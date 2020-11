Comment Freaky marche la ligne sanglante entre l’horreur et la comédie

«Nous avons convenu dès le début que ce devait être un film classé R», dit Landon. «Je pense, encore une fois, que cela parle du concept d’un film d’échange de corps qui a tendance à être doux et mignon. Donc, dans mon esprit, c’était comme, comment pouvons-nous faire le plus beau film de Disney jamais réalisé? C’était comme si pour vraiment nous distinguer et pour donner à ce concept d’échange de corps un réel contraste en termes de ce mashup de genre, devenir sanglant était le seul moyen de vraiment le faire.

Alors que Jason Blum admet qu’il voulait que le film soit PG-13 et qu’il «se soit battu dur et perdu» dans ce débat, Landon est satisfait du résultat.

«J’étais reconnaissant que Blumhouse et Universal nous aient laissé le faire et ont vraiment accepté», dit Landon. «Si je suis franc, cela a été un facteur décisif pour nous, en ce qui concerne l’endroit où nous allions faire ce film. Si Universal avait dit: «Vous allez devoir faire le PG-13», nous aurions marché. Nous aurions emmené notre film ailleurs. C’était donc un gros problème pour nous.

Jason Blum reconnaît avec plaisir que Landon, qui a écrit et / ou réalisé près d’une demi-douzaine de films à succès pour Blumhouse, a «carte blanche» pour faire tout ce qu’il veut dans l’entreprise, ajoutant: «Il y en a très peu qui sont dans sa catégorie. » Si Bizarre s’avère aussi réussi, Blum dit que cela ne fait qu’ajouter à la position unique de Landon en tant que cinéaste dans le genre d’horreur.

«Je l’admire vraiment, évidemment», dit Blum. «Je pense qu’il est l’un des scénaristes / réalisateurs les plus talentueux. Il a une voix vraiment spécifique, ce que je trouve hilarant et génial. Clairement Joyeux jour de la mort et Bizarre sont liés les uns aux autres. En particulier, les films d’horreur drôles sont vraiment difficiles, et généralement mauvais. Mais Chris est tout simplement génial sur ce ton. Il comprend vraiment. Il comprend également vraiment le genre, il est un fan de genre et il comprend ce que les fans de genre veulent.

Partager : Tweet