Comment installer des applications Linux sur votre Chromebook

Grâce à la prise en charge de Linux sur les Chromebooks, le Play Store n’est pas le seul endroit à partir duquel vous pouvez télécharger des applications. De nombreux appareils Chrome OS peuvent exécuter des applications Linux, ce qui les rend d’autant plus utiles.

L’installation d’une application Linux n’est pas aussi simple que l’installation d’une application Android, bien que le processus ne soit pas difficile une fois que vous l’avez compris. La bonne nouvelle est que lorsque cela est fait correctement, vous vous sentirez comme un sorcier informatique car il y a un peu de code impliqué.

Tout d’abord, vérifiez la version de votre Chrome OS

La première étape consiste à vérifier la version de votre Chrome OS pour voir si votre Chromebook prend même en charge les applications Linux. Commencez par cliquer sur l’image de votre profil dans le coin inférieur droit et accédez au menu « Paramètres ». Cliquez ensuite sur l’icône hamburger dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l’option « À propos de Chrome OS ». La version de Chrome OS que vous exécutez apparaîtra.

Si vous utilisez Chrome OS 69 ou version ultérieure, vous pouvez télécharger des applications Linux. Sinon, vous n’avez pas de chance. Mais dans ce cas, assurez-vous de vérifier s’il existe des mises à jour logicielles disponibles qui pourraient vous faire passer à l’une des versions de support Linux du système d’exploitation. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton « Rechercher les mises à jour » sur la page « À propos de Chrome OS » sur laquelle vous devriez déjà être, puis laissez votre Chromebook faire son travail.

Activer Linux sur Chromebook

Maintenant que vous avez compris que votre Chromebook prend en charge les applications Linux, l’étape suivante consiste à activer Linux sur votre machine. C’est facile à faire et ne prendra pas beaucoup de temps dans l’ensemble, bien que cela dépende de la vitesse de votre vitesse Internet ainsi que de la puissance de votre Chromebook.

Ouvrez les paramètres de votre Chromebook et sélectionnez l’option «Linux (bêta)» sur le côté gauche. Cliquez ensuite sur le bouton «Activer» suivi de «Installer» lorsqu’une nouvelle fenêtre apparaît. Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre de terminal s’ouvrira, utilisée pour télécharger des applications Linux, dont nous discuterons en détail dans la section suivante.

Voici la partie que vous attendiez. Mais avant de vous expliquer comment télécharger des applications Linux sur les Chromebooks, il reste une chose à faire. Pour vous assurer que tout se passe bien, vous devez mettre à jour vos packages en entrant la commande ci-dessous dans la fenêtre du terminal.

Une fois cela fait, vous pouvez commencer à télécharger des applications Linux sur votre appareil. Pour ce faire, vous devez utiliser la commande «sudo apt-get install app name -y» dans laquelle vous changez la partie «app name» avec le nom actuel de l’application. Par exemple, si vous souhaitez télécharger l’éditeur d’image populaire appelé Gimp, vous utiliserez la commande suivante:

sudo apt-get install gimp -y

Une fois que vous avez entré la commande dans la fenêtre du terminal, l’application sera téléchargée et placée dans le tiroir d’applications avec vos applications Android.

Meilleures applications Linux pour les Chromebooks

En plus de Gimp déjà mentionné, il existe un certain nombre d’autres excellentes applications Linux disponibles au téléchargement. Nous vous laisserons les découvrir par vous-même, mais pour vous aider à démarrer et vous donner un petit aperçu de ce à quoi vous attendre, nous avons répertorié ci-dessous quelques applications Linux populaires ainsi que des commandes que vous pouvez utiliser pour les télécharger.

LibreOffice: Une alternative à Microsoft Word, LibreOffice comprend un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation, entre autres.

sudo apt installer libreoffice libreoffice-gtk3 -y

Transmission: Il s’agit d’un client BitTorrent gratuit qui vous permet de télécharger et de télécharger facilement des fichiers.

sudo apt-get install transmission-qt -y

FileZilla: Si vous souhaitez déplacer des fichiers de votre appareil vers un serveur, une application comme FileZilla rend le processus beaucoup plus rapide.

sudo apt-get fichier d’installationzilla -y

Évolution: Si vous souhaitez utiliser un client de messagerie de bureau au lieu d’un client Web, l’application Evolution Linux est faite pour vous.

sudo apt-get install évolution -y

Audace: Il s’agit d’un éditeur et d’un enregistreur audio avancés qui est pratique lorsque vous souhaitez jouer avec divers fichiers audio.

sudo apt-get install audacity -y

Voilà comment vous pouvez exécuter et télécharger des applications Linux sur les Chromebooks. Quelle application a été la première que vous avez installée? Faites le nous savoir dans les commentaires! N’hésitez pas à consulter nos autres guides relatifs aux Chromebooks ci-dessous.