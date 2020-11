Comment fonctionneront les résultats de 2021 et qu’adviendra-t-il des examens en Angleterre?

Les examens GCSE, AS-level et A-level seront abandonnés au Pays de Galles en 2021, a annoncé la ministre de l’Éducation du pays, Kirsty Williams. Les examens seront remplacés par des cours et des évaluations, Mme Williams déclarant que la pandémie en cours rendait « impossible de garantir des règles du jeu équitables pour que les examens aient lieu »et la décision« supprime les pressions exercées sur les apprenants ». 19 a été abandonné après un tollé général.Le bulletin d’information de i: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale deuxième moitié du trimestre de printemps. Ils seront notés à l’extérieur, mais livrés dans les salles de classe à travers le pays. Mme Williams a déclaré que l’annulation des examens donnerait également du temps pour enseigner pendant le trimestre d’été. Les enseignants auront une certaine souplesse quant au moment de définir les évaluations. Un syndicat enseignant gallois a toutefois suggéré que cela pourrait se traduire par des «examens furtifs». Équité La nouvelle politique est étayée par le désir de s’assurer qu’aucun étudiant ne soit désavantagé de manière disproportionnée. Mme Williams a déclaré: «Le bien-être des apprenants et la garantie de l’équité dans l’ensemble du système sont au cœur de notre processus de prise de décision.« Conformément aux recommandations de Qualifications Wales et de l’Independent Review, il n’y aura pas d’examens pour GCSE ou AS apprenants de niveau l’année prochaine. Les étudiants de niveau A ne seront pas non plus tenus de passer des examens. Kirsty Williams a déclaré que la principale raison de sa décision est «l’équité» (Photo: Huw Fairclough / Getty Images) «Nous restons optimistes quant à l’amélioration de la situation de la santé publique, mais la raison principale de ma décision tient à l’équité; le temps que les apprenants passeront dans les écoles et les collèges variera énormément et, dans cette situation, il est impossible de garantir des règles du jeu équitables pour que les examens aient lieu. »Aller à l’université affecté. Mme Williams a déclaré que les universités avaient été consultées et avaient confirmé «qu’elles sont habituées à accepter de nombreux types de qualifications». «Elles s’attendent à une approche transparente et robuste qui prouve les connaissances et les capacités de l’apprenant», a-t-elle déclaré. fait exactement cela, car il est conçu pour maximiser le temps d’enseignement et d’apprentissage. En savoir plus GCSE et A-levels 2021: les enseignants peuvent choisir les épreuves d’examen que leurs élèves passent et lesquelles seront supprimées. pour progresser dans tout ce qu’ils décident de faire ensuite. »Les évaluations gérées par l’enseignant comprendront des évaluations qui sont établies et notées de l’extérieur, mais livrées dans un environnement de classe sous la supervision de l’enseignant. Les enseignants décideront quand il est préférable de définir ces évaluations.Plan d’examens ailleurs au Royaume-Uni.Il n’est actuellement pas prévu de suivre l’exemple du pays de Galles et d’annuler les examens en Angleterre.Ils y participeront cependant trois semaines plus tard que d’habitude pour donner aux étudiants plus de temps pour préparer. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Nous avons annoncé qu’ils auront lieu un peu plus tard cette année pour donner aux étudiants plus de temps pour se préparer.« Je pense que nous comprenons parfaitement qu’ils ont subi des perturbations considérables et il est juste que nous les obtenions. et leurs enseignants ce temps supplémentaire. »En Écosse, les examens National 5 équivalents au GCSE ont été annulés et remplacés par des évaluations des enseignants et des cours. Cependant, les examens de niveau supérieur et supérieur ne seront que retardés de deux semaines.Les examens en Irlande du Nord se dérouleront comme d’habitude, mais le nombre de documents dans certaines matières a été réduit.Mises en garde contre les « examens furtifs » au Pays de Galles Le ministre de l’Éducation, Suzy Davies, a déclaré qu’il était «dommage» que les étudiants de niveau A au Pays de Galles n’aient pas la chance de passer des examens avant de se rendre à l’université. . Cela leur donnera une certaine comparabilité avec les examens des années précédentes et protégera les enseignants contre toute accusation de partialité involontaire. Chloe Orrin recevant ses résultats au GCSE l’été dernier à Swansea – les scènes seront différentes l’année prochaine (Photo: Matthew Horwood / Getty Images) «C’est dommage que les étudiants de niveau A n’aient pas la chance de passer au moins un examen. Ce sera la deuxième année où les élèves de sixième et les étudiants n’auront pas l’expérience de passer des examens lorsqu’ils seront en compétition pour des places universitaires avec d’autres qui l’ont fait. »Ruth Davies, présidente du syndicat des chefs d’établissement NAHT Cymru, a déclaré:« Nous nous félicitons de la reconnaissance du fait que les choses doivent être différentes en 2021, mais il y a une réelle inquiétude à l’idée que nous nous retrouvions avec des examens furtifs. Lire la suite Les écoles fermeront-elles en lock-out? Pourquoi ils ne sont pas fermés sous les nouvelles restrictions de Covid malgré les appels à la fermeture «Il a été annoncé que les élèves recevront toujours des tests réglés et notés en externe, juste en classe. Nous ne voyons pas en quoi ce n’est pas un examen. « Il reste encore énormément de détails à déterminer et nous attendons des éclaircissements supplémentaires, mais nous craignons de finir avec des examens à l’exception du nom. »

