée par des cœurs en haut de l’écran. Certains auront plus d’une forme à dessiner, les motifs de formes devenant plus difficiles à mesure que plus de ghoules apparaissent. Certains fantômes auront plusieurs symboles à dessiner pour les vaincre (Photo: Google / Screengrab) Si vous dessinez un symbole qui figure au-dessus de plus d’une créature, il frappera chacune des créatures avec cette forme. Pour progresser dans les niveaux, vous aurez un boss à combattre, ce qui nécessitera plusieurs attaques en dessinant des formes. Quels sont les niveaux Niveau 1: zone de lumière du soleil. Ennemi aquatique: méduse immortelle Niveau 2: zone crépusculaire. Ennemi aquatique: Boop boops Niveau 3: Zone de minuit. Ennemi aquatique: Escouade de vampiresNiveau 4: L’abîme: Ennemi aquatique: la baudroieNiveau 5: Les tranchées. Aquatic ennemi: Inconnu Qu’est-ce qui a inspiré le jeu et qui l’a créé? Le Doodle a été créé par les créateurs du Magic Cat Academy Doodle 2016, conçu pour Halloween de cette année-là. Le Doodle de cette année-là présentait un jeu similaire qui se déroulait dans une école de magie et était inspiré par un vrai chat noir appelé Momo. Le jeu de cette année est une suite.Les personnes impliquées dans la création du jeu Doodle sont les artistes Olivia When, Juliana Chen et Alyssa Winans, l’équipe de conception dirige Jessica Yu, Brian Kaas et le producteur Colin Duffy, entre autres. L’équipe a déclaré: « Cet Halloween, nous reprenons là où notre Doodle Magic Cat Academy 2016 s’est arrêté avec un cri subaquatique-quel! » Plongez avec Momo le chat pour aider de nouveaux amis et atteindre de nouvelles profondeurs dans son aventure contre le Big Boss Ghost et son école de goules… sous l’eau. « Quelles sont les fonctionnalités spéciales de RA? Google a également créé des fonctionnalités de réalité augmentée amusantes et effrayantes pour Halloween. Sur votre téléphone portable, rendez-vous sur Google et recherchez Halloween, Jack-o-lantern, squelette humain, chat, chien ou berger allemand sur votre téléphone mobile. Cela fera apparaître une gamme de personnages AR que vous pouvez projeter dans votre espace . Quand est Halloween 2020 et pourquoi célébrons-nous? Halloween est toujours marqué le 31 octobre – la veille de la fête chrétienne de la Toussaint (ou de la Toussaint) – ce qui signifie cette année qu’elle sera célébrée samedi. remonte au XVIIIe siècle et signifie «soirée sacrée (ou sainte)». L’observance religieuse donne aux fidèles l’occasion de se souvenir des martyrs et des saints et remonte au 4e siècle, même si la date n’a pas été déplacée au 1er novembre Il y a eu beaucoup de débats sur les origines d’Halloween – certains pensent qu’il s’agit uniquement d’une fête chrétienne, tandis que d’autres retracent ses racines à Parentalia, la fête romaine des morts. Certains disent qu’il est basé sur Samhain, un festival celtique marquant la fin de la saison des récoltes et le début de l’obscurité froide de l’hiver.Le festival celtique a vu les gens pratiquer diverses traditions et rituels pour garder les esprits à distance à un moment où beaucoup croyaient le le monde était plus vulnérable à leur égard, alors que l’on pense aussi que les missionnaires chrétiens avaient leur propre festival lié à la Toussaint, qui impliquait d’allumer des bougies et d’offrir des prières aux morts.

