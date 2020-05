Comment fonctionne un répéteur sans fil?

Si vous essayez de rattraper le dernier épisode de « The Victims Game » mais que vous n’obtenez pas assez de jus de signaux Wi-Fi, ça va. Cela n’a peut-être rien à voir avec votre connexion Internet. Il est probable qu’un répéteur sans fil ou un répéteur vous aidera à résoudre le problème.

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de répéteur sans fil. Il est normalement indiqué de la même manière que celui d’un répéteur Wi-Fi.

Qu’est-ce qu’un répéteur ou un répéteur Wi-Fi et que fait-il? Nous en discuterons dans ce post. Restez à l’écoute pour obtenir une liste de tout ce que vous devez savoir sur le répéteur ou le répéteur sans fil.

Qu’est-ce qu’un répéteur sans fil?

Si vous avez une grande maison, vous pourriez avoir rencontré un problème de signaux faibles dans certaines parties de votre maison. La raison en est que vos signaux Wi-Fi ne peuvent pas atteindre ces zones. Pour cela, un répéteur Wi-Fi est utilisé pour couvrir les zones où les signaux sont faibles ou morts. En termes simples, un répéteur sans fil double la zone de couverture des réseaux sans fil, atteignant partout dans le voisinage, que ce soit à la maison ou au bureau.

Différence entre amplificateur, répéteur ou répéteur sans fil

Répéteur Wi-Fi, amplificateur et extensions sont la même chose. Tous sont utilisés pour désigner un appareil utilisé pour améliorer et augmenter la couverture Wi-Fi. Les fabricants ne décrivent pas la différence entre les répéteurs et les répéteurs lors du lancement de l’un des appareils sur le marché. Mais gardez à l’esprit que tous les prolongateurs Wi-Fi ne fonctionnent pas de la même manière.

Si vous rencontrez des problèmes de signal chez vous, il existe des solutions pratiques à essayer avant d’investir dans le répéteur Wi-Fi. La première consiste à déplacer votre routeur Wi-Fi. Le routeur doit être placé dans un emplacement central de la maison ou du bureau. Cependant, si cela ne fonctionne pas, vous devriez penser à mettre à niveau votre routeur. Un modèle plus ancien pourrait ne pas fonctionner autant que celui que vous avez acheté. Vous devez savoir que si vous utilisez un amplificateur, un répéteur ou un répéteur, une connexion Internet efficace agit comme l’épine dorsale de l’expérience en ligne fiable. Avoir une connexion fiable comme Internet du spectre ou celle de Comcast peut vous aider à améliorer considérablement votre connectivité en ligne.

Il existe de nombreuses options lorsque vous recherchez un nouveau routeur tel que TP-Link Archer C9 AC1900, Netgear Nighthawk X4SY (C7800), Motorola MG7550, ASUS CM-32, TP-Link Archer CR700, et bien d’autres. Ces routeurs sont intégrés avec les dernières technologies et de nombreux ports Ethernet pour garder vos appareils technologiques connectés.

Si le repositionnement ne résout pas le problème

Si le déplacement de votre routeur Wi-Fi ne résout pas le problème, un répéteur Wi-Fi est une solution à envisager. Plusieurs options telles que le kit Ethernet pour ligne électrique vous permettent d’envoyer des signaux sur le circuit électrique de votre bureau ou de votre domicile. L’appareil est livré avec deux adaptateurs – l’un est branché dans la prise de courant et le second est à l’endroit où vous avez besoin de signaux. Connectez le premier adaptateur à votre câble Ethernet et le second au périphérique Ethernet tel que la console de jeu ou la Smart TV. Le deuxième adaptateur peut également être connecté à un routeur Wi-Fi. L’avantage d’utiliser cette méthode est qu’elle est rapide. La configuration est rapide car il vous suffit de brancher les adaptateurs.

Fonctionnement d’un répéteur Wi-Fi – Comment ça marche?

Un répéteur Wi-Fi comprend deux routeurs sans fil qui ressemblent à un routeur sans fil que vous pouvez avoir au bureau ou à la maison. L’un des routeurs sans fil intercepte le réseau Wi-Fi actuel. Après cela, il transmet les signaux à l’autre routeur Wi-Fi, qui transfère les signaux boostés.

Comment installer un répéteur sans fil?

Un répéteur sans fil est très facile à installer. Il vous suffit de positionner le répéteur dans un endroit pouvant recevoir votre réseau Wi-Fi existant. Après cela, connectez-le à l’alimentation. Vous pouvez ensuite accéder au répéteur Wi-Fi via votre ordinateur portable et saisir les informations d’identification telles que l’identifiant et le mot de passe de votre réseau existant. Une fois le réseau connecté, vous pouvez parcourir, diffuser et jouer à des jeux sans aucun signal mort.

Résumer

En ce qui concerne la navigation sur Internet, les jeux et la diffusion de films en continu, vous pouvez vous déplacer dans la zone où les signaux Wi-Fi sont plus puissants. Il est préférable d’investir dans un répéteur ou un répéteur sans fil pour diffuser et parcourir n’importe quel endroit de votre maison.