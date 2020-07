Comment fonctionne sa réinitialisation de rang? Riot Games partage tout ce que vous devez savoir – .

Valorant Act 1 touche à sa fin et Riot Games a commencé à partager ce qui se passe pour la communauté. Il y a eu des fuites pour le nouvel agent Killjoy, mais Riot Games a officiellement partagé tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de l’Acte 2 en ce qui concerne la réinitialisation de votre rang.

On s’attend à ce que Valorant Act 2 commence le 4 août. Tous les joueurs auront accès à la version gratuite lors de son lancement, mais une version premium sera également disponible. Chaque acte de Valorant est divisé en dix chapitres, et il y aura de nombreuses récompenses à saisir, les joueurs premium recevant de meilleurs.

Avec le lancement du deuxième acte, votre rang sera également réinitialisé et Riot Games a partagé les nouveaux ajouts auxquels vous pouvez vous attendre.

Remise à zéro du rang de l’Acte Valorant 2

Riot Games a confirmé que votre rang sera réinitialisé en douceur lors du lancement de Valorant Act 2.

Lorsque Valorant Act 2 sera enfin lancé, tous les joueurs auront une réinitialisation logicielle de leur rang, ce qui signifie que vous serez placé dans des «placements abrégés» pour une série de trois parties.

Ces trois jeux vous aideront à déterminer le rang qui vous est attribué, mais vous serez probablement placé légèrement plus bas que celui où vous avez terminé l’acte 1.

« En règle générale, votre classement par match se situera à quelques niveaux en dessous de celui où vous avez terminé l’acte précédent, mais nous augmenterons la pondération des performances lors de vos premiers matchs afin que vous puissiez rapidement améliorer votre classement de matchmaking si vous jouez bien et gagnez, «Réclamation de Riot Games.

Valorant Act 2 rangs

Valorant Act 2 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Act Ranks.

Cela n’est pas éligible pour l’acte 1 de Valorant, mais les classements d’actes suivront en fin de compte votre compétence éprouvée, la victoire la mieux classée et le nombre total de victoires compétitives.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité, une fois qu’un acte est terminé, vos meilleurs moments seront à jamais préservés dans un badge astucieux.

Pendant que vous jouez tout au long des dix chapitres, votre badge se remplira de triangles plus petits et ceux-ci représenteront vos victoires dans les matchs classés tels que Gold et Immortal.

Les victoires à des rangs plus élevés remplaceront visuellement vos gains les plus bas, et l’exemple donné par Riot est plus de victoires à Radiant poussant vos premières victoires à Bronze.

La bordure de votre badge en cours changera également tout au long de la loi lorsque vous atteindrez les seuils suivants: 9, 25, 50, 75 et 100.

Lorsqu’un acte se termine enfin, vous serez récompensé par un badge de rang d’acteur et vous pourrez voir votre collection à tout moment sur la page Carrière.

