Comment Faustino Asprilla a sauvé Jose Luis Chilavert d’un meurtre

La bagarre entre Asprilla et Chilavert a presque abouti à une tentative d’assassinat. Mais le Colombien a sauvé la vie des gardiens.

La formation de mêlée et de meute est désormais courante dans le football, du niveau amateur au professionnel. Ceci est rarement porté sur le bord du terrain de football – dans la plupart des cas, les bagarreurs se réconcilient sur la pelouse ou au plus tard après le coup de sifflet final et mettent les conflits au dossier.

Cependant, même les deux protagonistes Faustino Asprilla et Jose Luis Chilavert ne s’attendaient pas à ce que le conflit de qualification pour la Coupe du monde 1997 entre le Paraguay et la Colombie ait eu des conséquences presque graves et coûterait une vie humaine.

La colombienne Asprilla et le gardien paraguayen Chilavert ont été expulsés après une poignée de main sur le terrain. Sur la touche, ce dernier a frappé l’attaquant au visage et lui a échauffé l’esprit. En conséquence, les deux camps se sont attaqués et ont même déclenché une opération de police. Alors que les équipes se sont calmées au bout d’un moment, la tourmente était d’une bien plus grande importance pour les supporters des «cafeteros».

Une fois dans la chambre d’hôtel, le téléphone d’Asprilla a sonné – au bout de la ligne un tueur en série qui voulait se venger de Chilavert au nom de l’attaquant et tuer le gardien de but. Seul le consentement d’Asprilla manquait. « Je lui ai dit: tu es fou? », A déclaré plus tard le jeune homme de 50 ans à la chaîne de télévision colombienne TelePacifico .

« Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain »

Cela doit rester une question qui ne dépasse pas les limites du champ. « J’ai dit: vous détruirez le football colombien. Vous ne pouvez pas faire cela », a-t-il déclaré: « Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. »

Cette déclaration était évidemment suffisante pour dissuader l’assassin de ses plans.

Le Colombien Andres Escobar abattu après un but contre son camp en 1994

Avec une réponse courte et claire, Asprilla pourrait avoir empêché une catastrophe généralisée et la destruction susmentionnée du football colombien, qui à l’époque portait encore les cicatrices de l’assassinat d’Andres Escobar.

Le défenseur avait été assassiné après avoir marqué un but contre son camp lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde 1994 contre les États-Unis et l’élimination associée.