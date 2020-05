Comment Iron Man aka Tony Stark fera partie de la phase 4 de MCU après sa mort

– Publicité –



Comment Iron Man alias Tony Stark fera partie de la phase 4 du MCU après sa mort, Avengers: Fin de partie n’est pas seulement le film le plus rentable de tous les temps, mais c’est aussi le film MCU qui marque la sortie de trois personnages aimés, tels que Tony Stark, Steve Rogers et Natasha Romanoff. Les 3 acteurs qui ont interprété ces personnages pendant plus d’une décennie ont été – ou du moins fait – utilisant leurs contrats.

Robert Downey Jr.et Chris Evans ont abandonné le support d’Iron Man and Cap, et Scarlett Johansson n’a plus qu’une photo à faire, et c’est la préquelle de Black Widow à venir l’année prochaine. Nous savons que Falcon reprendra là où Captain America est parti, et le film Black Widow présentera probablement un nouveau héros Black Widow pour les Avengers.

Tony Stark fera partie de la phase 4 du MCU après sa mort

Ce qui fait le plus mal, clairement, c’est que Tony et Nat sont morts, donc il n’y a pas de stratégie. Néanmoins, une nouvelle fuite suggère que Downey Jr. reprendra en quelque sorte son célèbre rôle Iron Man au moins une fois de plus dans les années à venir.

Tout en récapitulant les 45e récompenses annuelles de Saturne où Marvel et Fin du jeu ont été l’un des grands gagnants, Deadline a divulgué avec désinvolture cet énorme spoiler

Le dernier épisode de la saga grand écran Marvel a été appelé meilleure sortie de bande dessinée au film. La performance de la chanson de cygne de Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark, alias Iron Man, dans Fin du jeu, a fait de lui le meilleur acteur dans un film.

(Downey sera vu plus longtemps à la fonction de Stark, mais d’après la préquelle Marvel Black Widow en mai 2020.) Josh Brolin, qui dépeint le despote extraterrestre calculateur de couleur raisin nommé Thanos, a remporté le meilleur acteur de soutien dans un film pour Avengers: Endgame également.

Cela doit être une excellente nouvelle pour les fans désireux de voir Stark de Downey Jr. sur le grand écran au moins une fois de plus … en supposant bien sûr que la fuite soit vraie.

Là encore, les informations ne devraient pas être si surprenantes étant donné que Black Widow, tout comme Captain Marvel et Captain America: The First Avenger, sera probablement une préquelle. Nous allons apprendre que Nat a été transféré au SHIELD et que tout s’est passé à Budapest – je veux dire, allez, ils doivent nous montrer ce qui s’est passé avec Nat et Clint à Budapest. Hawkeye devrait évidemment aussi apparaître dans le film parce qu’il.

De retour à Iron Man, Scarlett Johansson est apparue pour la première fois dans le MCU en 2010 dans Iron Man 2, lorsqu’elle a joué avec une certaine employée de Stark nommée Natalie Rushman. C’était l’introduction officielle de cette espionne du SHIELD Natasha Romanoff, qui gardait un œil sur Stark depuis le début.

Gardant cela à l’esprit, il semble raisonnable d’avoir au moins un camée Stark dans le prochain film Black Widow. Et qui sait, à condition que d’autres préquelles puissent suivre dans les années à venir, nous pourrions visiter Iron Man dans d’autres films MCU.

Black Widow est le premier film de la phase 4 du MCU, et sa sortie est prévue pour le 1er mai 2020.

