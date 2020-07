Comment fonctionnent les nouvelles directives de voyage sur le coronavirus au Royaume-Uni et pourquoi son statut de «  pont aérien  » a été supprimé

Les personnes entrant au Royaume-Uni en provenance d’Espagne doivent à nouveau être mises en quarantaine pendant 14 jours, après de fortes pics de cas de coronavirus dans certaines régions. était l’un des 59 pays inclus sur la liste des «ponts aériens» du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il avait été exempté des règles de quarantaine. Le bulletin d’information a coupé le bruit Mais le ministère des Transports a annulé la décision à la suite d’un resserrement des restrictions en Catalogne, dans une tentative de empêcher la propagation de nouveaux clusters d’infection.Puis-je toujours voyager en Espagne? Il y a encore des vols disponibles entre le Royaume-Uni et l’Espagne, mais si vous y allez, vous devrez vous auto-isoler à une adresse spécifiée pendant 14 jours à votre retour. s’applique également aux personnes qui se trouvaient déjà en Espagne avant que l’avis ne soit modifié. Cependant, le FCO ne conseille pas aux gens de raccourcir leurs visites.Il est très peu probable que vous obteniez une assurance voyage si vous décidez de vous rendre en Espagne alors que le FCO continue de déconseiller tous les voyages sauf ceux qui sont essentiels. particulièrement difficile (Photo: Reuters) «Le Joint Biosecurity Center et Public Health England ont mis à jour leurs évaluations des coronavirus de l’Espagne sur la base des dernières données», a déclaré un porte-parole du gouvernement. «En conséquence, l’Espagne a été retirée des listes de pays dont les passagers arrivant en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sont dispensés de la nécessité de s’isoler. »Qu’en est-il des îles espagnoles comme Majorque et Ibiza? Actuellement les îles Canaries (Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma , La Gomera, El Hierro et La Graciosa) et les îles Baléares (Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera) sont toujours considérées comme sûres pour voyager par le FCO, mais elles ne sont pas exemptées des règles de quarantaine .Public Health England a déclaré qu’il surveillait attentivement la situation sur ces îles.Pourquoi l’Espagne a-t-elle été retirée de la liste des ponts aériens? L’Espagne a connu de fortes pics de cas de Covid-19 dans plusieurs régions, en particulier en Aragon, en Navarre et en Catalogne. des cas y ont triplé au cours des deux dernières semaines. Son taux d’infections pour 100 000 habitants est actuellement de 39,4, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de l’Union européenne. C’est presque trois fois le taux de 14,6 au Royaume-Uni.La situation en Espagne est similaire à celle du Portugal et de la Suède, mais les infections dans ces deux pays diminuent, alors que celle de l’Espagne augmente. Les masques faciaux ont été rendus obligatoires dans tous les espaces publics. dans une grande partie du pays, tandis que dans certaines parties de la Catalogne, on a conseillé aux gens de rester à la maison pour toutes les raisons, sauf essentielles.

