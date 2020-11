Comment James Tedesco abordera le rôle du capitaine pour NSW Blues dans le deuxième match

Farnam Excalibur - Gel pour nettoyer le Fourreau du cheval 473 ml

Excalibur est une solution hygiénique spécialement conçue pour nettoyer les parties génitales externes du cheval. Sa formule lavante est non irritante et à base d'huile d'arbre à thé d'Australie. Elle adoucit, détache et enlève toutes les impuretés accumulées. Le gel a été conçu pour les étalons, hongres et