Comment faire son propre sérum visage, c’est très simple !

Les sérums pour le visage sont les alliés parfaits pour lutter contre les signes de l’âge, les imperfections et les petites imperfections cutanées. En plus d’apporter une hydratation supplémentaire, il est très utile pour unifier la texture et la couleur de votre peau.

Les sérums sont bien plus efficaces que les crèmes hydratantes car ce sont des concentrés qui pénètrent notre peau plus vite et mieux. La meilleure chose à propos des sérums pour le visage est que vous pouvez les trouver à de vrais prix « aubaines » dans n’importe quel magasin de cosmétiques comme Sephora, Nocibé et même Amazon. Et non, nous ne parlons pas de mauvais sérums, mais de sérums 100% recommandés pour tous les types de peau. Par exemple le sérum visage Bio à la vitamine C et E de Florence.

Bien que nous aimions un sérum efficace et peu coûteux, cette fois nous sommes là pour vous apprendre à faire son propre sérum pour le visage aux huiles essentielles très puissantes que vous avez chez vous ! Mieux encore, nous proposons des formules en fonction de votre type de peau. Alors, munissez-vous d’un carnet et d’un stylo, vous ne pouvez pas manquer ces recettes de beauté maison.

Avantages d’utiliser un sérum facial fait maison

La meilleure chose à propos de l’utilisation d’un sérum facial fait maison est que vous pouvez le faire avec des produits naturels et très bon marché. Sans compter que vous savez exactement ce que vous vous lancez au visage. Si vous cherchez des remèdes anti-âge ou alors conseils Pour éliminer les taches solaires et les petites imperfections, réjouissez-vous ! Votre sérum sera 100% naturel et vous obtiendrez les résultats que vous recherchez.

Quel que soit leur type, les sérums se caractérisent par le fait d’être des bases concentrées qui visent à prévenir l’apparition des rides et éliminer les imperfections de la peau. De plus, ils aident également à stimuler la régénération cellulaire du derme facial.

Comment faire un sérum pour le visage ?

Comme base, vous aurez besoin de ces produits :

Flacon compte-gouttes pour conserver le sérum. Assurez-vous que le flacon est de couleur foncée pour que le sérum reste en meilleur état.

Huile de vitamine C ou E (vous pouvez l’acheter dans n’importe quelle pharmacie ou magasin de cosmétiques).

Huile d’argan.

Huile essentielle de citron.

Flacon compte-gouttes foncé

Pour peau jeune

Sérum visage maison anti-imperfections et anti-âge pour peaux jeunes

Si vous avez une peau jeune, ce sérum vous aidera à éliminer les petites imperfections et à prévenir l’apparition de ces rides d’expression du visage. De plus, vous n’avez besoin que de trois ingrédients sous la main : de l’eau de rose, du gel d’aloe vera, de la glycérine végétale et de l’huile de vitamine C.

Préparation: Ajouter 1 cuillère à soupe d’eau de rose au flacon compte-gouttes. Ajouter 1 cuillère à café de vitamine C et secouez la boîte. Puis ajouter ½ cuillère à café de glycérine végétale et remuez à nouveau. Enfin, ajoutez ½ cuillère à soupe de gel d’aloe vera pour donner une touche de fraîcheur à votre peau. Lorsque le mélange a une consistance, fermez le bocal et c’est tout.

Conservation: 7 à 10 jours. Conservez ce sérum maison dans un endroit ou au réfrigérateur.

Comment l’appliquer ? Utilisez-le tous les jours, toujours la nuit et avec un visage propre. Elle est parfaitement valable pour le cou et le décolleté. C’est l’un de nos sérums maison préférés car il favorise la régénération cellulaire. Le lendemain, lavez-vous bien le visage avant d’appliquer votre crème hydratante.

Sérum à la vitamine C avec acide hyaluronique

Pour les peaux matures

Sérum visage maison anti-imperfections et anti-âge pour peaux matures

Un sérum facial fait maison spécialement pour les peaux matures (40 ans et plus) doit contenir de l’huile d’argan.

Préparation: Dans un flacon compte-gouttes ajouter 1 cuillère à soupe d’huile d’argan, 2 cuillères à café d’huile de vitamine E, 3 gouttes d’huile essentielle de citron et prêt.

Comment l’appliquer ? Utilisez-le tous les jours et toujours la nuit, avant de nourrir votre peau avec votre crème hydratante pour le visage. L’huile d’argan est parfaite pour donner un effet lifting instantané, l’huile essentielle est idéale pour éliminer les imperfections de la peau. Le lendemain, lavez bien votre visage avec votre nettoyant et appliquez votre crème hydratante. Les résultats sont incroyables !

Conservation : 7-10 jours et se conserve de préférence au réfrigérateur, sur les étagères du milieu ou sur la porte du réfrigérateur.

Huile d’Argan 100% naturelle

Sérum visage maison selon votre type de peau

Tous les sérums maison que nous vous montrons ci-dessous ont un durée entre 7 et 10 jours, ils sont conservés dans un flacon compte-gouttes de couleur foncée et sont conservés dans des endroits frais et secs ou au réfrigérateur. Vous ne devez jamais lui donner directement le soleil ou la lumière, vous éviterez ainsi de l’abîmer.

Sérum visage maison pour peaux grasses

Si vous avez la peau grasse avec des boutons, votre meilleur allié sera un sérum qui contient de l’huile de jojoba. Dans sa préparation il faut ajouter 2 cuillères à café d’huile de jojoba, 5 gouttes d’huile de vitamine E, 4 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé et 3 gouttes d’huile essentielle de citron (qui peut remplacer l’huile essentielle de jasmin). Secouez la bouteille et le tour est joué.

Huile de Jojoba 100% naturelle

Sérum visage maison pour peaux sèches

Si votre peau est sèche ou a tendance à se dessécher, essayez d’utiliser des produits peu forts ou très abrasifs, car votre peau est plus sensible que les autres. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la base d’huile essentielle d’avocat, également connue sous le nom d’huile d’avocat. Dans sa préparation vous devez ajouter 1 cuillère à soupe d’huile d’argan, une demi cuillère à soupe d’huile d’avocat et 5 gouttes d’huile essentielle de citron. Vous pouvez remplacer l’huile essentielle de citron par 5 gouttes d’huile essentielle de calendula.

Huile essentielle de citron

Sérum visage maison pour peaux mixtes

Les peaux mixtes sont celles qui se caractérisent par être plus grasses dans la zone T du visage et plus sèches sur les joues. Pour équilibrer la production de sébum, notre meilleur allié sera l’huile d’argan associée à l’huile de jojoba.

Dans sa préparation il suffit d’ajouter 1 cuillère à café d’huile d’argan, 1 cuillère à café d’huile essentielle de jojoba, 3 gouttes d’huile essentielle de citron et 3 gouttes d’huile essentielle de géranium.

Peut-on appliquer le sérum sur le contour des yeux ?

C’est une question très fréquente et la réponse est oui, bien qu’avec certaines nuances. La peau du contour des yeux étant plus fine et plus délicate, il n’est pas nécessaire d’appliquer le sérum tous les jours. Vous pouvez alterner les jours. Bien que nous vous recommandons d’utiliser de l’huile végétale de concombre, ce qui est préférable pour soigner et protéger le contour de vos yeux.