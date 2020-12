Comment fonctionne XL Candy dans Pokémon Go?

in

Image via Niantic

Dans le cadre de la série de mises à jour Go Beyond, Niantic demande Pokémon Go, les joueurs peuvent désormais obtenir un nouveau type de Candy appelé XL Candy.

XL Candy est similaire au Candy normal que vous collectez lorsque vous attrapez des Pokémon et accomplissez des tâches de recherche, mais le nouveau type a plusieurs utilisations au-delà de la simple amélioration de votre Pokémon.

Dans les mises à jour de Pokémon Go, Niantic a supprimé le plafond de niveau 40 pour Pokémon, le déplaçant au niveau 50. Le XL Candy peut être utilisé pour briser cette limite de niveau précédente, augmentant ainsi le CP d’un Pokémon à son sommet absolu, bien qu’il y ait quelques limitations.

L’une des plus grandes limitations que vous rencontrerez est le coût énorme que nécessite la mise sous tension d’un Pokémon même à un seul niveau. Il vous faudra environ 250000 Stardust et environ 300 XL Candy pour obtenir un Pokémon du niveau 40 à 50.

Nous avons partagé cela dans le Discord il y a une heure, mais nous venons de remarquer que le message a été manqué sur Twitter. 😳 Whoopsie! Les exigences de montée de niveau pour les Pokémon du niveau 41 à 50 ainsi que les niveaux jusqu’à 55 ont été ajoutés! pic.twitter.com/2AfedvikN3 – PokeMiners (@poke_miners) 19 novembre 2020

Vous pouvez obtenir des bonbons XL en attrapant des Pokémon ou un Raid Boss, en échangeant, en faisant éclore ou en transférant des Pokémon, ou en échangeant des Pokémon Candy réguliers à un taux de transfert d’un bonbon XL pour 100 bonbons ordinaires.

Les joueurs ne pourront pas obtenir XL Candy jusqu’à ce qu’ils atteignent le niveau 40 et les Pokémon de niveau 50 ne sont pas utilisables dans la Battle League pour le moment si un joueur parvient à les maximiser.