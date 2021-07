Comment intégrer des fichiers et des événements de calendrier dans Google Docs

L’inclusion de fichiers associés et d’événements de calendrier dans Google Docs est plus facile que jamais. Avec les puces intelligentes, vous pouvez rapidement intégrer un fichier à partir de Google Drive, Sheets ou Slides, ou d’un événement Google Calendar.

La fonction Smart Chips a d’abord été déployée pour les contacts. Cela donne aux utilisateurs de Google Docs la possibilité de mentionner un contact dans le document pour intégrer sa carte de contact. Heureusement, la fonctionnalité a été étendue pour inclure des fichiers et des événements, avec des options associées pour chacun. Regardons!

Intégrer un fichier ou un événement de calendrier dans Google Docs

Joindre un fichier ou un événement Google Agenda dans Google Docs ne prend rien de plus qu’une « mention ». Tapez le symbole @ (at) et vous verrez immédiatement une liste déroulante de suggestions et d’options.

En commençant en haut de la liste, vous verrez des personnes, des fichiers et des événements.

Si vous commencez à taper après le symbole @, vous pouvez affiner le fichier ou l’événement de votre choix. Lorsque vous voyez ce dont vous avez besoin, cliquez simplement pour intégrer l’élément dans votre document.

Une fois que l’élément est dans votre document, vous, vos lecteurs ou toute autre personne avec qui vous le partagez pouvez simplement déplacer leurs curseurs sur cet élément pour afficher la puce intelligente. À partir de là, vous pouvez effectuer plusieurs actions en fonction du type d’élément.

Actions pour les fichiers et les événements dans les puces intelligentes

Ce que vous pouvez faire avec la puce intelligente peut rendre la visualisation de fichiers et le partage d’événements plus faciles que jamais.

Puces intelligentes pour les fichiers

Placez votre curseur sur un fichier intégré pour afficher la puce intelligente. Cela vous montre le propriétaire du fichier et si des modifications récentes y ont été apportées.

En haut, vous pouvez cliquer pour copier un lien vers le fichier. Cela place ensuite le lien dans votre presse-papiers.

Au centre, vous pouvez cliquer pour ouvrir un aperçu du fichier. Cela ouvre une petite fenêtre à droite avec l’aperçu.

Si vous partagez le document actuel mais pas le fichier que vous intégrez, vous aurez la possibilité de partager ce fichier afin que vos collaborateurs puissent le voir.

Si vous ne parvenez pas à partager le fichier intégré, ceux qui consultent le document peuvent demander l’accès à l’aide de la puce intelligente.

Puces intelligentes pour les événements

Les actions dans les événements Smart Chips for Google Calendar ne sont pas aussi nombreuses que celles des fichiers, mais elles sont toujours utiles.

Tout d’abord, vous verrez le nom de l’événement, ainsi que la date et l’heure. Cliquez sur le nom de l’événement pour l’ouvrir dans Google Agenda.

Vous pouvez également cliquer pour copier un lien vers l’événement et placer le lien dans votre presse-papiers.

Espérons que Google apportera plus d’actions à l’événement Smart Chips sur la route, comme la possibilité d’ajouter l’événement de quelqu’un d’autre à votre propre calendrier ou d’inviter d’autres personnes.