Comment Jennifer Garner a-t-elle failli mettre le feu à sa cuisine ?

Vous la connaissez peut-être pour ses rôles dans les comédies romantiques à succès 30 ans sinon rien et Alias ou plus récemment dans Yes Day, mais Jennifer Garner a un autre talent que celui d’actrice, et il semble que ce soit dans la cuisine. Au fil des ans, l’actrice n’a cessé d’exprimer son amour de la cuisine, invoquant la nostalgie et ses enfants pour justifier ce hobby.

“Chaque fois que je sens l’odeur d’un poulet rôti, du pain frais qui cuit ou des biscuits au gingembre de ma voisine Marge dans le four, cela me ramène à mon enfance”, a-t-elle déclaré à “Good Morning America”.

“Et j’ai l’impression de transmettre cela, ce confort et cette convivialité, autant que possible à mes enfants, ainsi que l’espoir qu’ils grandissent et sachent ce qu’est une alimentation saine.”

La passion de Jennifer Garner pour la cuisine a pris naissance dans un projet un peu parallèle pour elle en décembre 2017, lorsqu’elle a commencé une série de vidéos Instagram surnommée “Pretend Cooking Show.” Avec son approche facile à vivre de la cuisine, il n’est pas étonnant que ses vidéos continuent de rafler des millions de vues. Dans son dernier épisode, il semble que les choses soient devenues un peu trop chaudes dans la cuisine pour être confortables.

Jennifer Garner préparait un bœuf bourguignon lorsque l’accident s’est produit.

Jennifer Garner était très occupée dans sa cuisine dans sa dernière vidéo “Pretend Cooking Show” lorsque les choses ont failli mal tourner. L’acteur d'”Alias” cuisinait la recette de bœuf bourguignon d’Ina Garten, une tradition de Noël pour Garner dont l’odeur la fait se sentir “heureuse, confortable et détendue.”

Mais au moment de brûler la demi-tasse de cognac, qui représente le double de la recette, la catastrophe a failli se produire. Mme Garner a allumé l’alcool dans le pot, mais tout s’est enflammé et le feu a presque atteint son plafond. La mâchoire à terre, Garner a bondi en arrière sous le choc et a dit “Mille pardons !”. Elle a ensuite prévenu : “Ne doublez pas le cognac.” Elle a ajouté en plaisantant : “Vous arrivez à croire que ça vient d’arriver ? C’était sauvage !”

Heureusement pour Jennifer Garner, la reine des “Barefoot Contessa” elle-même, Ina Garten, a rassuré l’actrice dans les commentaires du post. Ina Garten a écrit : “C’est ma préférée ! !! Et je mets presque le feu à la cuisine à chaque fois ! Bonne année ! !! Love you.” Jennifer Garner sera certainement soulagé de savoir que même les professionnels rencontrent des problèmes dans la cuisine.