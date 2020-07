Comment faire un masque facial: que faire si vous fabriquez des masques à la maison

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il sera obligatoire de porter un masque facial dans les magasins à partir du 24 juillet.Les couvre-visages étaient déjà obligatoires dans les transports en commun et recommandés dans les espaces publics, mais la nouvelle règle, qui s’applique aux supermarchés, à tous les magasins et à emporter, signifie que les gens se précipiteront pour s’assurer qu’ils sont préparés.Les couvertures sont disponibles à l’achat dans de nombreux magasins et en ligne, mais il est également possible de créer les vôtres.La newsletter i couper à travers le bruitPuis-je créer mon propre masque? fabriquer votre propre masque facial pour ne pas contribuer à la pénurie qui affecte actuellement les hôpitaux et autres centres médicaux.Le Centre de contrôle des maladies (CDC) dit que les masques de bricolage peuvent être fabriqués en dernier recours en temps de crise , et devrait être utilisé «en combinaison avec un écran facial qui couvre tout le devant (qui s’étend jusqu’au menton ou en dessous) et les côtés du visage». Les foulards, les couvertures en coton faites maison qui couvrent le nez et la bouche et d’autres masques achetés qui ne sont pas ceux utilisés par le service de santé sont bons à utiliser. Les responsables ont déclaré que les gens pouvaient fabriquer des revêtements à la maison, mais ont ajouté que «l’essentiel est que cela couvre votre bouche et votre nez». Il a été conseillé aux gens de ne pas utiliser de masques chirurgicaux ou de respirateurs, car ceux-ci devraient être réservés aux travailleurs de la santé et des soins et aux personnes dans des milieux industriels tels que ceux exposés à la poussière. Une étude de Smart Air Filters a révélé que les torchons, les t-shirts en coton et les taies d’oreiller en coton sont les meilleurs matériaux à utiliser pour fabriquer vos propres masques de bricolage – cela est dû à leur capacité à capturer les particules tout en restant respirant. des vidéos pédagogiques montrant comment faire des masques faciaux si vous êtes doué en couture.Si vous ne savez pas coudre ou n’avez pas accès à du matériel de couture, vous pouvez également choisir de découper quelque chose comme un t-shirt et attachez-le autour de votre tête.Cette vidéo YouTube vous montre comment le faire efficacement.Vous pouvez également suivre les étapes du gouvernement britannique qui montrent comment fabriquer un masque facial, en utilisant à la fois des méthodes de couture et aucune méthode de couture.Où puis-je acheter un Dans l’état actuel des choses, les fournitures chirurgicales pour les masques faciaux sont faibles, mais il existe des masques faciaux disponibles à l’achat sur Amazon, Etsy et les détaillants de mode en ligne. Vous pouvez également les trouver dans certains supermarchés.Lors de l’achat d’un masque facial, assurez-vous de suivre les conseils pour les porter correctement et comment s’en débarrasser.Lire la suite: Les masques faciaux fonctionnent-ils contre le coronavirus? Les derniers conseils de l’OMS et du Royaume-Uni sur leur efficacité et la façon de les porter Quand devrais-je porter un masque? Le 4 juin, le gouvernement a publié des directives indiquant qu’à partir du 15 juin, les masques dans les transports publics deviendraient obligatoires. dans les transports publics, alors que de plus en plus de gens retournent au travail, «les gens seront plus susceptibles de rester dans des espaces clos pendant de plus longues périodes sans qu’il y ait un plus grand risque de propagation du virus». À partir du 24 juillet, la règle sera également s’appliquent aux magasins et plats à emporter. Il n’est pas obligatoire d’en porter un lorsque vous êtes dans des espaces extérieurs comme les parcs, ou lorsque vous faites de l’exercice.Lire la suite: Coronavirus: Pourquoi le Japon a vu relativement peu de décès dus à Covid-19, malgré l’absence de verrouillageComment porter un masque correctement? Si vous allez porter un masque facial, il est impératif que vous sachiez comment le porter correctement, sinon le masque est redondant.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dit que vous devez suivre ces étapes: Avant même de mettre le masque, nettoyez vos mains avec de l’eau et du savon, ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool Ensuite, couvrez votre nez et votre bouche avec le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace entre votre visage et le masque Une fois que vous avez le masque, évitez de le toucher pendant que vous vous le portez – si vous le touchez, nettoyez à nouveau vos mains Dès que le masque devient humide, remplacez le masque par un nouveau – ne réutilisez jamais les masques à usage unique Lorsque vous retirez le masque, vous devez le retirer par derrière, en prenant veillez à ne pas toucher l’avant du masque, puis jetez-le immédiatement et une fois gain, nettoie tes mains

Sukin Masque facial Sukin à l'huile équilibrante + charbon anti-pollution 100ml Rafraîchissez votre teint en douceur avec le masque visage équilibrant + charbon anti-pollution de Sukin . Renforcé avec un mélange purificateur de charbon de bambou, d'épilobe des moraines et de thé Rooibos pour nettoyer les pores en profondeur, retirer les impuretés, les toxines et les substances nocives

Seoulista Masque pour le Visage Éclat Diamant Instant Facial™ Seoulista BEAUTY Révélez un teint lumineux grâce au Masque pour le Visage Éclat Diamant Instant Facial™ de Seoulista Beauty, une formule avancée créée par des dermatologues qui cible les taches brunes et la pigmentation pour dévoiler un teint unifié. Fabriqué à partir de bio-cellulose de noix de coco d'origine naturelle, ce

Seoulista Masque pour le Visage Éclat Doré Instant Facial™ Seoulista BEAUTY Retrouvez une peau éclatante de jeunesse grâce au Masque pour le Visage Éclat Doré Instant Facial™ de Seoulista Beauty, une formule avancée créée par des dermatologues qui cible l'apparence des rides et ridules tout en hydratant profondément la peau pour la raffermir et la repulper. Fabriqué à partir de