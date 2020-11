Comment Gwyneth Paltrow se sent vraiment à propos du nouveau partenaire de son ex Dakota Johnson

Chris Martin et Dakota Johnson ont commencé à sortir ensemble en octobre 2017, et l’amitié de Johnson et Gwyneth Paltrow a éclaté l’année suivante. Les deux femmes ont assisté à la fête d’anniversaire d’Ellen DeGeneres en février 2018, Johnson étant le plus un de Martin. Bien qu’il ne soit pas clair si Johnson et Paltrow ont interagi lors de cet événement, ils ont très certainement eu du temps face à face lorsqu’ils ont célébré Thanksgiving 2018 avec Martin, ses enfants et Paltrow, et le nouveau mari de Paltrow, Brad Falchuk, également présents.